СК квалифицировала атаку БПЛА на Петербург как теракт - 18.10.2026 Украина.ру
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СК квалифицировала атаку БПЛА на Петербург как теракт
СК квалифицировала атаку БПЛА на Петербург как теракт - 18.10.2026 Украина.ру
СК квалифицировала атаку БПЛА на Петербург как теракт
Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) в связи с атаками беспилотников на объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом 18 октября сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.
2026-10-18T10:20
2026-10-18T10:20
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По данным ведомства, повреждения также получили частные дома в Кировском районе и многоквартирные дома во Всеволожске и Гатчине Ленинградской области. Число пострадавших устанавливается.В ночь на 18 октября российские военные сбили 1015 беспилотников над регионами страны. В Санкт-Петербурге в результате атаки один человек погиб, ещё пятеро пострадали. Повреждены 12 многоквартирных и два частных дома, возгорания произошли также на объектах гражданской инфраструктуры и территории петербургского нефтяного терминала. После атаки загорелся один из логистических центров Ozon.В Ленинградской области сбили 144 БПЛА. После падения обломков на жилой дом во Всеволожском районе госпитализировали женщину и троих детей, а в Янино около 20 тыс. человек остались без электричества. Кроме того, вражеской атаке подвергся дата-центр VK.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, санкт-петербург, кировский район, ленинградская область, дональд трамп, ск рф, следственный комитет, украина.ру
Новости, Санкт-Петербург, Кировский район, Ленинградская область, Дональд Трамп, СК РФ, Следственный комитет, Украина.ру

СК квалифицировала атаку БПЛА на Петербург как теракт

10:20 18.10.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) в связи с атаками беспилотников на объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом 18 октября сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным ведомства, повреждения также получили частные дома в Кировском районе и многоквартирные дома во Всеволожске и Гатчине Ленинградской области. Число пострадавших устанавливается.
В ночь на 18 октября российские военные сбили 1015 беспилотников над регионами страны. В Санкт-Петербурге в результате атаки один человек погиб, ещё пятеро пострадали.
Повреждены 12 многоквартирных и два частных дома, возгорания произошли также на объектах гражданской инфраструктуры и территории петербургского нефтяного терминала. После атаки загорелся один из логистических центров Ozon.
В Ленинградской области сбили 144 БПЛА. После падения обломков на жилой дом во Всеволожском районе госпитализировали женщину и троих детей, а в Янино около 20 тыс. человек остались без электричества. Кроме того, вражеской атаке подвергся дата-центр VK.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октября
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