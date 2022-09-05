Под видом журналистов Киев мог отправить на ЗАЭС диверсантов – Гаспарян - 05.09.2022 Украина.ру
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Под видом журналистов Киев мог отправить на ЗАЭС диверсантов – Гаспарян
Под видом журналистов Киев мог отправить на ЗАЭС диверсантов – Гаспарян - 05.09.2022 Украина.ру
Под видом журналистов Киев мог отправить на ЗАЭС диверсантов – Гаспарян
Президент Украины Владимир Зеленский настоял на том, чтобы миссию МАГАТЭ сопровождали украинские журналисты, в интервью изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян выразил предположение, что под видом представителей СМИ Киев мог отправить диверсантов
2022-09-05T04:30
2022-09-05T04:30
новости
армен гаспарян
диверсанты
запорожская аэс
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Другой вариант, который он предложил – идеологически правильные "прикормленные" журналисты, которые будут создавать только нужную Киеву победную картинку.Гаспарян подчеркнул – с теми результатами, которые у Украины сейчас есть на фронте "победный кейс не получается никак".Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038248550.html
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новости, армен гаспарян, диверсанты, запорожская аэс
Новости, Армен Гаспарян, диверсанты, Запорожская АЭС

Под видом журналистов Киев мог отправить на ЗАЭС диверсантов – Гаспарян

04:30 05.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловАрмен Гаспарян
Армен Гаспарян - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский настоял на том, чтобы миссию МАГАТЭ сопровождали украинские журналисты, в интервью изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян выразил предположение, что под видом представителей СМИ Киев мог отправить диверсантов
Это может быть ДРГ которую под видом журналистов туда отправят, авось, они еще что-нибудь сделают. Например, представителя МАГАТЭ грохнут.
Другой вариант, который он предложил – идеологически правильные "прикормленные" журналисты, которые будут создавать только нужную Киеву победную картинку.
Гаспарян подчеркнул – с теми результатами, которые у Украины сейчас есть на фронте "победный кейс не получается никак".
Полный текст интервью читайте здесь.
Тероборона - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 10:55
Не ДРГ: силовики рассказали подробности об утренней перестрелке в ХерсонеУтренняя перестрелка в Херсоне не была связана с действиями диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Украине.ру представитель правоохранительных органов Херсонской области
 
НовостиАрмен ГаспаряндиверсантыЗапорожская АЭС
 
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