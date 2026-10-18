https://ukraina.ru/20261018/mnogo-zhertv-i-poter-sammit-es-po-ukraine-atakovalo-dikoe-zemnovodnoe-1083890195.html

Много жертв и потерь: саммит ЕС по Украине атаковало дикое земноводное

Много жертв и потерь: саммит ЕС по Украине атаковало дикое земноводное - 18.10.2026 Украина.ру

Много жертв и потерь: саммит ЕС по Украине атаковало дикое земноводное

Только что завершившийся саммит ЕС должен был показать Владимиру Путину, что Европа — стронг, Украина — еще стронгее, денег на нее много, а будет еще больше, то есть нужно скорее сдаваться и каяться.

2026-10-18T07:07

2026-10-18T07:07

2026-10-18T07:07

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Вместо этого все закончилось нехорошим инцидентом: лидеров еврогосударств задушила жаба, они отказались подписывать подсунутые бумажки и разъехались, почесывая синяки.Дело в том, что какие-то светлые головы решили объединить две темы – утверждение общего бюджета ЕС на период 2028-2034 гг и срочное выполнение новой хотелки Киева на дополнительные 70 миллиардов евро на 2027 год (помимо утвержденного «кредита» на 90 млрд евро на 2026-27 годы).Логика безупречна: на фоне внушительной суммы бюджета, около 2 триллионов евро, жалкие 70 миллиардов должны были проскочить как по маслу.Но что-то пошло не так, вернее – пошло в обратную сторону.Обсуждение бюджета ЕС подняло один простой и неприятный для брюссельских ястребов вопрос, возникший у конкретных стран: денег нет, как держаться, да еще и прожорливого нахлебника на содержании держать?МВФ прогнозирует, что еврозона будет в 2026-27 годах расти в районе 1% в год, что равно статистической погрешности. По прогнозам Еврокомиссии, долг ЕС вырастет с 82,8% ВВП в конце 2025 года до 84,2% в 2026-м и 85,3% в 2027-м; в еврозоне — с 88,7% до 91,2% от ВВП.ЕЦБ предупреждает, что непомерные расходы, дорогая энергия и рост долгосрочных ставок будут отчаянно тормозить экономику Европы: правительствам придётся сокращать дефициты, сворачивать часть субсидий и компенсировать рост стоимости обслуживания госдолга.Например, в октябре доходность десятилетнего французского долга приблизилась к 5% (максимум с июля 2002 года); для поддержания штанов правительство планирует в 2027 году продать облигаций на рекордные €340 млрд, при этом дефицит превышает 5% ВВП. Доходит до того, что эксперты предупреждают, что долговая ситуация Франции «может привести к кризису евро».А тут на этом чудесном фоне Брюссель предлагает скинуться еще на пару триллионов.Даже плоть от плоти евробюрократии канцлер Германии Мерц выпал в осадок: по его словам, «ни одно государство-член ЕС не может позволить себе платить взносы в Союз на таком уровне» (на 50–60% выше текущей многолетней финансовой рамки ЕС). Премьер Швеции Кристерссон назвал предложение «слишком большим, слишком дорогим» и сказал, что рост чистого взноса Швеции почти на 60% «совершенно неприемлем».Вместе с евробюджетом на 2028-34 гг медным тазом накрылось (пока) финансирование Украины, которое на данный период настойчиво предлагалось осметить на сумму в 100 миллиардов евро. Невооруженным взглядом видно, что щедрость европейцев сильно поубавилась по сравнению с 90 миллиардами на 2026-27 гг.Но главное, что многие члены ЕС просто встали на дыбы по поводу 70 миллиардов, которые Зеленский затребовал дополнительно для закрытия дефицита украинского бюджета на 2027 год. Например, словацкое агентство TASR сообщило, что премьер Фицо «ясно подчеркнул», что Словакия не будет участвовать в новом кредите; такую же позицию занял премьер Венгрии Мадьяр; чешский премьер Бабиш также просигнализировал, что Чехия не присоединится к дополнительному финансированию Киева.Глава французского «Национального фронта» Марин Ле Пен также подтвердила, что Франция «больше не находится в бюджетном положении», позволяющем финансировать Украину.Дело в том, что средства на войну идут в основном из собственного бюджета Украины, а внешняя поддержка со стороны Европы идет большей частью просто на поддержание функционирование государства – зарплаты, пенсии, содержание и восстановление инфраструктуры, поддержка промышленности и все такое.Продавить 90 миллиардов для Украины стоило Еврокомиссии очень большой крови и нервов, и сейчас со стороны национальных правительств был поставлен вопрос не просто ребром, а лезвием: мы исходили из того, что вопрос с помощью Киеву решен, мы для этого ужались по-максимуму, почему опять двадцать пять?А опять двадцать пять сейчас загружают в самолеты ФАБЫ с УМПК, а в пусковые установки – ароматные «Герани» и «Искандеры»: на деньги европейцев, даже если они доходят до Украины (в чем есть сомнения), тут же накладывается прогрессивный налог российских ВКС. Вы уже восстановили или построили? Тогда мы идем к вам!Получается, наша армия уже с опережением графика пробила в совместном укроевропейском бюджете дыру в 70 миллиардов — и останавливаться не собирается.И вот попался, который кусался: как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, «сейчас на Европейский союз и его государства-члены приходится 80% внешней помощи Украине… но нам срочно нужно, чтобы подключились и другие партнёры». Желающие есть?Желающих нет и не будет: стало окончательно очевидно, что украинская дыра становится все больше и больше, а все дополнительные расходы автоматом раз за разом переносятся на доноров – и перспектив их возврата уже нет от слова совсем.Да, на саммите ЕС было громогласно заявлено о «продолжении всеобъемлющей политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украины», но дальше слов дело пока не идет.Чтобы решение европейцам было принимать веселее и правильнее, наша армия только что освободила Доброполье и закрыла большой «котел» в Харьковской области.Реклама – двигатель ожесточенной торговли, которая в Брюсселях будет теперь только нарастать.

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https://ukraina.ru/20261015/eto-ne-kredity-eto-podarki-v-evrope-dumayut-kto-oplatit-ukrainskiy-banket-1083840527.html

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Кирилл Стрельников https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

мнения, украина, европа, киев, фридрих мерц, владимир зеленский, мвф, еврокомиссия, ес, владимир путин