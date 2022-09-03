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Рогов: в Каховском водохранилище появились катера ВСУ

Рогов: в Каховском водохранилище появились катера ВСУ - 03.09.2022 Украина.ру

Рогов: в Каховском водохранилище появились катера ВСУ

В Каховском водохранилище вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооружённых людей. Об этом написал в своём Telegram-канале вечером 2 сентября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-09-03T09:10

2022-09-03T09:10

2022-09-03T09:10

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спецоперация

владимир рогов

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водохранилище

десант

всу

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Каневское и Лысогорка находятся в северной части Каховского водохранилища на контролируемом киевским режимом правом берегу. Расположенный в непосредственной близости с Запорожской АЭС Энергодар находится примерно в 50 километрах от них.Днём ранее ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трёх километрах от Запорожской АЭС, но российские вооруженные силы совместно с Росгвардией отбили нападение. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов электростанции в день прибытия делегации МАГАТЭ.

https://ukraina.ru/20220902/1038336126.html

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новости, спецоперация, владимир рогов, запорожская аэс, днепр (река), водохранилище, десант, всу