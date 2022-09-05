https://ukraina.ru/20220905/1038433753.html

Под видом журналистов Киев мог отправить на ЗАЭС диверсантов – Гаспарян

Под видом журналистов Киев мог отправить на ЗАЭС диверсантов – Гаспарян - 05.09.2022 Украина.ру

Под видом журналистов Киев мог отправить на ЗАЭС диверсантов – Гаспарян

Президент Украины Владимир Зеленский настоял на том, чтобы миссию МАГАТЭ сопровождали украинские журналисты, в интервью изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян выразил предположение, что под видом представителей СМИ Киев мог отправить диверсантов

2022-09-05T04:30

2022-09-05T04:30

2022-09-05T04:30

новости

армен гаспарян

диверсанты

запорожская аэс

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Другой вариант, который он предложил – идеологически правильные "прикормленные" журналисты, которые будут создавать только нужную Киеву победную картинку.Гаспарян подчеркнул – с теми результатами, которые у Украины сейчас есть на фронте "победный кейс не получается никак".Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220830/1038248550.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, армен гаспарян, диверсанты, запорожская аэс