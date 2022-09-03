https://ukraina.ru/20220903/1038362553.html

"Бросили на смерть тысячу украинцев": Евсеев объяснил, почему Украина является преступным государством

"Бросили на смерть тысячу украинцев": Евсеев объяснил, почему Украина является преступным государством - 03.09.2022 Украина.ру

"Бросили на смерть тысячу украинцев": Евсеев объяснил, почему Украина является преступным государством

Киевский режим бросает людей на смерть, понимая, что ничем не может им помочь, а это говорит о том, что Украина преступное государство, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-09-03T04:45

2022-09-03T04:45

2022-09-03T04:45

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владимир евсеев

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По данным Министерства обороны России ранее две диверсионные группы украинских десантников прибыли на побережье Каховского водохранилища под Энергодаром на семи лодках, сошли на берег и выдвинулись в сторону станции. В ответ на попытку прорыва и захвата ЗАЭС по прибывшим военным был открыт огонь войсками РФ.В результате, как сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, украинский десант был уничтожен.Также по данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехнике.По его мнению, Украина в случае с десантом под Энергодаром и наступлении под Херсоном пошла по "авантюрному пути".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220902/1038321278.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, киев, владимир евсеев