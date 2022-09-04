https://ukraina.ru/20220904/1038426692.html

В Донбассе или в Херсоне. Военный эксперт о том, где "третий русский корпус" будет давить ВСУ

В Донбассе или в Херсоне. Военный эксперт о том, где "третий русский корпус" будет давить ВСУ - 04.09.2022 Украина.ру

В Донбассе или в Херсоне. Военный эксперт о том, где "третий русский корпус" будет давить ВСУ

Вряд ли России придется снимать войска с Донбасса и перебрасывать их под Херсон. Имеющейся группировки достаточно, чтобы сдержать контрудар украинских сил. Плюс, погода успешно позволяет действовать нашей авиации и артиллерии. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-09-04T10:03

2022-09-04T10:03

2022-09-04T10:03

всу

херсон

донбасс

россия

славянск

краматорск

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Если говорить о том, на какое направление будет переброшен формирующийся сейчас "третий русский корпус", все будет зависеть от обстановки: если на херсонском направлении все ограничится отдельными контрударами ВСУ, то незачем перебрасывать туда силы и ослаблять давление в Донбассе, рассуждает эксперт.Если у нас все будет получаться, то Украина будет вынуждена снять свои войска, чтобы укрепить войска в Донбассе, тем самым приостановив продвижение своих войск на Херсон, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, херсон, донбасс, россия, славянск, краматорск