"Бросили на смерть тысячу украинцев": Евсеев объяснил, почему Украина является преступным государством - 03.09.2022 Украина.ру
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"Бросили на смерть тысячу украинцев": Евсеев объяснил, почему Украина является преступным государством
"Бросили на смерть тысячу украинцев": Евсеев объяснил, почему Украина является преступным государством - 03.09.2022 Украина.ру
"Бросили на смерть тысячу украинцев": Евсеев объяснил, почему Украина является преступным государством
Киевский режим бросает людей на смерть, понимая, что ничем не может им помочь, а это говорит о том, что Украина преступное государство, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-09-03T04:45
2022-09-03T04:45
новости
украина
всу
киев
владимир евсеев
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По данным Министерства обороны России ранее две диверсионные группы украинских десантников прибыли на побережье Каховского водохранилища под Энергодаром на семи лодках, сошли на берег и выдвинулись в сторону станции. В ответ на попытку прорыва и захвата ЗАЭС по прибывшим военным был открыт огонь войсками РФ.В результате, как сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, украинский десант был уничтожен.Также по данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехнике.По его мнению, Украина в случае с десантом под Энергодаром и наступлении под Херсоном пошла по "авантюрному пути".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220902/1038321278.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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новости, украина, всу, киев, владимир евсеев
Новости, Украина, ВСУ, Киев, Владимир Евсеев

"Бросили на смерть тысячу украинцев": Евсеев объяснил, почему Украина является преступным государством

04:45 03.09.2022
 
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Киевский режим бросает людей на смерть, понимая, что ничем не может им помочь, а это говорит о том, что Украина преступное государство, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
По данным Министерства обороны России ранее две диверсионные группы украинских десантников прибыли на побережье Каховского водохранилища под Энергодаром на семи лодках, сошли на берег и выдвинулись в сторону станции. В ответ на попытку прорыва и захвата ЗАЭС по прибывшим военным был открыт огонь войсками РФ.
В результате, как сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, украинский десант был уничтожен.
Также по данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехнике.

Киевский режим в очередной раз бросил на смерть тысячу украинцев. Причем часть из них были хорошо подготовлены. Понятно, что нам удобнее воевать в степи, а не в городе. Но то, что киевский режим бросает людей на смерть, понимая, что ничем не может им помочь, говорит о том, что он преступный. Как и те силы, которые стоят за ним: США, Великобритания и Польша.

Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его мнению, Украина в случае с десантом под Энергодаром и наступлении под Херсоном пошла по "авантюрному пути".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Руководство Минобороны РФ совершили рабочую поездку в Ростовскую и Воронежскую области
Вчера, 08:14
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