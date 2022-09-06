Азаров: на Украине не осталось СМИ, которые можно было бы закрыть - 06.09.2022 Украина.ру
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Азаров: на Украине не осталось СМИ, которые можно было бы закрыть
Азаров: на Украине не осталось СМИ, которые можно было бы закрыть - 06.09.2022 Украина.ру
Азаров: на Украине не осталось СМИ, которые можно было бы закрыть
Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий закрывать любые СМИ без суда. Однако на Украине не осталось никаких оппозиционных СМИ, которые можно было бы закрыть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
2022-09-06T04:45
2022-09-06T04:45
новости
николай азаров
украина
верховная рада
медиа
сми
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1038440641.jpg?1662428701
На Украине социальные сети контролируются сотрудниками СБУ. По словам Азарова, жители Украины боятся "зайти на какой-то сайт", чтобы их не обвинили в пособничестве России.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220901/1038309972.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, николай азаров, украина, верховная рада, медиа, сми
Новости, Николай Азаров, Украина, Верховная Рада, медиа, СМИ

Азаров: на Украине не осталось СМИ, которые можно было бы закрыть

04:45 06.09.2022
 
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Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий закрывать любые СМИ без суда. Однако на Украине не осталось никаких оппозиционных СМИ, которые можно было бы закрыть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
"Их (оппозиционных СМИ. - Ред.) просто не существует. Что они собираются закрывать, пусть они мне расскажут. Какие СМИ, какие каналы они собираются закрывать? Те, которые вещают 24 часа в сутки и тиражируют ложь, распространяемую офисом Зеленского?", - сказал Азаров.
На Украине социальные сети контролируются сотрудниками СБУ. По словам Азарова, жители Украины боятся "зайти на какой-то сайт", чтобы их не обвинили в пособничестве России.
Полный текст интервью читайте здесь
1 сентября, 06:37
На Украине приняли закон о медиа и упразднили свободу слова
 
НовостиНиколай АзаровУкраинаВерховная РадамедиаСМИ
 
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