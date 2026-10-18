https://ukraina.ru/20261018/galkin-razozlil-turok-nikakogo-khosh-geldiniz-i-stambula-1083894895.html

Галкин* разозлил турок: никакого "хош гельдиниз" и Стамбула

Галкин* разозлил турок: никакого "хош гельдиниз" и Стамбула - 18.10.2026 Украина.ру

Галкин* разозлил турок: никакого "хош гельдиниз" и Стамбула

Концерт популярного пародиста Максима Галкина* в Стамбуле требуют отменить местные активисты

2026-10-18T11:13

2026-10-18T11:13

2026-10-18T11:13

эрдоган

биньямин нетаньяху

международный уголовный суд (мус)

хамас

стамбул

турция

израиль

ес

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Турецкие активисты требуют отменить концерт пародиста и комика Максима Галкина* в Стамбуле 25 октября. Артисту припомнили поддержку действий Израиля в секторе Газа."8 июня 2024 года Галкин похвалил резню, совершенную израильской армией в районе Нусайрат, чтобы освободить четырех заключенных. Назвав погибшего в результате штурма командира полиции героем, Галкин добавил: "Израиль, я горжусь тобой!"" – сообщило турецкое издание Dogruhaber.К бойкоту концерта Галкина* подключились турецкие общественные организации. Активисты обратились в министерство внутренних дел, министерство культуры и туризма Турции и в администрацию Стамбула с требованием отменить концерт.Ранее, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал политику Израиля в отношении сектора Газа, заявив, что израильское правительство проводит геноцид и превратило палестинский анклав в крупнейший концлагерь в мире."Перемирие, соблюдаемое нашими палестинскими братьями, тысячи раз было нарушено израильским правительством. С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня 11 октября 2025 года в результате нападений [Израиля] погибли 1,5 тыс. палестинцев, более 5 тыс. получили ранения. Преступная сеть, чинящая геноцид в Газе и считающая себя выше международного права, превратила ее в крупнейший в мире концлагерь", — указал Эрдоган на международном юридическом форуме в Стамбуле.По его мнению, Израиль рассматривает мир и спокойствие в регионе "как угрозу самому себе"."Агрессивные действия Израиля являются испытанием для всего человечества", — подчеркнул Эрдоган.Он напомнил, что Турция ранее полностью прекратила торговлю с Израилем и присоединилась к судебному процессу, инициированному ЮАР против еврейского государства в Международном уголовном суде по обвинению в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа."Турция готова терпеть трудности, если это необходимо, но она не отвернётся от тех, кто возлагает на неё надежды и страдает от несправедливости. Пока виновники геноцида в Газе не будут привлечены к ответственности, нельзя вести речь о справедливости международной системы", — подытожил Эрдоган.До этого, 24 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Турцию и Катар в том, что те распространяют ложь об Израиле."Ещё одна страна, которая распространяла ложь об Израиле, — Турция. Эрдоган также укрывает руководство ХАМАС, он призывает к уничтожению Израиля и заявляет, что станет правителем Иерусалима", — заявил Нетаньяху.Он подчеркнул, что у президента Турции не получится сделать стать "правителем Иерусалима".Кроме того, он заявил, что "Эрдоган убил тысячи курдских граждан, отрицает геноцид армян, незаконно оккупирует северную часть Кипра - страны-члена ЕС, он совершает нападки против Греции, а теперь хочет захватить Сирию".В Турции заявили, что подобными нападками Нетаньяху хочет добиться отвлечения внимания мира от происходящего в секторе Газа.* — лицо, выполняющее функции иноагента

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эрдоган, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд (мус), хамас, стамбул, турция, израиль, ес