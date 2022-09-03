https://ukraina.ru/20220903/1038405890.html
Рогов: в Каховском водохранилище появились катера ВСУ
Рогов: в Каховском водохранилище появились катера ВСУ - 03.09.2022 Украина.ру
Рогов: в Каховском водохранилище появились катера ВСУ
В Каховском водохранилище вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооружённых людей. Об этом написал в своём Telegram-канале вечером 2 сентября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-03T09:10
2022-09-03T09:10
2022-09-03T09:10
новости
спецоперация
владимир рогов
запорожская аэс
днепр (река)
водохранилище
десант
всу
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Каневское и Лысогорка находятся в северной части Каховского водохранилища на контролируемом киевским режимом правом берегу. Расположенный в непосредственной близости с Запорожской АЭС Энергодар находится примерно в 50 километрах от них.Днём ранее ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трёх километрах от Запорожской АЭС, но российские вооруженные силы совместно с Росгвардией отбили нападение. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов электростанции в день прибытия делегации МАГАТЭ.
https://ukraina.ru/20220902/1038336126.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, владимир рогов, запорожская аэс, днепр (река), водохранилище, десант, всу
Новости, Спецоперация, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Днепр (река), водохранилище, десант, ВСУ
Рогов: в Каховском водохранилище появились катера ВСУ
В Каховском водохранилище вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооружённых людей. Об этом написал в своём Telegram-канале вечером 2 сентября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Каневское и Лысогорка находятся в северной части Каховского водохранилища на контролируемом киевским режимом правом берегу. Расположенный в непосредственной близости с Запорожской АЭС Энергодар находится примерно в 50 километрах от них.
Нацистские черти готовят очередной десант? Похоже, события первого сентября их ничему не научили!
Владимир Рогов
Член главного совета ВГА Запорожской области
Днём ранее ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трёх километрах от Запорожской АЭС, но российские вооруженные силы совместно с Росгвардией отбили нападение.
Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов электростанции в день прибытия делегации МАГАТЭ.