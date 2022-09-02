Байден назвал Трампа экстремистом, который угрожает США - 02.09.2022 Украина.ру
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Байден назвал Трампа экстремистом, который угрожает США
Байден назвал Трампа экстремистом, который угрожает США - 02.09.2022 Украина.ру
Байден назвал Трампа экстремистом, который угрожает США
Экс-президент США Дональд Трамп и сторонники его движения Make America Great Again (MAGA) являются экстремистами, сказал действующий глава Белого дома Джо Байден в обращении к нации
2022-09-02T08:27
2022-09-02T08:27
джо байден
дональд трамп
новости
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По его словам, сторонники бывшего лидера США не признают состоявшиеся выборы президента, в то время как консерваторы понимают, что Трамп представляет угрозу демократии.
https://ukraina.ru/20220831/1038265165.html
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джо байден, дональд трамп, новости
Джо Байден, Дональд Трамп, Новости

Байден назвал Трампа экстремистом, который угрожает США

08:27 02.09.2022
 
© AP / Evan VucciБайден
Байден - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP / Evan Vucci
Читать в
Экс-президент США Дональд Трамп и сторонники его движения Make America Great Again (MAGA) являются экстремистами, сказал действующий глава Белого дома Джо Байден в обращении к нации
Дональд Трамп и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики.
Джо Байден
президент США
По его словам, сторонники бывшего лидера США не признают состоявшиеся выборы президента, в то время как консерваторы понимают, что Трамп представляет угрозу демократии.
Зеленский президенты США
31 августа, 05:31
Украинское противостояние Трампа и Байдена приняло новый оборот. Президента США может определить Киев
 
Джо БайденДональд ТрампНовости
 
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