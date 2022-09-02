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Был ли Горбачёв хозяином страны? Россияне дали ответ

Был ли Горбачёв хозяином страны? Россияне дали ответ - 02.09.2022 Украина.ру

Был ли Горбачёв хозяином страны? Россияне дали ответ

Корреспонденты RUPTLY пообщались с жителями столицы и узнали мнение россиян о Михаиле Горбачёве. Жители и гости столицы оценили практически единогласно... Украина.ру, 02.09.2022

2022-09-02T14:24

2022-09-02T14:24

2022-09-02T14:24

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Корреспонденты RUPTLY пообщались с жителями столицы и узнали мнение россиян о Михаиле Горбачёве. Жители и гости столицы оценили практически единогласно последствия правления экс-президента. 30 августа первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве. По информации СМИ, политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Горбачев стал главным идеологом гласности и символом перестройки. Он является лауреатом Нобелевской премии мира 1990 года.

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