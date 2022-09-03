"Не по приказу Зеленского": политолог объяснил, кто готовит теракты на ядерных объектах Украины - 03.09.2022 Украина.ру
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"Не по приказу Зеленского": политолог объяснил, кто готовит теракты на ядерных объектах Украины
"Не по приказу Зеленского": политолог объяснил, кто готовит теракты на ядерных объектах Украины - 03.09.2022 Украина.ру
"Не по приказу Зеленского": политолог объяснил, кто готовит теракты на ядерных объектах Украины
Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту издания Украина.ру заявил, что Украина сама взрастила националистов, которым чужды общечеловеческие ценности и которые способны на самые страшные поступки. В связи с этим риск атаки на ядерные объекты Украины очень высок, считает Мартынов
2022-09-03T04:30
2022-09-03T04:30
новости
нацисты
украина
владимир зеленский
политолог
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По мнению, политолога, члены нацбатов на Украине - это оптимальный материал для подготовки международных терактов. Они прошли через гражданскую войну, "напились крови" и уже ничего не боятся. В их головах - националистический, языческий мусор, добавил Мартынов.Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220820/1037908712.html
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новости, нацисты, украина, владимир зеленский, политолог
Новости, нацисты, Украина, Владимир Зеленский, политолог

"Не по приказу Зеленского": политолог объяснил, кто готовит теракты на ядерных объектах Украины

04:30 03.09.2022
 
© nahnews.org / Перейти в фотобанкНацисты отметили Хэллоуин в Сумах в костюмах Ку-клукс-клана и боевиков ИГ
Нацисты отметили Хэллоуин в Сумах в костюмах Ку-клукс-клана и боевиков ИГ
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Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту издания Украина.ру заявил, что Украина сама взрастила националистов, которым чужды общечеловеческие ценности и которые способны на самые страшные поступки. В связи с этим риск атаки на ядерные объекты Украины очень высок, считает Мартынов
И не обязательно это может быть по приказу Зеленского или его начальников, или спецслужб, или тех западных инструкторов и кураторов, которые стоят за этими спецслужбами. Это вполне могут быть просто идиоты из националистических батальонов, и таких там вырастили в достаточном количестве.
Алексей Мартынов
Алексей Мартынов
Политолог
По мнению, политолога, члены нацбатов на Украине - это оптимальный материал для подготовки международных терактов. Они прошли через гражданскую войну, "напились крови" и уже ничего не боятся. В их головах - националистический, языческий мусор, добавил Мартынов.
Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
20 августа, 23:55
Рейхскомиссариат. Как нацисты создали свою Украину с карбованцем и галичанами
 
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