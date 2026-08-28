https://ukraina.ru/20260828/dugin-prav-nam-nado-zakapyvatsya-pod-zemlyu-prichem-gluboko-1082837041.html

Дугин прав: нам надо закапываться под землю. Причем глубоко!

Дугин прав: нам надо закапываться под землю. Причем глубоко! - 28.08.2026 Украина.ру

Дугин прав: нам надо закапываться под землю. Причем глубоко!

Александр Дугин призвал россиян строить подземные города, чтобы не стать объектом ракетных атак и атак дронов, прежде всего, со стороны Украины, которую Запад фактически использует как свою прокси в необъявленной войне с Россией

2026-08-28T06:59

2026-08-28T06:59

2026-08-28T06:59

мнения

александр дугин

евразийство

бункер

подземные города

александр чаленко

himars

ракеты

дальнобойные ракеты

дроны

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Совет абсолютно дельный, но из-за того, что Александр Гельевич как человек с метафорическим мышлением облек все это в мифологическую форму, представив нынешнюю войну с врагами России как войну карликов (русских) с журавлями (коллективный Запад и украинцы), русские националисты, и так не питавшие добрых чувств к евразийцу Дугину, стали, с одной стороны, насмехаться над ним (мол, старик совсем уже выжил из ума – надо же такое придумать), а с другой – объявлять его чуть ли не русофобом. Мол, он сравнил русских с карликами – ну чего еще можно ожидать от евразийца.Да, к Дугину могут быть вопросы, но вот в том, что нам, русским, в эпоху дальнобойных ракет и реактивных дронов на искусственном интеллекте надо уходить под землю, если мы хотим сохранить военное командование и политическое руководство, военное производство и промышленные склады, НПЗ и энергетические запасы, – тут он совершенно прав. Нынешний военный конфликт с Украиной это наглядно продемонстрировал и доказал, и не понимать этого, легкомысленно относиться к этому – уже значит создавать угрозу национальной безопасности России.Мы живем в эпоху массового применения ракет и дронов, когда ПВО не способно перехватить все то, что летит по нам, а то, что прилетает, наносит серьезный ущерб как в военной, так и в гражданской сфере. Почитайте, сколько генералов потеряла российская армия из-за прилетов по ним западных ракет, которые запустили украинцы. У вас волосы дыбом встанут. Ну разве так можно! Мы живем в эпоху, когда всё и везде просвечивается, а разведка может с точностью установить, где находитесь вы или тот или иной объект. И туда будет послана ракета.Помню разговор, по-моему, произошедший в 2023 году, с одним бывшим высокопоставленным чиновником, который уехал в зону СВО. После того, как HIMARS ударил по гостинице, где квартировал один из наших генералов, который погиб на месте, я написал ему: "Ну как же так можно беспечно относиться к своей жизни?! Это же не первая такая смерть нашего высокопоставленного командира. Ну ясно же было еще в 2022 году, когда ВСУ таким образом убили в зоне СВО других наших генералов, что это будет только вновь и вновь повторяться. За нашим командованием объявлена охота. Почему в таком случае он не жил и не спал в подземном бункере?"На это мой собеседник, который хорошо знал погибшего генерала, не нашел ничего лучше, как ответить вопросом на вопрос: "Саша, а вы пробовали сами жить долгое время под землей?"Я ответил: нет, не пробовал. Да, это трудно, но какая есть у генералов альтернатива во время войны и охоты за ними украинской и западной разведок? Никакой альтернативы нет и не будет. Надо "готовиться к земле". Точнее – жить под землей.В прифронтовых зонах – в Луганске, Донецке, Мариуполе, Горловке, Макеевке, Мелитополе, Бердянске, Геническе, Симферополе, Джанкое, Курске, Белгороде, Ростове-на-Дону – в общем, везде, куда могут ударить украинские ракеты, надо срочно уходить под землю – строить подземные… если вас пугает слово "города", то тогда – "городки". Причем, все, что можно спрятать под землю, надо прятать.Многие СМИ и тг-каналы пишут о том, что ВСУ к зиме могут получить свою баллистику, которая полетит по Москве и другим городам России. Правда это или неправда, но к такой возможности надо не просто отнестись серьезно, а отнестись так, будто это произойдет. Такой подход точно не помешает.И уход под землю касается не только военного командования и политического руководства России, но и российских СМИ.Как бы ни звучало это сегодня смешно и комично, но федеральные телеканалы, крупные информационные агентства и медиа уже сегодня должны знать, где находится их место под землей. Все редакции должны иметь свои подземные бункеры и быть готовыми к тому, что их всерьез и надолго придется обживать. Возможно, уже в недалеком будущем.Так что к Дугину лучше прислушаться, а не отвергать его дельное предложение, и уж точно не смеяться над ним.

https://ukraina.ru/20230126/1042963743.html

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

мнения, александр дугин, евразийство, бункер, подземные города, александр чаленко, himars, ракеты, дальнобойные ракеты, дроны