https://ukraina.ru/20220902/1038389557.html
Был ли Горбачёв хозяином страны? Россияне дали ответ
Был ли Горбачёв хозяином страны? Россияне дали ответ - 02.09.2022 Украина.ру
Был ли Горбачёв хозяином страны? Россияне дали ответ
Корреспонденты RUPTLY пообщались с жителями столицы и узнали мнение россиян о Михаиле Горбачёве. Жители и гости столицы оценили практически единогласно... Украина.ру, 02.09.2022
2022-09-02T14:24
2022-09-02T14:24
2022-09-02T14:24
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/02/1038389392_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_5dcf891da6ac3575a57f1fb8b20d63c4.jpg
Корреспонденты RUPTLY пообщались с жителями столицы и узнали мнение россиян о Михаиле Горбачёве. Жители и гости столицы оценили практически единогласно последствия правления экс-президента. 30 августа первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве. По информации СМИ, политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Горбачев стал главным идеологом гласности и символом перестройки. Он является лауреатом Нобелевской премии мира 1990 года.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/02/1038389392_57:0:1018:720_1920x0_80_0_0_11eca7d3e265ca60609e032b335af3ee.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Был ли Горбачёв хозяином страны? Россияне дали ответ
Корреспонденты RUPTLY пообщались с жителями столицы и узнали мнение россиян о Михаиле Горбачёве. Жители и гости столицы оценили практически единогласно последствия правления экс-президента.
30 августа первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве. По информации СМИ, политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Горбачев стал главным идеологом гласности и символом перестройки. Он является лауреатом Нобелевской премии мира 1990 года.