Что для Арестовича божья роса? Ложь как искусство возможного - 05.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220905/1038455716.html
Что для Арестовича божья роса? Ложь как искусство возможного
Что для Арестовича божья роса? Ложь как искусство возможного - 05.09.2022 Украина.ру
Что для Арестовича божья роса? Ложь как искусство возможного
Есть такой персонаж в украинской политике — Алексей Арестович. И даже не в политике, а в околополитических кругах. Даже не так. Тут, чтобы описать функционал... Украина.ру, 05.09.2022
2022-09-05T15:38
2022-09-05T16:50
мнения
украина
алексей арестович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103227/07/1032270712_0:131:1000:694_1920x0_80_0_0_a51de3d9e9e6e43f12fc474a9d002af6.jpg
Есть такой персонаж в украинской политике — Алексей Арестович. И даже не в политике, а в околополитических кругах. Даже не так. Тут, чтобы описать функционал этого человека, надо какие-то более сильные выражения и образы подобрать. Вот, например, живете вы в квартире и у вас засорился унитаз. Вызываете вы сантехника, платите ему 500 рэ, и он с помощью специальных приспособлений прочищает трубы. И вот вы уже как будто бы проблему решили. Во всяком случае, до следующего засора.Сантехник в данном случае — он кто? Он не живет в вашей квартире (то есть, перенеся образ на политику, не является действующим лицом политики). В ЖКХ (по нашему образу — Офис президента Украины Зеленского) он тоже не начальник и близко к этому не находится. Но без него, ассенизатора, не обойтись, особенно если у вас всё течет и засоряется.Вот примерно такая же роль и у Арестовича. Решений не принимает, советов его никто не слушает (есть ли они у него по стратегическим вопросам, неизвестно), но когда нужно торговать лицом, скрывать протечки и прочищать засоры, ЖКХ Украины, то бишь Офис президента, выставляет напоказ своего главного ассенизатора — Алексея Арестовича.Когда-то еще до спецвоенной операции мне приходилось анализировать организацию пиара на Украине. Сверив даты и произведя нехитрые вычисления, я пришел к выводу, что Арестовича выпускают на политическую поверхность раз в три дня. Потому что врать ежедневно об успехах украинской так называемой демократии даже такой кадровый офицер украинской разведки (по его словам, подполковник) и, с другой стороны, закаленный идеологический боец (прошедший школу у Корчинского и русских фашистов) не способен. Нужно и ему периодически отдышаться.Тогда же вычислилось, что в ноябре прошлого года он брал отпуск на две недели и вместо него на ниве лжи и пиара трудились секретарь СНБО Данилов и изредка даже сам президент Зеленский. Но надо честно признать, получалось у них это хуже. Позже, после начала СВО, Арестович продолжил со всех телевизоров, телеграм-каналов и прочих средств информации сообщать о положении дел на фронте, о том, как доблестные украинские воины все время без передышки и перерывов на обед гонят «русские орды» по украинской земле.Тут, конечно, есть вопрос: от чьего имени он врал? Вопрос не праздный, на самом деле. Потому что, когда украинские журналисты занялись выяснением вопроса, кто же на самом деле такой Арестович в табеле о рангах Офиса президента, а себя он называл «советником», то выяснилось, что никаким советником (в кавычках или без кавычек) он не являлся.Но врал-то он всегда вдохновенно и от имени Офиса. Получается, что каким-то боком ассенизатор Арестович все-таки в украинской околополитической среде представлен был как часть власти. Но какой на самом деле частью тела власти он числится, широким кругам общественности неизвестно — кадровики Офиса президента это предусмотрительно скрывают. Кажется, его все-таки включили в какой-то список советников, но что это значит на самом деле, никто толком не знает. Да, в общем, и не так уж это важно.И вот несколько дней назад Арестович заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента.Тут вокруг Зеленского всё замерло, и многие, затаив дыхание, ждали жёсткой реакции. Известно ведь, что всех своих конкурентов Зеленский уже под корень извел. Остался только один — Петр Порошенко, и тот только потому, что его прикрывает посольство США по ранее достигнутым пятым президентом с Байденом и Обамой договоренностям.И тут Арестович выпрыгнул со своим президентскими амбициями, как черт из бутылки.Думали, Зеленский его в асфальт закатает. Ан нет. И Зеленский промолчал, будто не заметил выходки своего подручного. И Арестович для приличия еще поканючил чуть-чуть про то, что будет, если он будет президентом, и тоже тихо слился с темы.И тут всё всем стало понятно. Арестович досрочно «выдвинулся» в президенты по согласованию с Зеленским. Таким образом, Зеленский всем своим покровителям на Западе и заклятым друзьям на Украине показал через выдвижение Арестовича, что может быть со страной, если в Вашингтоне, Брюсселе или Париже решат его поменять. «Вот, — как бы сказал им всем Зеленский, — кто может стать президентом Украины, если меня уберете: полный ассенизатор, начавший свою идеологическую карьеру в среде отпетых фашистов, псевдополковник, недоразведчик, человек без совести и чести. Такого вам надо?»И поскольку там где надо Зеленского услышали, больше тема «президентства Арестовича» не поднималась и вроде даже всеми забылась.А что же Арестович? А ему-то что? Номер отбыл, то, что называется в простонародье «божьей росой», с лица оттер, и снова готов к исполнению нехитрых обязанностей по прочистке труб и устранению протечек.На этот раз, выступая у беглого адвоката Фейгина на его канале, Арестович сообщил, что раньше он врал народу Украины: когда, мол, было все плохо, я улыбался и говорил, что всё хорошо.И ладно бы извинился перед миллионами сограждан и тысячами семей погибших, перед теми, кто, веря ему, шел умирать на поле брани, не имея ни оружия, ни БК (боекомплекта), ни амуниции, в полной уверенности, что «почти победили», как говорил им всем, по сути, посылая их на верную смерть, Арестович. А ведь именно для этого он и был заряжен Офисом президента — посылать на смерть простых украинских парней.Но Арестович не извинился, а, махнув рукой, улыбнулся и перешел к следующей теме, очередному засору политической канализации Украины.Так к чему бы эта очередная откровенность лжеца, уже не однажды признававшегося, что врал людям с экранов и электронных страниц СМИ?А к тому, что тот, кто раскаялся, как известно, вызывает доверия больше того, кто говорит всегда правду. Тот, кто говорит правду, у слушателей-читателей-телезрителей может вызывать сомнение в том, что не врет. А тот, кто раскаялся, он-то точно теперь врать не будет, он же уже раскаялся.Так думают многие, большинство. И это очень хорошо знает Арестович, изучавший всевозможные психологические и лингвистические ухищрения и даже зарабатывавший на семинарах по психолингвистическим практикам.Поэтому теперь, не сомневаюсь, мы получим от него очередную порцию лжи. Еще более чудовищную, чем предыдущие. Готовьтесь!P. S. Не исключено, что в следующий раз Арестович скажет, что врал всем нам, когда раскаивался и говорил, что врал.
https://ukraina.ru/20210822/1032102663.html
https://ukraina.ru/20220905/1038439714.html
https://ukraina.ru/20220822/1037941123.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Захар Виноградов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101949/01/1019490175_451:0:2499:2048_100x100_80_0_0_3240b7cb404d4d678c9665dfdda0f03d.jpg
Захар Виноградов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101949/01/1019490175_451:0:2499:2048_100x100_80_0_0_3240b7cb404d4d678c9665dfdda0f03d.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103227/07/1032270712_0:37:1000:787_1920x0_80_0_0_22486755ca7985598d0b0ef34d6e47a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина, алексей арестович
Мнения, Украина, Алексей Арестович

Что для Арестовича божья роса? Ложь как искусство возможного

15:38 05.09.2022 (обновлено: 16:50 05.09.2022)
 
© Алексей Арестович/ФейсбукАлексей Арестович
Алексей Арестович
© Алексей Арестович/Фейсбук
Читать в
Журналист РИА Новости Захар Виноградов
Захар Виноградов
Все материалы
Есть такой персонаж в украинской политике — Алексей Арестович. И даже не в политике, а в околополитических кругах. Даже не так. Тут, чтобы описать функционал этого человека, надо какие-то более сильные выражения и образы подобрать. Вот, например, живете вы в квартире и у вас засорился унитаз. Вызываете вы сантехника, платите ему 500 рэ, и он с помощью специальных приспособлений прочищает трубы. И вот вы уже как будто бы проблему решили. Во всяком случае, до следующего засора.
Сантехник в данном случае — он кто? Он не живет в вашей квартире (то есть, перенеся образ на политику, не является действующим лицом политики). В ЖКХ (по нашему образу — Офис президента Украины Зеленского) он тоже не начальник и близко к этому не находится. Но без него, ассенизатора, не обойтись, особенно если у вас всё течет и засоряется.
Журналист РИА Новости Захар Виноградов - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа 2021, 13:52
Захар Виноградов, кто онШеф-редактор издания Украина.ру, украинский и российский журналист
Вот примерно такая же роль и у Арестовича. Решений не принимает, советов его никто не слушает (есть ли они у него по стратегическим вопросам, неизвестно), но когда нужно торговать лицом, скрывать протечки и прочищать засоры, ЖКХ Украины, то бишь Офис президента, выставляет напоказ своего главного ассенизатора — Алексея Арестовича.
Когда-то еще до спецвоенной операции мне приходилось анализировать организацию пиара на Украине. Сверив даты и произведя нехитрые вычисления, я пришел к выводу, что Арестовича выпускают на политическую поверхность раз в три дня. Потому что врать ежедневно об успехах украинской так называемой демократии даже такой кадровый офицер украинской разведки (по его словам, подполковник) и, с другой стороны, закаленный идеологический боец (прошедший школу у Корчинского и русских фашистов) не способен. Нужно и ему периодически отдышаться.
Тогда же вычислилось, что в ноябре прошлого года он брал отпуск на две недели и вместо него на ниве лжи и пиара трудились секретарь СНБО Данилов и изредка даже сам президент Зеленский. Но надо честно признать, получалось у них это хуже.
Позже, после начала СВО, Арестович продолжил со всех телевизоров, телеграм-каналов и прочих средств информации сообщать о положении дел на фронте, о том, как доблестные украинские воины все время без передышки и перерывов на обед гонят «русские орды» по украинской земле.
Тут, конечно, есть вопрос: от чьего имени он врал? Вопрос не праздный, на самом деле. Потому что, когда украинские журналисты занялись выяснением вопроса, кто же на самом деле такой Арестович в табеле о рангах Офиса президента, а себя он называл «советником», то выяснилось, что никаким советником (в кавычках или без кавычек) он не являлся.
Но врал-то он всегда вдохновенно и от имени Офиса. Получается, что каким-то боком ассенизатор Арестович все-таки в украинской околополитической среде представлен был как часть власти. Но какой на самом деле частью тела власти он числится, широким кругам общественности неизвестно — кадровики Офиса президента это предусмотрительно скрывают. Кажется, его все-таки включили в какой-то список советников, но что это значит на самом деле, никто толком не знает. Да, в общем, и не так уж это важно.
И вот несколько дней назад Арестович заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента.
алексей арестович - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
11:01
Улыбался и врал: Арестович рассказал, как обманывал украинцевСоветник Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что на первых порах спецоперации врал своей аудитории, рассказывая о положении на фронтах. Об этом он заявил 4 сентября в эфире передачи "Фейгин Live"*
Тут вокруг Зеленского всё замерло, и многие, затаив дыхание, ждали жёсткой реакции. Известно ведь, что всех своих конкурентов Зеленский уже под корень извел. Остался только один — Петр Порошенко, и тот только потому, что его прикрывает посольство США по ранее достигнутым пятым президентом с Байденом и Обамой договоренностям.
И тут Арестович выпрыгнул со своим президентскими амбициями, как черт из бутылки.
Думали, Зеленский его в асфальт закатает. Ан нет. И Зеленский промолчал, будто не заметил выходки своего подручного. И Арестович для приличия еще поканючил чуть-чуть про то, что будет, если он будет президентом, и тоже тихо слился с темы.
И тут всё всем стало понятно. Арестович досрочно «выдвинулся» в президенты по согласованию с Зеленским. Таким образом, Зеленский всем своим покровителям на Западе и заклятым друзьям на Украине показал через выдвижение Арестовича, что может быть со страной, если в Вашингтоне, Брюсселе или Париже решат его поменять. «Вот, — как бы сказал им всем Зеленский, — кто может стать президентом Украины, если меня уберете: полный ассенизатор, начавший свою идеологическую карьеру в среде отпетых фашистов, псевдополковник, недоразведчик, человек без совести и чести. Такого вам надо?»
И поскольку там где надо Зеленского услышали, больше тема «президентства Арестовича» не поднималась и вроде даже всеми забылась.
А что же Арестович? А ему-то что? Номер отбыл, то, что называется в простонародье «божьей росой», с лица оттер, и снова готов к исполнению нехитрых обязанностей по прочистке труб и устранению протечек.
На этот раз, выступая у беглого адвоката Фейгина на его канале, Арестович сообщил, что раньше он врал народу Украины: когда, мол, было все плохо, я улыбался и говорил, что всё хорошо.
И ладно бы извинился перед миллионами сограждан и тысячами семей погибших, перед теми, кто, веря ему, шел умирать на поле брани, не имея ни оружия, ни БК (боекомплекта), ни амуниции, в полной уверенности, что «почти победили», как говорил им всем, по сути, посылая их на верную смерть, Арестович. А ведь именно для этого он и был заряжен Офисом президента — посылать на смерть простых украинских парней.
Алексей Арестович
22 августа, 12:37
Арестович: нигде не работаю, числюсь тайным советникомСоветник офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что нигде не работает, но числится одним из немногих "тайных советников" администрации украинского президента. Об этом он рассказал 22 августа в эфире украинского телеканала 1+1
Но Арестович не извинился, а, махнув рукой, улыбнулся и перешел к следующей теме, очередному засору политической канализации Украины.
Так к чему бы эта очередная откровенность лжеца, уже не однажды признававшегося, что врал людям с экранов и электронных страниц СМИ?
А к тому, что тот, кто раскаялся, как известно, вызывает доверия больше того, кто говорит всегда правду. Тот, кто говорит правду, у слушателей-читателей-телезрителей может вызывать сомнение в том, что не врет. А тот, кто раскаялся, он-то точно теперь врать не будет, он же уже раскаялся.
Так думают многие, большинство. И это очень хорошо знает Арестович, изучавший всевозможные психологические и лингвистические ухищрения и даже зарабатывавший на семинарах по психолингвистическим практикам.
Поэтому теперь, не сомневаюсь, мы получим от него очередную порцию лжи. Еще более чудовищную, чем предыдущие. Готовьтесь!
P. S. Не исключено, что в следующий раз Арестович скажет, что врал всем нам, когда раскаивался и говорил, что врал.
 
МненияУкраинаАлексей Арестович
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:09Украина сделала всё, чтобы жители Херсона голосовали за Россию. Мороз о ситуации в регионе. Видео
17:45Военный эксперт объяснил, с чем должна разобраться Россия, чтобы зачистить Артемовск от ВСУ
17:42Украинские СМИ выяснили, как женщины-депутаты защищались пистолетами от несуществующих ДРГ
17:27НАТО обует ВСУ, Зеленский предал украинцев: что говорили об Украине в мире 5 сентября
17:19Бои в Херсонской области, "паразитарное недогосударство" Украина. О чём говорили эксперты 5 сентября
17:02Фронт застыл, все в прошлом. Военный эксперт о том, как Россия экономно бьет ВСУ в Донбассе
16:56"Погубил атентат": президент Польши, украинская бомба, еврейские деньги и Гондурас
16:54Иван Лизан: Украина проиграла битву за Запорожскую АЭС, но до победы России еще далеко
16:46КНР и Мьянма понимают причины начала спецоперации — Ушаков
16:33Режим, построенный на лжи. Кровавая изнанка украинской неправды
16:19"По головам ездили танки": на Украине появились новые "киборги"
16:19Не Трамп и не Байден: американист Бовт о том, ждать ли мирового пожара и кто возглавит США. Видео
16:00Истребление ВСУ, обстрелы и разрушения, готовность сдаться. Главное на Украине на 16:00 5 сентября
15:38Что для Арестовича божья роса? Ложь как искусство возможного
15:35Жертвы Киева. В Германии и Франции — жесткий раскол из-за Украины
15:21Поклонники киевского режима Шон Пенн и Бен Стиллер попали в российский черный список
15:17В ожидании нового "Чернобыля". О чем расскажет миссия МАГАТЭ
15:09Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании
15:02В Харьковской области отпустили украинских военных, сдавшихся в плен – СМИ
14:50СМИ выяснили, как 24 февраля Зеленского "под руки" уводили в бункер
Лента новостейМолния