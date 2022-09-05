https://ukraina.ru/20220905/1038455087.html

Режим, построенный на лжи. Кровавая изнанка украинской неправды

Режим, построенный на лжи. Кровавая изнанка украинской неправды - 05.09.2022 Украина.ру

Режим, построенный на лжи. Кровавая изнанка украинской неправды

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов, оценивая последствия «успешного» наступления ВСУ на его родной город, 5... Украина.ру, 05.09.2022

2022-09-05T16:33

2022-09-05T16:33

2022-09-05T17:54

эксклюзив

херсон

кирилл стремоусов

наступление

сво

всу

алексей арестович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103299/65/1032996578_0:119:2280:1402_1920x0_80_0_0_4375d7f645610148a21e3e1912d5f900.jpg

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов, оценивая последствия «успешного» наступления ВСУ на его родной город, 5 сентября сего года сказал, что потери наступающих — уже около 3 тысяч человек. И что украинский народ обязательно поднимает на вилы тех, кто послал людей на эту бойню.Бойню, по словам Стремоусова, бессмысленную, потому что для победы над войсками спецвоенной операции (СВО) у Украины нет ничего. Даже с учетом того, что сейчас ВСУ вроде бы прорвали фронт и углубились километров на 10 на территорию войск СВО. Причина проста: даже если бы у ВСУ появились силы, резервы, умение полководцев и командиров, даже необходимое количество вооружения, нет главного — достаточной мотивации для сражения ради победы у подавляющей части сражающихся.Как-то министр обороны России Сергей Шойгу назвал целью наступления Киева создание в глазах западных спонсоров и заказчиков иллюзии способности Украины противостоять России. И все. А всего остального для победы мало. Что, собственно, признал экс-замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ), бывший замкомандующего сил спецназначения (ССО) ВСУ генерал Сергей Кривонос, который заявил, что потери войск Украины во время СВО составляют сотни тысяч человек. И что скоро граждане Украины начнут спрашивать со своих властей, за что приносятся такие колоссальные жертвы в стране.В отличие от Стремоусова про вилы народные генерал Кривонос ничего не говорил. Равно как не совсем понятно, про какие «сотни тысяч потерь» он завел речь. Однако это говорил украинский генерал, а не «пропаганда рашистов». И очень хотелось бы в это время посмотреть на советника главы Офиса президента (ОПУ) Алексея Арестовича — улыбается он или нет. Ведь он сам недавно рассказал о новой народной примете Украины: если Арестович по ТВ улыбается, значит, на фронтах украинским войскам совсем кранты. И чем шире улыбка, тем хуже войскам.«Был период со средины апреля по начало июля, когда военное счастье ушло к противнику, и нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо, хотя пару раз намекнул, что тяжело», — рассказал он в телеэфире своему дружку, беглому экс-адвокату из России Марку Фейгину, который сидит в Прибалтике и оттуда, с безопасного расстояния «побеждает Путина». На пару с Арестовичем. Доблестно. Но языком. Как и Арестович со своим шефом — президентом Украины Владимиром Зеленским.Именно Арестович чуть раньше сформулировал главный принцип существования постпереворотной Украины, которую с 2014 года не просто превратили в «АнтиРоссию», но и сделали плацдармом для реальной войны с ней. Причем с четко заданной целью — воевать до последнего украинца. На такую войну режим Зеленского и настроен. Именно такой воной и вызвано «контрнаступление на Херсон», о котором говорили последние несколько недель и которое началось в конце августа.«Центральная национальная идея Украины — это как можно больше врать себе и другим, потому что если сказать правду — рухнет все, и надо придумывать что-то другое! Вот такое у нас базовое не сбалансированное противоречие», — честно сказал Арестович. А президент Зеленский буквально 28 августа 2022 года в День шахтера и День Донецка подтвердил его правоту, сказав: «В 2014 году из-за оккупантов все изменилось для Донецка. А в этом году всей Украине не до праздников. Но мы не забыли и не забудем ни об одном своем городе и ни об одном своем человеке. Донецк всегда был одним из самых богатых и сильных городов Украины. Шахтерский труд всегда был одной из самых уважаемых профессий. Сейчас Донбасс почти разрушен российскими ударами, разорен. Гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, ограблен. Россия принесла туда самое страшное — абсолютное игнорирование ценности любой жизни, абсолютное неуважение к кому бы то ни было. Оккупанты принесли деградацию и гибель. И верят, что они там навсегда. Но они — временно. А Украина вернется. Обязательно. Жизнь вернется. Достоинство людям Донбасса вернется. Возможность жить вернется. Возможность жить в безопасности и благополучно. Именно это будет символизировать наш украинский флаг, когда мы установим его в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, во всех городах Донбасса, Приазовья, во всех районах, которые находятся под российской оккупацией: на Харьковщине, Запорожье, Херсонщине. И обязательно — в Крыму».Я специально привожу такую длинную цитату. В этих совершенно правильных и пафосно-безобидных словах нет ни слова, подчеркиваю, — НИ СЛОВА ПРАВДЫ из уст главы государства, которое само допустило госпереворот в стране и потом объявило гражданскую войну всем, кто с этим не согласился.Донбасс не согласился. И именно постперевортный режим и. о. президента Александра Турчинова в апреле 2014 года бросил армию и карателей-добровольцев из числа неонацистских парамилитарных формирований против собственного народа. Якобы за возрождение Украины. И при том, именно при Турчинове 2 июня 2014 года против мирных, а потом при двух якобы демократически избранных президентах — Петре Порошенко и Владимире Зеленском — восемь лет обстреливал эту землю из всех видов вооружения, а теперь ведет полноценную войну с частью собственного народа и войсками СВО.Девятый год после госпереворота Украина живет в режиме тотальной лжи. Всем и обо всем. И все время изнанка у этой лжи была кровавой.За это время на Украине фактически уничтожена ее экономика, а страна превратилась с одной стороны, в камикадзе, который готов выполнить любой приказ хозяина-спонсора, а с другой — в попрошайку, который не может прожить и дня на собственных ресурсах, и сидит, как тяжелый инъекционный наркоман, на иностранной помощи. Финансовой, а теперь еще и военной.Практически всем уже очевидно, что без вливаний извне Украина своими силами не продержится и неделю. Ежемесячный финансовый дефицит сам Зеленский и все его адепты из правительства и ближайшего круга оценивают в 5—7 млрд долл. И Украину подпитывают, потому что она нужна как таран против России, как фомка для вскрытия российских границ, как инструмент для кровавой войны. С одной целью — ослабления или хотя бы максимального истощения России. И если раньше извне хотя бы говорили о какой демократии, то теперь об этом говорят только правящие на Украине зелебобики. И то для проформы. Для упомянутой Арестовичем спасительно-отвлекающей лжи.А на Западе все громче и громче говорят о том, что на Украине правит самый продажный, самый никчемный и самый коррумпированный режим. И что двухпартийный и двухпалатный консенсус в США насчет поддержки Украины нужен не ей, а американцам. С указанной выше целью — убрать в России конкурента в борьбе за геополитическую корону в противостоянии монополярного и многополярного миров. А суть противостояния проста: США хотят корону для себя, а Россия — равноправия для всех.И нет смысла говорить, что все это в полной мере касается и социально-экономического положения украинцев. И дело не только в том, что война сорвала с мест огромное количество населения. Даже по данным ООН на Украине от 7 до 10 миллионов внутренне перемещенных лиц, несколько миллионов граждан (первоначально до 7 миллионов) Украины выехало из страны в разные стороны, и сейчас стало проблемой для той же Европы, откуда их гонят с нарастающей интенсивностью.А что их ждет на Украине? Разрушенные экономика и социальная сфера, безработица, нищета, убитая жилищно-коммунальная инфраструктура, практически лишенные финансирования образование и охрана здоровья и т. д. и т. п. Потому что, как было сказано выше, денег нет, и предвидятся только подачки.Под крики о демократии и свободах на Украине только за последние пару лет эти понятия не просто абсолютно попраны, а превращены в свою прямую противоположность. Полностью подавлен принцип разделения властей, а парламент и суды, не говоря уже о правительстве, полностью подчинены президентскому институту власти. В погоне за узурпацией власти и безропотным выполнением приказов извне режим Зеленского фактически установил квазидиктаторский режим, при котором подавлена любая даже не оппозиция, а вообще конкурентная среда, где могли бы появится оппоненты и режима, и лично жадного до единоличной власти и обогащения Зеленского с его командой. Уничтожена свобода слова и свобода СМИ, запрещены все оппозиционные партии и общественные движения, арестованы и брошены в тюрьмы все, кто только подозревался в нелояльности к такого рода «демократии». Извращены и запуганы репрессиями все духовно-культурные организации и религиозные конфессии, которые не соответствуют господствующей украинской неонацистской и русофобской картине мира и мировосприятия. Фактически объявлен вне закона русский язык, практически родной для 50% населения, которое, тем не менее, гонят на убой в войне с Россией.Все это сегодня, как вы понимаете, объясняется «войной с Путиным». Но узурпация власти началась задолго до СВО. Просто превращением Украины в диктатуру ее готовили к выполнению роли безропотного и бессловесного кистеня и дубинки в борьбе с Россией. До, повторяю, последнего украинца. О том, что украинцы — разменная монета, мало кому нужная, уже говорят открыто. И свои, и чужие.И везде — тотальная ложь, под которой струятся кровь и слезы украинцев. Ложь, признанная на Украине и навязанная извне. Против этого, собственно, и была начата СВО. Но она, увы, вызвала только новые потоки лжи и крови. А все потом, что целую страну и ее народ ее же власть бросила в жертву властным амбициям и меркантильным устремлениям вождей и их кураторов.«Мы боремся за поддержку и понимание Украины во всех странах Европы, во всех аудиториях европейских обществ. Каждый раз напоминаем, что защита Украины — это защита всей Европы, всего демократического мира», — сказал в очередном обращении к нации Зеленский. И не заметил. Ни крови, ни лжи, ни улыбки Арестовича. В такой ситуации, видимо, по-другому и не бывает.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20220905/1038446638.html

https://ukraina.ru/20220905/1038455716.html

https://ukraina.ru/20220905/1038438020.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

эксклюзив, херсон, кирилл стремоусов, наступление, сво, всу, алексей арестович