https://ukraina.ru/20220906/1038444818.html

"Эта миссия невыполнима": физик-атомщик рассказал, какой будет итог поездки МАГАТЭ на ЗАЭС

"Эта миссия невыполнима": физик-атомщик рассказал, какой будет итог поездки МАГАТЭ на ЗАЭС - 06.09.2022 Украина.ру

"Эта миссия невыполнима": физик-атомщик рассказал, какой будет итог поездки МАГАТЭ на ЗАЭС

Все заявления, которые сейчас делают инспекторы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) - это пиар, международная делегация должна зафиксировать ущерб, оценить работоспособность систем безопасности – это работа на месяц, сказал физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский в интервью Украина.ру

2022-09-06T06:00

2022-09-06T06:00

2022-09-06T06:00

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Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.По его мнению, делегация МАГАТЭ никакой ясности не может внести, поэтому "эта миссия невыполнима".Они выбрали тактику не делать официальных заявлений по ходу миссии, поэтому "ждем", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220905/1038441373.html

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2022

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