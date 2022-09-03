https://ukraina.ru/20220903/1038364293.html
Военный эксперт объяснил, почему важно отрезать Украину от выхода к Черному морю
Военный эксперт объяснил, почему важно отрезать Украину от выхода к Черному морю - 03.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему важно отрезать Украину от выхода к Черному морю
России нужно отрезать Киев от Черного моря, потому что для США, Великобритании и Турции наличие выхода морю является чрезвычайно важным, потеря всего юга Украины делают для этих стран НАТО бессмысленной поддержку киевского режима, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-09-03T05:15
2022-09-03T05:15
2022-09-03T05:15
новости
черное море
украина
россия
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По его словам, войскам РФ нужно освобождать Николаев, а для этого обязательно нужно дойти до Южного Буга и форсировать его.Российских резервов, накопленных в виде добровольческого корпуса, достаточно для проведения масштабного наступления на юге, добавил эксперт.По его мнению, у России есть потенциал для защиты своих граждан и национальных интересов, "поэтому мы обязательно победим".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220902/1038362710.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черное море, украина, россия
Военный эксперт объяснил, почему важно отрезать Украину от выхода к Черному морю
России нужно отрезать Киев от Черного моря, потому что для США, Великобритании и Турции наличие выхода морю является чрезвычайно важным, потеря всего юга Украины делают для этих стран НАТО бессмысленной поддержку киевского режима, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
По его словам, войскам РФ нужно освобождать Николаев, а для этого обязательно нужно дойти до Южного Буга и форсировать его.
Российских резервов, накопленных в виде добровольческого корпуса, достаточно для проведения масштабного наступления на юге, добавил эксперт.
Конечно, нам нужно освобождать Донбасс. Но в условиях сплошной городской застройки не нужно очень много войск. Там нужно много артиллерии и спецназа. А для наступления на юге нужна пехота. Нам нужно отрезать Киев от Черного моря. Для США, Великобритании и Турции наличие выхода к Черному морю является чрезвычайно важным. Потеря Николаева, Очакова, Одессы и всего юга делают бессмысленной поддержку Украиной со стороны США.
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его мнению, у России есть потенциал для защиты своих граждан и национальных интересов, "поэтому мы обязательно победим".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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