https://ukraina.ru/20220904/1038426692.html
В Донбассе или в Херсоне. Военный эксперт о том, где "третий русский корпус" будет давить ВСУ
В Донбассе или в Херсоне. Военный эксперт о том, где "третий русский корпус" будет давить ВСУ - 04.09.2022 Украина.ру
В Донбассе или в Херсоне. Военный эксперт о том, где "третий русский корпус" будет давить ВСУ
Вряд ли России придется снимать войска с Донбасса и перебрасывать их под Херсон. Имеющейся группировки достаточно, чтобы сдержать контрудар украинских сил. Плюс, погода успешно позволяет действовать нашей авиации и артиллерии. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T10:03
2022-09-04T10:03
2022-09-04T10:03
всу
херсон
донбасс
россия
славянск
краматорск
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Если говорить о том, на какое направление будет переброшен формирующийся сейчас "третий русский корпус", все будет зависеть от обстановки: если на херсонском направлении все ограничится отдельными контрударами ВСУ, то незачем перебрасывать туда силы и ослаблять давление в Донбассе, рассуждает эксперт.Если у нас все будет получаться, то Украина будет вынуждена снять свои войска, чтобы укрепить войска в Донбассе, тем самым приостановив продвижение своих войск на Херсон, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, херсон, донбасс, россия, славянск, краматорск
ВСУ, Херсон, Донбасс, Россия, Славянск, Краматорск
В Донбассе или в Херсоне. Военный эксперт о том, где "третий русский корпус" будет давить ВСУ
Вряд ли России придется снимать войска с Донбасса и перебрасывать их под Херсон. Имеющейся группировки достаточно, чтобы сдержать контрудар украинских сил. Плюс, погода успешно позволяет действовать нашей авиации и артиллерии. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Если говорить о том, на какое направление будет переброшен формирующийся сейчас "третий русский корпус", все будет зависеть от обстановки: если на херсонском направлении все ограничится отдельными контрударами ВСУ, то незачем перебрасывать туда силы и ослаблять давление в Донбассе, рассуждает эксперт.
"Я бы постарался это давление усилить. Это позволило бы нам продвинуться ближе к Славянску и Краматорску к линии Северск-Соледар-Артемовск-Авдеевка-Марьинка-Угледар. Я бы сосредоточился на том, чтобы ее прорвать и выйти во фланг славянской группировке. Это более перспективно", - указал Кнутов.
Если у нас все будет получаться, то Украина будет вынуждена снять свои войска, чтобы укрепить войска в Донбассе, тем самым приостановив продвижение своих войск на Херсон, заключил собеседник издания.