https://ukraina.ru/20220902/1038357706.html

Байден назвал Трампа экстремистом, который угрожает США

Байден назвал Трампа экстремистом, который угрожает США - 02.09.2022 Украина.ру

Байден назвал Трампа экстремистом, который угрожает США

Экс-президент США Дональд Трамп и сторонники его движения Make America Great Again (MAGA) являются экстремистами, сказал действующий глава Белого дома Джо Байден в обращении к нации

2022-09-02T08:27

2022-09-02T08:27

2022-09-02T08:27

джо байден

дональд трамп

новости

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По его словам, сторонники бывшего лидера США не признают состоявшиеся выборы президента, в то время как консерваторы понимают, что Трамп представляет угрозу демократии.

https://ukraina.ru/20220831/1038265165.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, дональд трамп, новости