Был ли Горбачёв хозяином страны? Россияне дали ответ - 02.09.2022 Украина.ру
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Был ли Горбачёв хозяином страны? Россияне дали ответ
Был ли Горбачёв хозяином страны? Россияне дали ответ - 02.09.2022 Украина.ру
Был ли Горбачёв хозяином страны? Россияне дали ответ
Корреспонденты RUPTLY пообщались с жителями столицы и узнали мнение россиян о Михаиле Горбачёве. Жители и гости столицы оценили практически единогласно... Украина.ру, 02.09.2022
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Корреспонденты RUPTLY пообщались с жителями столицы и узнали мнение россиян о Михаиле Горбачёве. Жители и гости столицы оценили практически единогласно последствия правления экс-президента. 30 августа первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве. По информации СМИ, политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Горбачев стал главным идеологом гласности и символом перестройки. Он является лауреатом Нобелевской премии мира 1990 года.
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Был ли Горбачёв хозяином страны? Россияне дали ответ

14:24 02.09.2022
 
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Корреспонденты RUPTLY пообщались с жителями столицы и узнали мнение россиян о Михаиле Горбачёве. Жители и гости столицы оценили практически единогласно последствия правления экс-президента.
30 августа первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве. По информации СМИ, политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Горбачев стал главным идеологом гласности и символом перестройки. Он является лауреатом Нобелевской премии мира 1990 года.
 
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