https://ukraina.ru/20220903/1038412856.html

Армен Гаспарян об итогах недели: что хочет Польша от Германии, и почему ВСУ рвется в Запорожскую АЭС

Армен Гаспарян об итогах недели: что хочет Польша от Германии, и почему ВСУ рвется в Запорожскую АЭС - 03.09.2022 Украина.ру

Армен Гаспарян об итогах недели: что хочет Польша от Германии, и почему ВСУ рвется в Запорожскую АЭС

Украина.ру, 03.09.2022

2022-09-03T14:07

2022-09-03T14:07

2022-09-03T14:11

интервью

армен гаспарян

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Режим Зеленского продолжает закручивать гайки и сужать информационное пространство внутри страны. Удивляться нечему, такова логика построения тоталитаризма, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.Об этом он сказал в интервью изданию "Украина.ру".- Армен, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, эксперты провели там около четырех часов и сообщили, что собрали очень много важной информации. Перед этим Киев устроил очередной спектакль – у Каховского водохранилища на лодках высадились украинские диверсанты. По данным Минобороны России – это шестьдесят человек, 47 из них практически сразу были ликвидированы, 12 блокированы, трое в плену, двое в тяжелом состоянии. На что рассчитывали киевские стратеги? Ведь было понятно, что высадка диверсантов в данном случае приведет к их гибели. Даже в случае захвата и удержания АЭС, все равно встал бы вопрос – что дальше? На что они рассчитывали?– Давайте мы сначала с вами ответим себе на очень простой вопрос. Перед кем встанет вопрос "что дальше"? Перед вами? Перед коллективом издания "Украина.ру", перед Гаспаряном с Маркович или перед Зеленским?Просто это несколько разные вещи. Мы с вами будем сейчас сидеть и разбирать, что здесь было бы так, а после этого было бы сяк. А Зеленского это не волнует. Ему нужна картинка здесь и сейчас.Ему поставил условия Борюська Джонсон. Ты до 8 сентября изволь обеспечить наступление и победу какую-нибудь. Не как у тебя это обычно бывает, что ты побеждаешь сорок сантиметров кокаиновой дорожки. Не "перемога" в телеграме, а победа на поле боя.Поэтому у Зеленского вариантов нет. Он будет, сломя голову, пытаться это исполнять. Погибнут там шестьдесят десантников, да и наплевать [ему] на них три тысячи раз.Вы обратили внимание на то, что нет фактов подтверждения гибели со стороны Украины. А для чего? Во-первых, чтобы не признавать, что перемога (победа — Ред.) обернулась зрадой (изменой — Ред.), а во-вторых, что не менее важно, чтобы не платить денег людям, близким погибших .– Просто убили своих.– Они числятся без вести пропавшими. Числящиеся без вести пропавшими не входят в список безвозвратных потерь. Поэтому странно, что шестьдесят только отправили, а не шестьсот. Мозгов бы хватило.Нужно показывать товар лицом, потому что к тебе очень много вопросов. Видели ли вы недавнюю обложку журнала "Шарли Эбдо"? Она же очень показательна. Зеленский в виде собачки-моськи, и французы, которых разгоняют брандспойтом на митингах против падения уровня жизни. Макрон разгоняет брандспойтом, а французы говорят – отлично, здесь водичка теплее, чем дома.Таких настроений с каждым днем будет все больше и больше. А противопоставить этому нечего.Кстати, интересно. Начало дня такое: там высадился десант, мы атакуем, туда-сюда, а вечером на CNN вообще ни слова. Как будто не было этого ничего. Покрошили их в мелкий винегрет, используя авиацию. Ну и все, и хорош. Все, до свидания, до следующего раза.Ну, а следующий раз, я не знаю, когда будет. До 8 сентября наверняка еще чего-нибудь исполнят. Ну, если мозгов нет, ну - что поделаешь. Они уже представителей МАГАТЭ в зраде обвинили!– Да, они уже обвинили МАГАТЭ в некоторой предвзятости, и Зеленский устроил истерику касательного того, что якобы не пустили на территорию Запорожской АЭС каких-то независимых журналистов, украинских и международных. Некоторые эксперты предполагают, что он пытался таким образом отправить туда шпионов или диверсантов. Зачем там вообще тогда нужны журналисты, непонятно. Если это не журналисты, а это, скорее всего не журналисты, кого он пытался туда отправить - зачем нужна эта истерика?– Кого отправить – тут два варианта: первое - это либо прикормленные ермаковские журналисты, которые будут иделогически верные вещи говорить... Потому что это тоже отдельная проблема. Многие не понимают еще, что Зеленский сейчас сужает информационную составляющую. Ему сейчас не нужна никакая зрада нигде, вообще ему нужен только победный кейс.Все же понимают, что с такими результатами, которые есть вот на эту минуту, победного кейса как-то не вытанцовывается, не получается он никак. Наверное, гайки надо завинтить.Второе – это может быть ДРГ которую под видом журналистов туда отправят, авось, они еще что-нибудь сделают. Например, представителя МАГАТЭ грохнут.Вы поймите, чем ближе развязка, тем более разнуздано они себя будут вести. Сейчас вообще все эти маски, если они там еще у кого-то были – они сейчас молниеносно спадут.Это очень серьезная проблема, просто не все понимают до конца, как это устроено. Украина, несмотря на объявленный "демократизм", любовь к лесбиянкам, трансгендерам – они строят самое что ни на есть тоталитарное государство. При тоталитаризме не может быть инакомыслия.Если представитель МАГАТЭ вякнул что-то не то – все, он полный урод, и его сейчас затравят все эти боты, у них это отлично получится. Просто, наверное, представитель МАГАТЭ, доехав туда, попытался воссоздать картину, и у него получилось, что одни русские захватили Запорожскую АЭС, а вторые русские, наверное, обидевшись на то, что захватили не они, начали обстреливать это, чтобы свалить на третьих русских, которые сидят в Херсоне. Не правда ли, это абсолютно логичная конструкция?Наверное, представитель МАГАТЭ сказал: вы знаете, как-то не очень это похоже на то, что мы здесь видим. А этого достаточно – обвинить его в зрадничестве, наемничестве, в подпольной работе на "Украину.ру" и т.д.Это отличительная черта тоталитаризма. Есть только одно мнение – нет другого, его быть не может.Зеленский, как я вам и говорил в 2019 году, надо мной тогда еще иронизировали... а я тогда сказал, что вы сейчас получили маленького Наполеошу с кучей комплексов, и он их будет реализовывать. Всякий раз, когда он где-то будет показывать свою никчемность и некомпетентность, у него внутри все будет бушевать, и это бушевание будет… ступенька за ступенькой для создания тоталитаризма. Чем ему будет хуже, тем он больше будет идти вразнос.Ну что сейчас, все убедились? Надо было послушать, что говорили в апреле 2019 года, я же помню эти все разговоры – артист, он же не чужд Мельпомены! Получите!– Власти Польши приняли решение требовать у Германии более триллиона долларов репараций за ущерб во Второй мировой войне. Германия отреагировала, заявив, что вопрос о репарациях Польше закрыт для ФРГ, потому что Польша сама от них отказалась, много воды утекло, и ничего они выплачивать не будут. Они, к слову, уже и получили репарации, но хотят еще больше. Почему этот вопрос был поднят именно сейчас Польшей?– Он не именно сейчас поднят, этот вопрос - он с прошлого сентября тянется. Поляки – ненасытная утроба. Они пытались что-то получить от России за мир. Это было, по-моему, в 2015 или 2016 году. Это знаменитая история. Согласно мирному договору, должны были идти от нас, в том числе и вагоны с золотом. Три республики подписали – Россия, Украина и Белоруссия, в двадцатых годах еще это было. Но, поскольку Польша свои условия не выполнила, то все это золото осталось здесь.Но подписывали этот договор не только мы, а еще и Украина. И не только за себя, а еще и за Беларусь. Белорусы им тогда делегировали это право по какой-то причине. В общем, из этой суммы 47% должны были отдать нынешние украинские власти, и поляки с этой темы съехали.А потом решили, что сейчас мы срубим бабла по-легкому с бюргеров. На что им сказали: пошли к лешему. Во-первых, действительно, к 1953 году с Польшей расплатились. Там хитрость была в том, что расплачивались территориями, это часть Восточной Пруссии ушла. Расплачивались технологиями и деньгами. А чтобы Польша не участвовала в плане Маршалла, Советский Союз дал им немеряно бабла.Например, старые варшавяне называли центр отстроенный Варшавы Ленинградским, знаете, почему? Ленинградский кирпич, ленинградский цемент и ленинградский бетон.Представьте себе ситуацию – 1945 год, полстраны разрушено, лежит в развалинах. Двадцать семь миллионов погибших, людям жрать нечего, жить негде. Вместо того, чтобы нам самих себя обеспечивать, мы эту сволочь польскую кормили, поили, гнали туда эшелонами просто. Сами не доедали, поляков кормили.Вот и тут Польша решила вывести вопрос с Германией по деньгам. Я бы на месте немцев, полякам сказал: ребята, вопрос с вами был решен в 1939 году. Тогда за 17 дней вас превратили из Польской республики в генерал-губернаторство, не желаете ли повторить?Понятно, что ни один немецкий политик, кроме самого контуженного представителя НДП, сейчас подобных вещей не скажет, а это бы очень сильно отрезвило бы этих клоунов.Ну, я так понимаю, что сейчас они опять попытаются что-нибудь у России поклянчить. Надо им про 1939 год напомнить. А что? Понимаете, это чистоплюйство меня достало. Хотите вот так, по-хамски, через губу - с русскими разговаривать? Да не вопрос. Но мы и ответить можем. Ответ вам просто не понравится. Потому что только благодаря русским все поляки не отправились во времена генерал-губернаторства на мыловарню.Это многонациональный русский народ, тогда - советский, спас поляков от уничтожения. Потому что в расовой доктрине Рейха их не было. Их место – это газовая камера, расстрельный ров, мыловарня. Они живы только потому, что русские победили.– 31 августа на неформальной встрече представителей Евросоюза было принято решение расторгнуть действие облегченного визового режима с Россией. Кто от этого больше потеряет, и на что они вообще рассчитывают - мы что, будем митинговать?– Мне очень сложно понять, на что они рассчитывают, по той лишь причине, что я и так персона нон-грата. Мое мнение изначально не должно довлеть над людьми. Это правильно, на самом деле, потому что мне-то вообще без разницы, я и так туда въехать не могу, я во всех списках. А скажут, что вот таким образом путинская пропаганда оказывает давление на людей, которые, может быть, выйдут куда-нибудь протестовать.На самом деле, значительная часть из моих знакомых, которые очень любили ездить в Европу, они сейчас об этом слышать вообще не хотят. Они туда приезжали, такие ферзевые пупы, на жирной капусте, оставляли ее там, и радостно убывали. Их все там целовали в десна. Русские приехали – все, отлично! А совсем другая история, это когда вам будут плевать в лицо и говорить о том, что вы загеноцидили хутор. Кому это будет интересно? Поэтому, многие мои знакомые отказались от поездок.Что касается расчета на протесты, то они реально невменяемые! То есть, должен, по их разумению человек, забаненый в Европе озлобиться, выйти и митинговать. А куда выйти? Он должен тогда митинговать около посольства Германии. А причем здесь Мишустин, Путин, Лавров или Гаспарян с Маркович. Их забанил кто?Они хотят, чтобы русский народ вышел к посольству Германии на митинг – это можно организовать, это как раз не проблема абсолютно. Только им не понравится результат.– Не стало первого и последнего президента Советского Союза Михаила Горбачева. Прошло более тридцати лет с тех пор, как он правил, а последствия мы расхлебываем до сих пор. Как вы оцениваете эпоху правления Горбачева? Если бы не его политика, столкнулись бы мы с теми событиями, с какими сталкиваемся сейчас на Украине?– Михаил Сергеевич предал всех, уничтожил страну. Давайте вещи называть правильно. Мне очень понравилась шутка, гуляющая по интернету, что Путин приехал не попрощаться с Михаилом Сергеевичем, а удостовериться. Потому что действительно, это же огромная катастрофа, мы сейчас на Украине расхлебываем деятельность Михаила Сергеевича. Это вот плоды его жизнедеятельности, конкретные - с Украиной.Сидел Щербицкий, авторитетный человек, кто его затравил? – Горбачев! Потому что он был одним из старейших членов ЦК КПСС. Затравили и все, до свидания. И пришла вся эта слякоть и мразота.Горбачев же об этом никогда не размышлял. Его вообще послушать, то как-то даже не очень понятно, почему все произошло, и вообще, во всем виноваты трое – Ельцин, Шушкевич и Кравчук. Это да, они тоже в этом виноваты. Они тоже руку приложили, вопросов нет. Вопрос в другом – что сделал Михаил Сергеевич на посту президента, чтобы этого не было. При ком начались все межэтнические конфликты на постсоветском пространстве? Не при Горбачеве ли?Может быть, конечно, через сто лет про Горбачева будут вспоминать только историки, как нынче про Родзянко, которого многие считали виновником февраля 1917 года. Но те люди, которые застали Горбачева, они его, мягко говоря, недолюбливали. Это если мягко сказать. Потому что я помню, что это было такое. Страна в ад катилась, а он выходил каждый день и нес какую-то полную ахинею: "Ну товарищи, ну давайте найдем, наконец-то, консенсус, ну давайте проголосуем здесь"! Ну что это такое?И эти в последние годы его заявления: "Мы все делали правильно". Что мы там правильно делали? Развалили страну, миллионы людей оказались вне России, растеряли все достижения по итогам Второй мировой войны.Что мы там правильно сделали? Демократия? В гробу я видел такую демократию! Свободу слова? Мы этой свободы слова наелись! Мы стали свободны от всего в результате этого. Страны только не стало.Я не спорю, тогда все хотели перемен. Действительно был очень большой запрос, только не на уничтожение страны, это разные вещи. Никто не хотел уничтожения государства.

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Кристина Маркович

Кристина Маркович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Маркович

интервью, армен гаспарян