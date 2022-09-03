https://ukraina.ru/20220903/1038364293.html

Военный эксперт объяснил, почему важно отрезать Украину от выхода к Черному морю

Военный эксперт объяснил, почему важно отрезать Украину от выхода к Черному морю - 03.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему важно отрезать Украину от выхода к Черному морю

России нужно отрезать Киев от Черного моря, потому что для США, Великобритании и Турции наличие выхода морю является чрезвычайно важным, потеря всего юга Украины делают для этих стран НАТО бессмысленной поддержку киевского режима, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-09-03T05:15

2022-09-03T05:15

2022-09-03T05:15

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По его словам, войскам РФ нужно освобождать Николаев, а для этого обязательно нужно дойти до Южного Буга и форсировать его.Российских резервов, накопленных в виде добровольческого корпуса, достаточно для проведения масштабного наступления на юге, добавил эксперт.По его мнению, у России есть потенциал для защиты своих граждан и национальных интересов, "поэтому мы обязательно победим".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220902/1038362710.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, черное море, украина, россия