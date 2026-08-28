Дугин прав: нам надо закапываться под землю. Причем глубоко! - 28.08.2026 Украина.ру
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Дугин прав: нам надо закапываться под землю. Причем глубоко!
Дугин прав: нам надо закапываться под землю. Причем глубоко! - 28.08.2026 Украина.ру
Дугин прав: нам надо закапываться под землю. Причем глубоко!
Александр Дугин призвал россиян строить подземные города, чтобы не стать объектом ракетных атак и атак дронов, прежде всего, со стороны Украины, которую Запад фактически использует как свою прокси в необъявленной войне с Россией
2026-08-28T06:59
2026-08-28T06:59
мнения
александр дугин
евразийство
бункер
подземные города
александр чаленко
himars
ракеты
дальнобойные ракеты
дроны
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Совет абсолютно дельный, но из-за того, что Александр Гельевич как человек с метафорическим мышлением облек все это в мифологическую форму, представив нынешнюю войну с врагами России как войну карликов (русских) с журавлями (коллективный Запад и украинцы), русские националисты, и так не питавшие добрых чувств к евразийцу Дугину, стали, с одной стороны, насмехаться над ним (мол, старик совсем уже выжил из ума – надо же такое придумать), а с другой – объявлять его чуть ли не русофобом. Мол, он сравнил русских с карликами – ну чего еще можно ожидать от евразийца.Да, к Дугину могут быть вопросы, но вот в том, что нам, русским, в эпоху дальнобойных ракет и реактивных дронов на искусственном интеллекте надо уходить под землю, если мы хотим сохранить военное командование и политическое руководство, военное производство и промышленные склады, НПЗ и энергетические запасы, – тут он совершенно прав. Нынешний военный конфликт с Украиной это наглядно продемонстрировал и доказал, и не понимать этого, легкомысленно относиться к этому – уже значит создавать угрозу национальной безопасности России.Мы живем в эпоху массового применения ракет и дронов, когда ПВО не способно перехватить все то, что летит по нам, а то, что прилетает, наносит серьезный ущерб как в военной, так и в гражданской сфере. Почитайте, сколько генералов потеряла российская армия из-за прилетов по ним западных ракет, которые запустили украинцы. У вас волосы дыбом встанут. Ну разве так можно! Мы живем в эпоху, когда всё и везде просвечивается, а разведка может с точностью установить, где находитесь вы или тот или иной объект. И туда будет послана ракета.Помню разговор, по-моему, произошедший в 2023 году, с одним бывшим высокопоставленным чиновником, который уехал в зону СВО. После того, как HIMARS ударил по гостинице, где квартировал один из наших генералов, который погиб на месте, я написал ему: "Ну как же так можно беспечно относиться к своей жизни?! Это же не первая такая смерть нашего высокопоставленного командира. Ну ясно же было еще в 2022 году, когда ВСУ таким образом убили в зоне СВО других наших генералов, что это будет только вновь и вновь повторяться. За нашим командованием объявлена охота. Почему в таком случае он не жил и не спал в подземном бункере?"На это мой собеседник, который хорошо знал погибшего генерала, не нашел ничего лучше, как ответить вопросом на вопрос: "Саша, а вы пробовали сами жить долгое время под землей?"Я ответил: нет, не пробовал. Да, это трудно, но какая есть у генералов альтернатива во время войны и охоты за ними украинской и западной разведок? Никакой альтернативы нет и не будет. Надо "готовиться к земле". Точнее – жить под землей.В прифронтовых зонах – в Луганске, Донецке, Мариуполе, Горловке, Макеевке, Мелитополе, Бердянске, Геническе, Симферополе, Джанкое, Курске, Белгороде, Ростове-на-Дону – в общем, везде, куда могут ударить украинские ракеты, надо срочно уходить под землю – строить подземные… если вас пугает слово "города", то тогда – "городки". Причем, все, что можно спрятать под землю, надо прятать.Многие СМИ и тг-каналы пишут о том, что ВСУ к зиме могут получить свою баллистику, которая полетит по Москве и другим городам России. Правда это или неправда, но к такой возможности надо не просто отнестись серьезно, а отнестись так, будто это произойдет. Такой подход точно не помешает.И уход под землю касается не только военного командования и политического руководства России, но и российских СМИ.Как бы ни звучало это сегодня смешно и комично, но федеральные телеканалы, крупные информационные агентства и медиа уже сегодня должны знать, где находится их место под землей. Все редакции должны иметь свои подземные бункеры и быть готовыми к тому, что их всерьез и надолго придется обживать. Возможно, уже в недалеком будущем.Так что к Дугину лучше прислушаться, а не отвергать его дельное предложение, и уж точно не смеяться над ним.
https://ukraina.ru/20230126/1042963743.html
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Александр Чаленко
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Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
мнения, александр дугин, евразийство, бункер, подземные города, александр чаленко, himars, ракеты, дальнобойные ракеты, дроны
Мнения, Александр Дугин, евразийство, бункер, Подземные города, Александр Чаленко, HIMARS, ракеты, дальнобойные ракеты, дроны

Дугин прав: нам надо закапываться под землю. Причем глубоко!

06:59 28.08.2026
 
© Фото : KCNAЗапуск северокорейских ракет
Запуск северокорейских ракет - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Фото : KCNA
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Александр Дугин призвал россиян строить подземные города, чтобы не стать объектом ракетных атак и атак дронов, прежде всего, со стороны Украины, которую Запад фактически использует как свою прокси в необъявленной войне с Россией
Совет абсолютно дельный, но из-за того, что Александр Гельевич как человек с метафорическим мышлением облек все это в мифологическую форму, представив нынешнюю войну с врагами России как войну карликов (русских) с журавлями (коллективный Запад и украинцы), русские националисты, и так не питавшие добрых чувств к евразийцу Дугину, стали, с одной стороны, насмехаться над ним (мол, старик совсем уже выжил из ума – надо же такое придумать), а с другой объявлять его чуть ли не русофобом.
Мол, он сравнил русских с карликами – ну чего еще можно ожидать от евразийца.
Да, к Дугину могут быть вопросы, но вот в том, что нам, русским, в эпоху дальнобойных ракет и реактивных дронов на искусственном интеллекте надо уходить под землю, если мы хотим сохранить военное командование и политическое руководство, военное производство и промышленные склады, НПЗ и энергетические запасы, тут он совершенно прав.
Нынешний военный конфликт с Украиной это наглядно продемонстрировал и доказал, и не понимать этого, легкомысленно относиться к этому уже значит создавать угрозу национальной безопасности России.
Александр Чаленко
26 января 2023, 04:34
Александр Чаленко. Кто онЖурналист, политический эмигрант, лауреат премии им. Олеся Бузины
Мы живем в эпоху массового применения ракет и дронов, когда ПВО не способно перехватить все то, что летит по нам, а то, что прилетает, наносит серьезный ущерб как в военной, так и в гражданской сфере.
Почитайте, сколько генералов потеряла российская армия из-за прилетов по ним западных ракет, которые запустили украинцы. У вас волосы дыбом встанут. Ну разве так можно! Мы живем в эпоху, когда всё и везде просвечивается, а разведка может с точностью установить, где находитесь вы или тот или иной объект. И туда будет послана ракета.
Помню разговор, по-моему, произошедший в 2023 году, с одним бывшим высокопоставленным чиновником, который уехал в зону СВО. После того, как HIMARS ударил по гостинице, где квартировал один из наших генералов, который погиб на месте, я написал ему: "Ну как же так можно беспечно относиться к своей жизни?! Это же не первая такая смерть нашего высокопоставленного командира. Ну ясно же было еще в 2022 году, когда ВСУ таким образом убили в зоне СВО других наших генералов, что это будет только вновь и вновь повторяться. За нашим командованием объявлена охота. Почему в таком случае он не жил и не спал в подземном бункере?"
На это мой собеседник, который хорошо знал погибшего генерала, не нашел ничего лучше, как ответить вопросом на вопрос: "Саша, а вы пробовали сами жить долгое время под землей?"
Я ответил: нет, не пробовал. Да, это трудно, но какая есть у генералов альтернатива во время войны и охоты за ними украинской и западной разведок? Никакой альтернативы нет и не будет. Надо "готовиться к земле". Точнее – жить под землей.
В прифронтовых зонах – в Луганске, Донецке, Мариуполе, Горловке, Макеевке, Мелитополе, Бердянске, Геническе, Симферополе, Джанкое, Курске, Белгороде, Ростове-на-Дону в общем, везде, куда могут ударить украинские ракеты, надо срочно уходить под землю строить подземные… если вас пугает слово "города", то тогда "городки". Причем, все, что можно спрятать под землю, надо прятать.
Многие СМИ и тг-каналы пишут о том, что ВСУ к зиме могут получить свою баллистику, которая полетит по Москве и другим городам России. Правда это или неправда, но к такой возможности надо не просто отнестись серьезно, а отнестись так, будто это произойдет. Такой подход точно не помешает.
И уход под землю касается не только военного командования и политического руководства России, но и российских СМИ.
Как бы ни звучало это сегодня смешно и комично, но федеральные телеканалы, крупные информационные агентства и медиа уже сегодня должны знать, где находится их место под землей. Все редакции должны иметь свои подземные бункеры и быть готовыми к тому, что их всерьез и надолго придется обживать. Возможно, уже в недалеком будущем.
Так что к Дугину лучше прислушаться, а не отвергать его дельное предложение, и уж точно не смеяться над ним.
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МненияАлександр ДугиневразийствобункерПодземные городаАлександр ЧаленкоHIMARSракетыдальнобойные ракетыдроны
 
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