https://ukraina.ru/20220902/1038361676.html

Китайская UnionPay ввела ограничения на обслуживание своих карт в России - СМИ

Китайская UnionPay ввела ограничения на обслуживание своих карт в России - СМИ - 02.09.2022 Украина.ру

Китайская UnionPay ввела ограничения на обслуживание своих карт в России - СМИ

Китайская платёжная система UnionPay ограничила приём своих выпущенных за пределами РФ карт российскими банками, попавшими под санкции запада, сообщило агентство РБК со ссылкой на источники в банковской сфере

2022-09-02T10:09

2022-09-02T10:09

2022-09-02T10:09

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россия

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банки

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Как уточняется, UnionPay запретила обслуживать в POS-терминалах подсанкционных российских банков свои карты, выпущенные иностранными банками.По словам одного из источников РБК в крупном российском банке, такое решение UnionPay могла принять из опасений ввода против нее вторичных санкций.Другой источник в банковской сфере заявил, что карты UnionPay перестали работать ещё в апреле-мае после ввода Западом санкций.Ранее в апреле стало известно, что подсанкционные российские банки лишат возможности выпускать карты UnionPay.

https://ukraina.ru/20220715/1036469316.html

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новости, россия, санкции, банки