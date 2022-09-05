https://ukraina.ru/20220905/1038455716.html

Что для Арестовича божья роса? Ложь как искусство возможного

Что для Арестовича божья роса? Ложь как искусство возможного - 05.09.2022 Украина.ру

Что для Арестовича божья роса? Ложь как искусство возможного

Есть такой персонаж в украинской политике — Алексей Арестович. И даже не в политике, а в околополитических кругах. Даже не так. Тут, чтобы описать функционал... Украина.ру, 05.09.2022

2022-09-05T15:38

2022-09-05T15:38

2022-09-05T16:50

мнения

украина

алексей арестович

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Есть такой персонаж в украинской политике — Алексей Арестович. И даже не в политике, а в околополитических кругах. Даже не так. Тут, чтобы описать функционал этого человека, надо какие-то более сильные выражения и образы подобрать. Вот, например, живете вы в квартире и у вас засорился унитаз. Вызываете вы сантехника, платите ему 500 рэ, и он с помощью специальных приспособлений прочищает трубы. И вот вы уже как будто бы проблему решили. Во всяком случае, до следующего засора.Сантехник в данном случае — он кто? Он не живет в вашей квартире (то есть, перенеся образ на политику, не является действующим лицом политики). В ЖКХ (по нашему образу — Офис президента Украины Зеленского) он тоже не начальник и близко к этому не находится. Но без него, ассенизатора, не обойтись, особенно если у вас всё течет и засоряется.Вот примерно такая же роль и у Арестовича. Решений не принимает, советов его никто не слушает (есть ли они у него по стратегическим вопросам, неизвестно), но когда нужно торговать лицом, скрывать протечки и прочищать засоры, ЖКХ Украины, то бишь Офис президента, выставляет напоказ своего главного ассенизатора — Алексея Арестовича.Когда-то еще до спецвоенной операции мне приходилось анализировать организацию пиара на Украине. Сверив даты и произведя нехитрые вычисления, я пришел к выводу, что Арестовича выпускают на политическую поверхность раз в три дня. Потому что врать ежедневно об успехах украинской так называемой демократии даже такой кадровый офицер украинской разведки (по его словам, подполковник) и, с другой стороны, закаленный идеологический боец (прошедший школу у Корчинского и русских фашистов) не способен. Нужно и ему периодически отдышаться.Тогда же вычислилось, что в ноябре прошлого года он брал отпуск на две недели и вместо него на ниве лжи и пиара трудились секретарь СНБО Данилов и изредка даже сам президент Зеленский. Но надо честно признать, получалось у них это хуже. Позже, после начала СВО, Арестович продолжил со всех телевизоров, телеграм-каналов и прочих средств информации сообщать о положении дел на фронте, о том, как доблестные украинские воины все время без передышки и перерывов на обед гонят «русские орды» по украинской земле.Тут, конечно, есть вопрос: от чьего имени он врал? Вопрос не праздный, на самом деле. Потому что, когда украинские журналисты занялись выяснением вопроса, кто же на самом деле такой Арестович в табеле о рангах Офиса президента, а себя он называл «советником», то выяснилось, что никаким советником (в кавычках или без кавычек) он не являлся.Но врал-то он всегда вдохновенно и от имени Офиса. Получается, что каким-то боком ассенизатор Арестович все-таки в украинской околополитической среде представлен был как часть власти. Но какой на самом деле частью тела власти он числится, широким кругам общественности неизвестно — кадровики Офиса президента это предусмотрительно скрывают. Кажется, его все-таки включили в какой-то список советников, но что это значит на самом деле, никто толком не знает. Да, в общем, и не так уж это важно.И вот несколько дней назад Арестович заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента.Тут вокруг Зеленского всё замерло, и многие, затаив дыхание, ждали жёсткой реакции. Известно ведь, что всех своих конкурентов Зеленский уже под корень извел. Остался только один — Петр Порошенко, и тот только потому, что его прикрывает посольство США по ранее достигнутым пятым президентом с Байденом и Обамой договоренностям.И тут Арестович выпрыгнул со своим президентскими амбициями, как черт из бутылки.Думали, Зеленский его в асфальт закатает. Ан нет. И Зеленский промолчал, будто не заметил выходки своего подручного. И Арестович для приличия еще поканючил чуть-чуть про то, что будет, если он будет президентом, и тоже тихо слился с темы.И тут всё всем стало понятно. Арестович досрочно «выдвинулся» в президенты по согласованию с Зеленским. Таким образом, Зеленский всем своим покровителям на Западе и заклятым друзьям на Украине показал через выдвижение Арестовича, что может быть со страной, если в Вашингтоне, Брюсселе или Париже решат его поменять. «Вот, — как бы сказал им всем Зеленский, — кто может стать президентом Украины, если меня уберете: полный ассенизатор, начавший свою идеологическую карьеру в среде отпетых фашистов, псевдополковник, недоразведчик, человек без совести и чести. Такого вам надо?»И поскольку там где надо Зеленского услышали, больше тема «президентства Арестовича» не поднималась и вроде даже всеми забылась.А что же Арестович? А ему-то что? Номер отбыл, то, что называется в простонародье «божьей росой», с лица оттер, и снова готов к исполнению нехитрых обязанностей по прочистке труб и устранению протечек.На этот раз, выступая у беглого адвоката Фейгина на его канале, Арестович сообщил, что раньше он врал народу Украины: когда, мол, было все плохо, я улыбался и говорил, что всё хорошо.И ладно бы извинился перед миллионами сограждан и тысячами семей погибших, перед теми, кто, веря ему, шел умирать на поле брани, не имея ни оружия, ни БК (боекомплекта), ни амуниции, в полной уверенности, что «почти победили», как говорил им всем, по сути, посылая их на верную смерть, Арестович. А ведь именно для этого он и был заряжен Офисом президента — посылать на смерть простых украинских парней.Но Арестович не извинился, а, махнув рукой, улыбнулся и перешел к следующей теме, очередному засору политической канализации Украины.Так к чему бы эта очередная откровенность лжеца, уже не однажды признававшегося, что врал людям с экранов и электронных страниц СМИ?А к тому, что тот, кто раскаялся, как известно, вызывает доверия больше того, кто говорит всегда правду. Тот, кто говорит правду, у слушателей-читателей-телезрителей может вызывать сомнение в том, что не врет. А тот, кто раскаялся, он-то точно теперь врать не будет, он же уже раскаялся.Так думают многие, большинство. И это очень хорошо знает Арестович, изучавший всевозможные психологические и лингвистические ухищрения и даже зарабатывавший на семинарах по психолингвистическим практикам.Поэтому теперь, не сомневаюсь, мы получим от него очередную порцию лжи. Еще более чудовищную, чем предыдущие. Готовьтесь!P. S. Не исключено, что в следующий раз Арестович скажет, что врал всем нам, когда раскаивался и говорил, что врал.

https://ukraina.ru/20210822/1032102663.html

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https://ukraina.ru/20220822/1037941123.html

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мнения, украина, алексей арестович