https://ukraina.ru/20220906/1038440641.html

Азаров: на Украине не осталось СМИ, которые можно было бы закрыть

Азаров: на Украине не осталось СМИ, которые можно было бы закрыть - 06.09.2022 Украина.ру

Азаров: на Украине не осталось СМИ, которые можно было бы закрыть

Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий закрывать любые СМИ без суда. Однако на Украине не осталось никаких оппозиционных СМИ, которые можно было бы закрыть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

2022-09-06T04:45

2022-09-06T04:45

2022-09-06T04:45

новости

николай азаров

украина

верховная рада

медиа

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На Украине социальные сети контролируются сотрудниками СБУ. По словам Азарова, жители Украины боятся "зайти на какой-то сайт", чтобы их не обвинили в пособничестве России.Полный текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220901/1038309972.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, николай азаров, украина, верховная рада, медиа, сми