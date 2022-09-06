https://ukraina.ru/20220906/1038444818.html
"Эта миссия невыполнима": физик-атомщик рассказал, какой будет итог поездки МАГАТЭ на ЗАЭС
"Эта миссия невыполнима": физик-атомщик рассказал, какой будет итог поездки МАГАТЭ на ЗАЭС - 06.09.2022 Украина.ру
"Эта миссия невыполнима": физик-атомщик рассказал, какой будет итог поездки МАГАТЭ на ЗАЭС
Все заявления, которые сейчас делают инспекторы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) - это пиар, международная делегация должна зафиксировать ущерб, оценить работоспособность систем безопасности – это работа на месяц, сказал физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский в интервью Украина.ру
2022-09-06T06:00
2022-09-06T06:00
2022-09-06T06:00
новости
магатэ
запорожская аэс
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Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.По его мнению, делегация МАГАТЭ никакой ясности не может внести, поэтому "эта миссия невыполнима".Они выбрали тактику не делать официальных заявлений по ходу миссии, поэтому "ждем", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220905/1038441373.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, магатэ, запорожская аэс
"Эта миссия невыполнима": физик-атомщик рассказал, какой будет итог поездки МАГАТЭ на ЗАЭС
Все заявления, которые сейчас делают инспекторы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) - это пиар, международная делегация должна зафиксировать ущерб, оценить работоспособность систем безопасности – это работа на месяц, сказал физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский в интервью Украина.ру
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.
В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.
Все заявления, которые сейчас идут, это пиар. Это не документы, это мнения Гросси и какие-то заявления, которые он должен делать… Они должны зафиксировать физический ущерб, оценить работоспособность основных и запасных систем безопасности, тут я совершенно не понимаю, как они это сделают. Там шесть энергоблоков, там надо месяц лазить, включать и выключать разные штучки, проверять уровни воды в разных ёмкостях и гидробаках под давлением.
Андрей Ожаровский
физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза
По его мнению, делегация МАГАТЭ никакой ясности не может внести, поэтому "эта миссия невыполнима".
Они выбрали тактику не делать официальных заявлений по ходу миссии, поэтому "ждем", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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