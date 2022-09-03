https://ukraina.ru/20220903/1038362420.html

"Не по приказу Зеленского": политолог объяснил, кто готовит теракты на ядерных объектах Украины

"Не по приказу Зеленского": политолог объяснил, кто готовит теракты на ядерных объектах Украины - 03.09.2022 Украина.ру

"Не по приказу Зеленского": политолог объяснил, кто готовит теракты на ядерных объектах Украины

Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту издания Украина.ру заявил, что Украина сама взрастила националистов, которым чужды общечеловеческие ценности и которые способны на самые страшные поступки. В связи с этим риск атаки на ядерные объекты Украины очень высок, считает Мартынов

2022-09-03T04:30

2022-09-03T04:30

2022-09-03T04:30

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владимир зеленский

политолог

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По мнению, политолога, члены нацбатов на Украине - это оптимальный материал для подготовки международных терактов. Они прошли через гражданскую войну, "напились крови" и уже ничего не боятся. В их головах - националистический, языческий мусор, добавил Мартынов.Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220820/1037908712.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нацисты, украина, владимир зеленский, политолог