https://ukraina.ru/20220905/1038452190.html

В ожидании нового "Чернобыля". О чем расскажет миссия МАГАТЭ

В ожидании нового "Чернобыля". О чем расскажет миссия МАГАТЭ - 05.09.2022 Украина.ру

В ожидании нового "Чернобыля". О чем расскажет миссия МАГАТЭ

Украина.ру, 05.09.2022

2022-09-05T15:17

2022-09-05T15:17

2022-09-05T15:17

эксклюзив

запорожская аэс

магатэ

сво

ядерная энергетика

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В понедельник, 5 сентября, члены комиссии МАГАТЭ после четырех дней работы на ЗАЭС покинули Энергодар, оставив двух человек для осуществления постоянной наблюдательной миссии. О намерении оставить наблюдателей на Запорожской АЭС до тех пор, пока это будет необходимо, ранее говорил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, инспекторам МАГАТЭ предстоит многое сделать, прежде чем покинуть станцию. О результатах проделанной работы члены комиссии 6 сентября проинформируют Совбез ООН.Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на станцию 1 сентября. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС показали им участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Во время посещения АЭС Гросси отмечал, что сам стал свидетелем обстрелов. По его словам, физическая целостность АЭС была нарушена несколько раз, но пока сложно сказать, произошло это случайно или намеренно.Как заявил эксперт-атомщик Ренат Карчаа, сопровождавший членов делегации МАГАТЭ, гендиректору организации Гросси были предоставлены все доказательства, что Запорожскую АЭС обстреливают с украинской стороны.Обстрелы ЗАЭС и объектов инфраструктуры, которой пользуются работники станции, ведутся практически ежедневно с середины лета. Закончиться эти обстрелы могут печально для всех. Напомним, еще 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН предупредил о нарастании риска ядерной аварии по мере учащения обстрелов. По мнению Небензи, такая авария по масштабам будет сопоставима с инцидентом на ЧАЭС. Проще говоря, миру грозит второй Чернобыль.По чьей вине такое может произойти? ЗАЭС – а это самая крупная атомная станция в Европе – подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. Станция находится под контролем российских войск, но киевский режим через свои подконтрольные СМИ представляет дело так, что русские будто бы сами себя обстреливают, стремясь вызвать ядерную катастрофу. Минобороны РФ в своих сводках регулярно отмечает обстрелы ЗАЭС и Энергодара украинской стороной. Так, сообщается, что 4 сентября по территории АЭС украинские войска применили ударный беспилотный летательный аппарат. "В результате действий российских средств радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник потерял управление и упал в километре от территории Запорожской атомной станции", - говорится в сообщении.Кроме того, в течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела города Энергодар, всего выпущено шесть артиллерийских снарядов из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области. Подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии.По данным МО РФ, в преддверии визита комиссии МАГАТЭ украинской стороной была осуществлена безуспешная попытка захвата ЗАЭС. В ведомстве сообщили, что "украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в 3 км северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции". Однако диверсанты были уничтожены.В Минобороны РФ уверены, что попытки высадки десантов предпринимались Киевом с целью сорвать визит делегации МАГАТЭ. Но миссия состоялась. Кроме того, от МАГАТЭ на станции на постоянной основе остаются два наблюдателя (их будут периодически менять). В связи с этим глава администрации Энергодара Александр Волга выразил надежду на то, что представители МАГАТЭ станут гарантами безопасности атомной станции.Дело не только в обстрелах. Что должны проверить инспекторы МАГАТЭ? "У них основная цель была проверка состояния и наличия ядерных материалов, поскольку в результате захвата станции был утерян контроль за дистанционными системами наблюдения за перемещением вот этих самых материалов. Это или свежее топливо низкого обогащения с ураном, или уже плутониевое с образовавшимся плутонием", - рассказал в интервью изданию Украина.ру физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский.По его словам, международное сообщество обеспокоено тем, чтобы "всякие террористические организации или режимы, а есть и такие, не обзавелись ядерным оружием из материалов, которые где-то стырили". Эксперт выразил надежду, что хищений материалов на ЗАЭС не произошло и МАГАТЭ это подтвердит. В то же время, подчеркнул он, АЭС потенциально опасны и без всяких боевых действий, а в случае с ЗАЭС – "существующая ситуация многократно увеличивает опасность станции по сравнению с обычной работой". Поэтому катастрофа – близка."Мы же обсуждали, иногда даже не нужно никакого воздействия, чтобы что-то произошло. Возможен же и непреднамеренный обстрел, ошибки наводчиков, работа ПВО, осколки или ракеты могут тоже сбиться с курса и попасть не туда, куда надо", – сказал эксперт, добавив, что "это типичное для атомной станции состояние, когда вероятность такого события действительно не велика, но цена аварии слишком огромна".Отметим, что в Киеве с тревогой ожидают выводов комиссии МАГАТЭ и заранее пытаются их дискредитировать. Так, президент Владимир Зеленский уже 1 сентября в очередном своем видеообращении заявил, что россияне "пытаются превратить миссию МАГАТЭ в бесплодную экскурсию по станции". А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался в том духе, что международные институты и посреднические миссии будто бы никогда не были готовы работать в экстремальных условиях – "ты им не доверяешь уже на входе".Впрочем, и с другой стороны на комиссию МАГАТЭ не возлагают особых надежд. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру отметил, что он не ожидает от визита МАГАТЭ чего-то экстраординарного, максимум – "будет какая-то оценка тех обстрелов и той опасности, которую эти обстрелы влекут для работы АЭС, угрозы для ядерной безопасности". Что ж, не так мало.Для справки. Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года. По данным местных властей, после обстрела со стороны ВСУ линий электропередач на АЭС работает только шестой энергоблок, продолжается подача электроэнергии в том числе на подконтрольные Киеву территории.

https://ukraina.ru/20220815/1037695888.html

https://ukraina.ru/20220904/1038432142.html

https://ukraina.ru/20220905/1038443563.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, запорожская аэс, магатэ, сво, ядерная энергетика