Китайская UnionPay ввела ограничения на обслуживание своих карт в России - СМИ - 02.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220902/1038361676.html
Китайская UnionPay ввела ограничения на обслуживание своих карт в России - СМИ
Китайская UnionPay ввела ограничения на обслуживание своих карт в России - СМИ - 02.09.2022 Украина.ру
Китайская UnionPay ввела ограничения на обслуживание своих карт в России - СМИ
Китайская платёжная система UnionPay ограничила приём своих выпущенных за пределами РФ карт российскими банками, попавшими под санкции запада, сообщило агентство РБК со ссылкой на источники в банковской сфере
2022-09-02T10:09
2022-09-02T10:09
новости
россия
санкции
банки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/02/1038361510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f8882ecd480704f9928022cb3627646.jpg
Как уточняется, UnionPay запретила обслуживать в POS-терминалах подсанкционных российских банков свои карты, выпущенные иностранными банками.По словам одного из источников РБК в крупном российском банке, такое решение UnionPay могла принять из опасений ввода против нее вторичных санкций.Другой источник в банковской сфере заявил, что карты UnionPay перестали работать ещё в апреле-мае после ввода Западом санкций.Ранее в апреле стало известно, что подсанкционные российские банки лишат возможности выпускать карты UnionPay.
https://ukraina.ru/20220715/1036469316.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/02/1038361510_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a45be24d12f4b757348c8d75ced3d6d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, санкции, банки
Новости, Россия, Санкции, банки

Китайская UnionPay ввела ограничения на обслуживание своих карт в России - СМИ

10:09 02.09.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкUnionPay
UnionPay - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Китайская платёжная система UnionPay ограничила приём своих выпущенных за пределами РФ карт российскими банками, попавшими под санкции запада, сообщило агентство РБК со ссылкой на источники в банковской сфере
Как уточняется, UnionPay запретила обслуживать в POS-терминалах подсанкционных российских банков свои карты, выпущенные иностранными банками.
По словам одного из источников РБК в крупном российском банке, такое решение UnionPay могла принять из опасений ввода против нее вторичных санкций.
Другой источник в банковской сфере заявил, что карты UnionPay перестали работать ещё в апреле-мае после ввода Западом санкций.
Ранее в апреле стало известно, что подсанкционные российские банки лишат возможности выпускать карты UnionPay.
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 15:25
Не было никогда, и вот опять. США снимают санкции с РФ и начинают "сливать" Украину
 
НовостиРоссияСанкциибанки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:02Премьер-министр Украины попросил у Германии танки
11:35Мэр Одессы поздравил горожан с Днем города на тюремном жаргоне
11:27ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Херсоне, есть погибшие
11:21СМИ заметили у несостоявшегося убийцы вице-президента Аргентины популярную в "Азове"* татуировку
11:00Владимир Ераносян: Зеленский сошел с ума, с этим надо что-то делать всему миру
10:52Зеленский пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов
10:49История с разворовыванием запорожской гуманитарки: интересные подробности
10:47Власти Германии опасаются нового кризиса из-за беженцев с Украины
10:34Ядерный шантаж Киева на Запорожской АЭС под контролем ООН
10:17Рогов рассказал об обстановке на Запорожской атомной электростанции
10:09Китайская UnionPay ввела ограничения на обслуживание своих карт в России - СМИ
10:08Российские дипломаты назвали заявление Госдепа США о Симоньян проявлением ревности
10:02Киев в дыму: власти срочно обратились к горожанам
09:59В Чите начали проверку в детском саду, где детям выдали грамоты с гербом Украины
09:56Эксперты рассказали о росте цен на Украине в следующем году
09:50Foreign Affairs: В апреле Россия и Украина были близки к подписанию мирного соглашения
09:36Траур на Закарпатье, проблема Босфора, отмена командировок. Главное на Украине на утро 2 сентября
08:56"Полный провал": главу МИД Германии Бербок раскритиковали за поддержку Украины
08:49Постпред Франции анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине
08:45Эксперт объяснила, чем может обернуться для ЕС введение предела цен на газ
Лента новостейМолния