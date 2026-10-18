"У Украины нет доступа": Рубио признал, что Starshield для ВСУ закрыт - 18.10.2026 Украина.ру
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"У Украины нет доступа": Рубио признал, что Starshield для ВСУ закрыт
"У Украины нет доступа": Рубио признал, что Starshield для ВСУ закрыт - 18.10.2026 Украина.ру
"У Украины нет доступа": Рубио признал, что Starshield для ВСУ закрыт
Украинские военные больше не имеют доступа к системе спутниковой связи Starshield, при этом Starlink продолжает работать. Об этом 18 октября рассказал американский госсекретарь Марко Рубио в беседе с журналистами
2026-10-18T10:54
2026-10-18T10:54
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вооруженные силы украины
дональд трамп
reuters
илон маск
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По его словам, сейчас Киев остаётся без доступа к Starshield для ударов вглубь России, а стороны обсуждают этот вопрос для понимания дальнейшей работы. Рубио уведомил, что Starlink — коммерческий продукт, поэтому его могут внедрять вне зависимости от государственных решений."Starshield — это оборонный, военный продукт. Это то, что имеется в наличии у наших вооружённых сил, американские военные применяют это. На данный момент у Украины нет к нему доступа, ведётся обсуждение этого вопроса", — заявил Рубио.По его словам, Вашингтон должен понимать, для чего Киев намерен использовать Starshield. Переговоры на эту тему сейчас ведутся между США и Украиной, добавил госсекретарь. Рубио сообщил, что Киев ранее "запрашивал доступ" к системе Starshield — украинцы объяснили, что планируют с её помощью наносить удары вглубь РФ.Как узнало агентство Reuters, ВСУ несколько дней сталкивались с ограничением доступа к связи Starlink. По версии источников, перебои возникли по указанию из Белого дома. В пятницу газета The Telegraph сообщила, что миллиардер Илон Маск предложил президенту США Дональду Трампу замедлить работу спутниковой системы Starlink на Украине, и тот якобы дал согласие.В тот же Владимир Зеленский, выступая на саммите ЕС сообщил, что США до сих пор не возобновили полноценную работу Starlink для ВСУПодробнее – в материале Оставили ВСУ без Starlink: прекратятся ли атаки дронов на Россию после решений Трампа и МаскаБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, марко рубио, вооруженные силы украины, дональд трамп, reuters, илон маск, ес
Новости, Украина, Россия, Киев, Марко Рубио, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Reuters, Илон Маск, ЕС

"У Украины нет доступа": Рубио признал, что Starshield для ВСУ закрыт

10:54 18.10.2026
 
© AP / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© AP / Mark Schiefelbein
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Украинские военные больше не имеют доступа к системе спутниковой связи Starshield, при этом Starlink продолжает работать. Об этом 18 октября рассказал американский госсекретарь Марко Рубио в беседе с журналистами
По его словам, сейчас Киев остаётся без доступа к Starshield для ударов вглубь России, а стороны обсуждают этот вопрос для понимания дальнейшей работы. Рубио уведомил, что Starlink — коммерческий продукт, поэтому его могут внедрять вне зависимости от государственных решений.
"Starshield — это оборонный, военный продукт. Это то, что имеется в наличии у наших вооружённых сил, американские военные применяют это. На данный момент у Украины нет к нему доступа, ведётся обсуждение этого вопроса", — заявил Рубио.
По его словам, Вашингтон должен понимать, для чего Киев намерен использовать Starshield. Переговоры на эту тему сейчас ведутся между США и Украиной, добавил госсекретарь. Рубио сообщил, что Киев ранее "запрашивал доступ" к системе Starshield — украинцы объяснили, что планируют с её помощью наносить удары вглубь РФ.
Как узнало агентство Reuters, ВСУ несколько дней сталкивались с ограничением доступа к связи Starlink. По версии источников, перебои возникли по указанию из Белого дома.
В пятницу газета The Telegraph сообщила, что миллиардер Илон Маск предложил президенту США Дональду Трампу замедлить работу спутниковой системы Starlink на Украине, и тот якобы дал согласие.
В тот же Владимир Зеленский, выступая на саммите ЕС сообщил, что США до сих пор не возобновили полноценную работу Starlink для ВСУ
Подробнее – в материале Оставили ВСУ без Starlink: прекратятся ли атаки дронов на Россию после решений Трампа и Маска
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октября
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