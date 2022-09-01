https://ukraina.ru/20220901/1038323962.html

Алексей Мартынов: Украинские АЭС в опасности, нужен международный контроль

Алексей Мартынов: Украинские АЭС в опасности, нужен международный контроль - 01.09.2022 Украина.ру

Алексей Мартынов: Украинские АЭС в опасности, нужен международный контроль

Украина.ру, 01.09.2022

2022-09-01T17:00

2022-09-01T17:00

2022-09-01T17:00

интервью

алексей мартынов (политолог)

сво

терроризм

запорожская аэс

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Диверсии на АЭС могут произойти не обязательно по приказу Зеленского или его кураторов, атаку вполне могут осуществить просто идиоты из националистических батальонов, и таких там вырастили в достаточном количестве, считает политолог Алексей Мартынов.Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.Алексей, безусловно, самая горячая тема – это Запорожская атомная электростанция. Сейчас уже целая комиссия МАГАТЭ готова провести там обследование, планируется несколько человек оставить там на постоянной основе. Поможет ли визит комиссии МАГАТЭ прекратить обстрелы ЗАЭС и ликвидировать эту угрозу?– Хочется верить, что действительно прекратятся обстрелы ЗАЭС, просто потому, что это небезопасно для всех, для половины Европейского континента, и то, в зависимости от того, куда ветер будет дуть… Не дай Бог, Чернобыль покажется легкой прогулкой, учитывая мощность (ЗАЭС – Ред.) и все остальное.Поэтому я надеюсь, что этот визит комиссии МАГАТЭ повлияет на ситуацию. В конце концов, не сумасшедшие люди в Киеве сидят, хотя, конечно, есть сомнения по ряду признаков, но, тем не менее, мне представляется, что ситуация вокруг ЗАЭС должна быть урегулирована. Тем более, что Запорожская АЭС обеспечивала электроэнергией добрую половину современной Украины, если не половину, то треть точно. Как накануне зимы остаться без этой энергии, я не очень себе представляю. Как Украине зимовать?Надеюсь, что трезвомыслящих людей еще осталось достаточно и в Киеве, и не в Киеве. Украина – страна большая, гораздо большая, чем эта группа авантюристов, которая захватила власть, и примкнувших к ним нацистов-националистов из разнообразных националистических организаций. Но - сколько их всех в совокупности? Максимум процентов пять от населения, если всех посчитать по головам. А мы так огульно – Украина, украинцы и т.д.В конце концов, там надо рано или поздно наводить порядок. И если сами украинцы, нормальные украинцы, украинские граждане, которые не сошли с ума, а таких критическое большинство, не справятся с этим, очевидно, по-братски им помогут. Но, тем не менее, я очень рассчитываю, что этот визит МАГАТЭ, комиссия МАГАТЭ, напряженность вокруг Запорожской АЭС снизит в разы.– Они оставят несколько человек на постоянной основе, представителей МАГАТЭ. Что может помешать просто их ликвидировать, обвинить в этом Россию, чем спровоцировать очередной виток эскалации?– Мне кажется, сама постановка вопроса как-то странновата, что может помешать. Ну что может помешать? Здравый смысл может помешать.Во-вторых, как известно, станция находится под контролем российских военных, и мне, честно говоря, не очень ясно, почему невозможно обеспечить безопасность станции, учитывая, что она под российским контролем. Я понимаю какие-то аргументы военных, что, дескать, ПВО против артиллерии не действует, но есть же какие-то способы, в конце концов.Я человек сугубо гражданский, но мне это не очень ясно, потому что, когда это происходит один раз – да, возможно не ожидали такой дурости, когда два – как-то уже неуютно, когда это каждый день и на протяжении нескольких недель – это уже системная вещь, с которой нужно системным образом бороться. Один из таких системных элементов – это приглашение комиссии МАГАТЭ.МАГАТЭ – международная организация, которая призвана заниматься подобными вещами, в том числе, кризисами вокруг ядерных объектов, как гражданских, так и военных. Соответственно, это их обязанность, миссия и какая-то уставная деятельность как международной организации. Другое дело, что международные институты в последние годы сильно пробуксовывают, особенно на треке, связанном с украинским кризисом, гражданской войной на Украине, которая идет восемь лет, с попыткой прекратить эту гражданскую войну уже таким брутальным, силовым образом со стороны России в рамках этой специальной военной операции.Главная цель специальной военной операции – это прекращение восьмилетней гражданской войны на Украине и установление там прочного мира, насколько я себе представляю цели и задачи СВО.Вообще - очень странно, что в последние месяцы, когда идет довольно интенсивное соприкосновение военных, идет война в определенных регионах, в зоне соприкосновения и не только - странно, что все эти опасные ядерные объекты не взяты под международный контроль сразу.Россия постаралась, там, где могла взять, взяла под контроль, на всякий случай, от греха, Чернобыльскую станцию, законсервированную и, в данном случае, Запорожскую АЭС. Но остальные ядерные объекты на территории Украины - а там, как известно, еще несколько крупных атомных станций - они остаются в подвешенном положении.Что завтра придет в голову режиму Зеленского? Сегодня он обстреливает Запорожскую АЭС, а завтра будет обстреливать Хмельницкую... Аргумент в том смысле, что здесь - русские, а там русских нет, мне кажется очень сомнительным в сегодняшней ситуации. Если надо, то найдут. Возьми любого местного – за русского сойдет, будучи, в общем-то, русским человеком. И это несложно, если уж говорить о провокациях.Поэтому, я считаю, не только Запорожская АЭС должна пользоваться особым вниманием МАГАТЭ, но все ядерные объекты на территории Украины. Поскольку Украина сегодня находится в состоянии полувойны-полуспециальной военной операции, то соответственно, риск атаки на ядерные объекты очень высок.И не обязательно это может быть по приказу Зеленского или его начальников, или спецслужб, или тех западных инструкторов и кураторов, которые стоят за этими спецслужбами. Это вполне могут быть просто идиоты из националистических батальонов, и таких там вырастили в достаточном количестве. Это оптимальный материал для подготовки международных террористов – эти все нацбаты и т.д., которые прошли через гражданскую войну, напились крови, ни своей крови, ни чужой - не боятся. Соответственно, у них в голове националистический, языческий мусор.Все ядерные объекты на территории Украины должны быть взяты под международный контроль. И если Запорожскую АЭС контролирует Россия, обеспечивают российские военные, хорошо, пусть обеспечивают, но представители международной организации МАГАТЭ там тоже должны быть, равно как на всех остальных ядерных объектах Украины. И обязательно, чтобы была внешняя силовая история, которая бы исключала какую-либо диверсию на этих объектах.– Мы видим действительно террористическую деятельность, причем и на освобожденных территориях, и на территориях Российской Федерации. Что мешает признать все украинские структуры, которые осуществляют диверсии, теракты, подрывы - и поступать с ними соответственно? Не говорю уже о возможности признания, если это продолжится, непосредственно Украины государством-террористом.– У меня есть свое мнение по этому поводу… Мне представляется, что сегодняшняя Украина - мы ее слишком демонизируем - в том смысле, что персонифицируем те или иные действия. Таким образом, наверное, нам легче воспринимать ее как потенциального противника в данном вопросе - что, в общем-то, не так.Украина давно находится в режиме полураспада. Украинское государство в режиме полураспада находится лет двадцать, на моих глазах все это происходило, начиная с Леонида Даниловича Кучмы, который провозгласил Украину "не Россией", как известно. Добрый замечательный "красный директор", он же главный "отец-олигарх", и вообще прекрасный такой русский человек, условно.Тем не менее, этот полураспад уже двадцать лет идет - и довольно интенсивно, особенно в последние годы. Соответственно, в результате этого полураспада, как продукт этого полураспада – это обильное количество человеческого материала для производства разнообразных международных террористов.Производством международных террористов занимаются не украинские спецслужбы и не артист Зеленский, как мы тоже с вами понимаем. Мы прекрасно знаем, где находятся центры подготовки международных террористов, и кто их использует периодически в своих целях, в своих геополитических интересах, пытаясь решать или двигать вопросы в ту или иную сторону.Поэтому, я бы здесь смотрел дальше. И я думаю, что, если вы намекаете на шумный теракт недельной давности в Подмосковье, где взорвали машину журналистки, дочки достаточно известного человека…– Философа Александра Дугина.– Да, я понимаю, но многие, я думаю, что 99% публики в России, фамилию Дугин услышали только в связи с этим терактом. Я вас уверяю - если не считать процента вовлеченных в какие-то процессы людей типа журналистов, и то, кстати, не всех, каких-то экспертов, узко-специально направленных.То есть, он широко известен в Европе, был. И он, насколько мне известно, даже нарочито себя подобным образом позиционировал в разных европейских кругах, последние лет пятнадцать он с удовольствием там гастролировал, даже гастрольные туры проводил – с лекциями, выступлениями на разных конференциях. Он за это брал деньги. Как артист. Ну, не как артист, а как философ, который какие-то интересные вещи рассказывает.В Европе он пользовался успехом. Нельзя сказать, что он настолько был известен в России. Тем более, нельзя этого сказать про его дочь Дашу. Так, визуально я ее видел разок по телевизору, хотя достаточно глубоко интегрирован в российское экспертное сообщество.В определенном сегменте – да. То есть, это явно не знаковые какие-то вещи, я имею в виду, подобные жертвы - для нашего общества. А то, что это было скомпилировано таким образом, и в первую очередь подано в глобальных медиа – "мозг Путина", "Распутин", "идеолог Путина", а потом это все отзеркалено было в наших медиа и т.д.Точно это чужая повестка, чужой дьявольский план, придуманный где-то там - на берегах Темзы, я подозреваю. То, что в качестве исполнителей берут человеческий материал с отбитыми мозгами, с уже совершенно свихнувшимся рассудком – ну да, это идеальные террористы. А уж почему идеальные для нашего общества, нашей страны, нашего пространства – потому, что они растворяются в нашем пространстве. Достаточно взять с собой маленькую дочку, пустить слезу, сказать - "я беженка с Донбасса", и еще пару грубых матерных слов или проклятий по поводу Зеленского и его режима – и все, у нас уже готовы помогать, всячески жалеть.То есть, это идеальный материал для международного терроризма, для реализации терактов, в том числе, на территории нашей страны. Вот здесь, конечно, важна оценка для соответствующих российских служб.Я предполагаю, что службы эти работают и понимают то, о чем мы говорим, лучше нас с вами. То, что это случилось, все-таки случилось, не было предотвращено, мне представляется, что здесь - достаточно глубокий уровень планирования, подготовки и обеспечения этого теракта, который прямо указывает на такое дальнее зарубежное авторство, подготовку, финансирование и т.д.То, что использовали для этого этих всех (националистов – Ред.) - и будут использовать, и не один год, а возможно, не одно десятилетие будут использовать этих людей, если можно их людьми назвать.Даже тогда, когда закончится СВО - а она закончится скоро, я так представляю себе, буквально вот-вот – даже когда пройдут процессы политические, внутриполитические по переформатированию власти в соседней Украине, когда даже эти все националисты и прочие - будут вне закона объявлены и залезут под лавку, как это и было в конце сороковых, начале пятидесятых годов прошлого века… Растворятся среди нормальных людей, те, кого не поймают, не выявят, а кто-то и сбежит. Тем не менее, все равно их будут использовать ровно в этих целях – для подготовки международных террористов, для реализации террористических актов. Это уже клеймо на всю жизнь.Они никуда не делись, сегодняшние нацики – внучки, правнучки всяких бандеровцев, лесных братьев, и прочих, которые тогда точно так же готовились и использовались для террористических актов на территории нашей страны. Ничего не изменилось. Единственно, тогда их не добили по разным причинам, исходя из гуманизма. Ведь вы же знаете, наверное, что в 1947 году последних добили по лесам…– А Хрущев реабилитировал.– Не просто реабилитировал. Ведь те, у кого была на руках кровь, доказаны были преступления – конечно, они понесли тяжелейшие наказания. А остальные, которые якобы были втянуты… И сейчас тоже много в "Азове" – "я врач", "я библиотекарь". Смешно! Знаете, что с ними сделали? Их переселили, знаете куда – на Донбасс! Это была же такая ротация очень интересная, очень забавно. И, кстати, здесь, на Донбассе, их условно перевоспитали очень быстро работой в шахте и т.д. И вообще, общество немного другое (было – Ред.).Но, тем не менее – гуманизм. Вот это наш гуманизм, который нам отливается слезами матерей погибших детей сегодня, спустя семьдесят лет после того, как это все, как мы думали, закончилось.– Папа Римский планирует посетить Россию и Донбасс. Это первый визит лица такого уровня будет на Донбасс - если доедет. Может ли визит Папы Римского что-то изменить?– Я не знаю, насколько готовы прислушиваться к мнению понтифика в Киеве, там вообще люди странные. Последнее время - посмотрите, может быть, они специально набирают откуда-то таких одиозных людей, которых назначают послами – то в Германии веселый посол, который унылой ливерной колбасой обозвал целого канцлера, то другие послы в Европе отжигают не хуже этого Мельника… Украинский посол в Ватикане буквально на прошлой неделе позволил себе достаточно хамские высказывания в отношении понтифика, что, дескать, вы что-то здесь неправильно смотрите, или - не туда думаете, или - мы от вас не этого ждали.В отношении Понтифика это, мягко говоря, хамство. За Ватиканом стоит, наверное, четверть людей мира, если считать Латинскую Америку всю, имею ввиду католический мир. Где-то четверть населения Земного шара, может, чуть поменьше. Подобным образом относиться к Папе Римскому, наверное, неправильно. Хотя, еще раз, в этих сегодняшних украинских головах знаете, что случилось – там в какой-то момент в процессе этого полураспада было десакрализовано буквально все.То есть, ничего сакрального в украинской голове сегодняшней нет. Конечно, мы не можем говорить за всех людей, за всех граждан, которые сами терпят это все. А вот в таком коллективном сознании – легко… вы сперва перешагиваете какие-то красные линии, а дальше все идет легко. Легко обзывать лидера России неприличными словами, матерными, легко обзывать канцлера Германии. Это легко, подумаешь? Легко хамить понтифику. В общем-то, легко хамить Богу, в конце концов, ну ничего же не происходит – молния не ударила же по этому сквернослову, значит - можно? И вот это бесконечное поднятие градуса вседозволенности - в итоге приводит к очень печальным последствиям, как мне представляется. И мне очень жаль украинских людей.Я вам, может быть, странную вещь скажу – очень жаль не только тех, кто живет на Донбассе, кто восемь лет подвергается обстрелам. Мне вообще жалко их всех, потому что - не чужие. И как они падают в такую черную дыру, и ничего не могут с этим поделать.Мне не жалко нанятых в третьих странах исполнителей, типа Зеленского и гоп-компании. Но их не так много, а остальные-то что? Остальные тридцать миллионов людей – что будет с ними? Не чужие это люди, как ни крути, как не пытайся абстрагироваться.

https://ukraina.ru/20220901/1038322114.html

https://ukraina.ru/20220901/1038334956.html

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https://ukraina.ru/20220830/1038210765.html

https://ukraina.ru/20220812/1037593385.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, алексей мартынов (политолог), сво, терроризм, запорожская аэс