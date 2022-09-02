https://ukraina.ru/20220902/1038361676.html
Китайская UnionPay ввела ограничения на обслуживание своих карт в России - СМИ
Китайская UnionPay ввела ограничения на обслуживание своих карт в России - СМИ - 02.09.2022 Украина.ру
Китайская UnionPay ввела ограничения на обслуживание своих карт в России - СМИ
Китайская платёжная система UnionPay ограничила приём своих выпущенных за пределами РФ карт российскими банками, попавшими под санкции запада, сообщило агентство РБК со ссылкой на источники в банковской сфере
2022-09-02T10:09
2022-09-02T10:09
2022-09-02T10:09
новости
россия
санкции
банки
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Как уточняется, UnionPay запретила обслуживать в POS-терминалах подсанкционных российских банков свои карты, выпущенные иностранными банками.По словам одного из источников РБК в крупном российском банке, такое решение UnionPay могла принять из опасений ввода против нее вторичных санкций.Другой источник в банковской сфере заявил, что карты UnionPay перестали работать ещё в апреле-мае после ввода Западом санкций.Ранее в апреле стало известно, что подсанкционные российские банки лишат возможности выпускать карты UnionPay.
https://ukraina.ru/20220715/1036469316.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, санкции, банки
Новости, Россия, Санкции, банки
Китайская UnionPay ввела ограничения на обслуживание своих карт в России - СМИ
Китайская платёжная система UnionPay ограничила приём своих выпущенных за пределами РФ карт российскими банками, попавшими под санкции запада, сообщило агентство РБК со ссылкой на источники в банковской сфере
Как уточняется, UnionPay запретила обслуживать в POS-терминалах подсанкционных российских банков свои карты, выпущенные иностранными банками.
По словам одного из источников РБК в крупном российском банке, такое решение UnionPay могла принять из опасений ввода против нее вторичных санкций.
Другой источник в банковской сфере заявил, что карты UnionPay перестали работать ещё в апреле-мае после ввода Западом санкций.
Ранее в апреле стало известно, что подсанкционные российские банки лишат возможности выпускать карты UnionPay.