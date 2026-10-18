https://ukraina.ru/20261018/vokrug-bulgakova-ieshua-master-i-sudby-ikh-ucheniy-1083731669.html

"Вокруг Булгакова": Иешуа, мастер и судьбы их учений

"Вокруг Булгакова": Иешуа, мастер и судьбы их учений - 18.10.2026 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Иешуа, мастер и судьбы их учений

Общим место в булгаковедении является мнение об определённой параллельности ершалаимских и московских глав романа и, соответственно, о параллелизме если не всех персонажей, то, по крайней мере, главных действующих лиц. Сходство их, разумеется, полным быть не может, но оно напрашивается, и в первую очередь касается это Иешуа и мастера

2026-10-18T12:00

2026-10-18T12:00

2026-10-18T12:00

"вокруг булгакова"

история

рязанов

пушкин

николай васильевич гоголь

михаил булгаков

роман

писатель

мастер и маргарита

русская литература

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Главное сходство этих персонажей – в функции: они пророки и учителя. Правда, проповедуют они разное и по-разному.В основе учения Иешуя – идея о том, что все люди в конечном итоге добрые, а потому "человек перейдёт в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть". Правда, мы не можем говорить о каком-то определённом учении, хотя какая-то законченная система власти взглядов у Иешуа наличествует.Однако установить в чём состоит эта система взглядов довольно сложно – Иешуа проповедует только устно (так же, ка исторический Иисус). Запись за ним ведёт Левий Матвей, но законченного результата мы не видим – только разрозненные записи, которые читает Пилат.(Тут надо отметить, что Евангелия были записаны через несколько десятилетий после Воскресения Христа. Самая ранняя рукопись Евангелия от Матфея, известная на настоящий день, датируется 64-69 годами н.э. Т.е., запись сделана более чем через 30 лет после евангельских событий. Текст, очевидно, уже был подготовлен ранее. Так что у Левия Матвея – тьма времени впереди.)Ещё один важный момент – у Иешуа нет официальных учеников и он не стремится их приобрести (в отличие, опять же, от Иисуса, который своих апостолов, включая Иуду, призывал лично). Он просто проповедует на рынке и получает за это провокацию и арест. Интересно, что его, как и Иисуса, не арестовывают при всех, а выманивают в место, где у него минимум слушателей и где можно устроить провокацию. Правда, за Иисусом ходили толпы народа, а публичный арест Иешуа был вреден разве что привлечением к нему лишнего внимания.Иешуа предельно выключен из социальной жизни – он нигде не работает, нигде постоянно не живёт, у него нет семьи, у него нет друзей. Ему чужды ценности общества, в котором он проповедует, на чём прогорает дважды, оказавшись в конфликте с Синедрионом и нарушив имперский закон об охране величества.Иешуа при жизни Левия своим учеником не считает, после суда о нём не вспоминает (во всяком случае в романе это не указано, но там многое упущено). Он полагает, что записи Левия не отражают сущность его учения и прямо запрещает Левию их вести. А вот после смерти Иешуа Левий получает статус ученика ipso facto – в таком качестве воспринимает его Пилат. Ну а после своей смерти он, судя по беседе с Воландом, получает признание уже и от самого Иешуа. Вероятно, это можно понимать так, что изменилось и отношение к литературному творчеству персонажа, но это не точно – Иешуа мог просто оценить верность.Мастер, в отличие от Иешуа, проповедует письменно, но из-под его пера выходит, опять же, не законченное учение, а литературное произведение. Суть его учения состоит в том, что Иисус действительно существовал, только его реальная история отличалась от евангельской.За ним, конечно, система взглядов имеется, но окончательной дешифровке она не поддаётся. В частности, в романе мастера отсутствуют какие-либо доказательства бытия Бога и, соответственно, сатаны. Доказательства эти приводятся в московских главах, к описанию которых мастер не причастен.Отметим опять же, что исторический Иисус тоже системы взглядов не давал, более того – нет её и в Евангелиях. Он излагал своё учение посредством притч и правил жизни (Нагорная проповедь). Собственно, это, а также рассказы о явленных Иисусом чудесах, составляют тексты Евангелий, которые, по сути, тоже литературные произведения – воспоминания апостолов об Иисусе. Именно система возникла уже позже – после создания христианской церкви.Кстати – о тексте мастера. Рукописи не горят, как патетично восклицает Воланд, но в соответствии с текстом романа рукопись мастера именно что сгорает – её изымают в ходе обыска, но потом её из ОГПУ/НКВД похищает Бегемот, она оказывается в подвальчике мастера и… сгорает, после того как Мастер и Маргарита отправляются в путешествие к своему последнему приюту.Мы, таким образом, имеем дело не с романом мастера, а с записью его содержания в форме рассказа Воланда, сна Иванушки и текста фрагмента, который читала Маргарита (его происхождение вообще непонятно). Судя по всему, это один текст рукописи, которая не сгорела в том смысле, что отложилась где-то в ноосфере. У нас, однако, нет никаких доказательств того, что текст рукописи мастера и текст евангельских глава романа "Мастер и Маргарита" – один текст. Только чистая и незамутнённая вера.У мастера тоже нет учеников и он тоже не стремиться их приобрести. Он мизантроп и социфоб. У него есть Маргарита и Алоизий Могарыч, и этого ему вполне достаточно. Маргариту он в качестве ученицы не воспринимает, а по отношению к Могарычу он скорее сам выступает в качестве ученика – тот объясняет ему хитросплетения литературно-редакторской жизни (в "Театральном романе" эту функцию выполняет Бомбардов, которые, как и Максудов, является автобиографическим персонажем).Он тоже выключен из социальной жизни – нигде не работает, не состоит ни в каких творческих объединениях (которые в какой-то степени заменяли творческим работникам трудовой коллектив), не имеет официальной семьи. С жильём тоже некоторая неопределённость – вероятно съём жилья у застройщика имел какие-то свои особенности, как в более поздние времена была разница между квартирой государственной, кооперативной и арендной у частника. Он оказывается в конфликте с литературным синедрионом, написав роман на неутверждённую тему с несогласованными выводами, а потом и с правоохранительными органами, которые, однако, вины в нём не находят (это в последней реакции – в ранних его выдергивают к Воланду одетым по гулаговской форме, что отражается в сне Маргариты), но выпускают буквально голым на улицу.Учеником мастера становится Иван Бездомный, причём их встреча в известной степени является случайной. В известной степени – потому что "кирпич ни с того ни с сего, никому и никогда на голову не свалится". Во всяком случае мастер специально ученика не ищет, а просто знакомится с обитателями психиатрической лечебницы от скуки (несколько необычное времяпровождение для мизантропа, но даже мастеру нужно перед кем-то выговориться – он ведь роман не в стол писал).Относительно ученичества Бездомного есть две детали, которые мы воспринимаем как естественные, а там на самом деле там не всё однозначно.Во-первых, мастер с самого начала, без объявления войны заявляет, что стихи Бездомного плохие и берёт с него слово более стихов не писать. Бездомный, став назад Понырёвым, данное мастеру обещание выполняет – он не пишет не только стихов, но и вообще каких-либо художественных текстов.Отличная дисциплина на фоне непослушания Левия, но есть нюанс.Левию Иешуа запрещает писать, потому что его не устраивает содержание текстов Левия. Отметим – ему лень объяснять своему самопровозглашённому ученику, в чём он не прав. Просто говорит, что это всё неправда.(Тут есть, конечно, вероятность того, что Иешуа сказал это во время следствия, чтобы вывести из-под удара себя – чтобы ему не инкриминировали помимо болтовни ещё и левиевы писульки, или Левия – если вдруг сказанное им действительно будет сочтено подрывом устоев. Мы считаем то и другое маловероятным – Иешуа реально не от мира сего, и не особенно понимает, за что его арестовали. В отличие от исторического Иисуса, который всё отлично понимал и, более того, стремился пострадать за людей.)Бездомному мастер запрещает писать стихи из чистого волюнтаризма. То, что Бездомный с ним соглашается, нас смущать не должно: мастер, который стихов Бездомного не читал вообще, и сам Бездомный, на правах автора, который к своему творчеству беспристрастен быть не может (не говоря о том, что дело происходит в психиатрической лечебнице) – последние люди, у которых стоит интересоваться, хороши ли стихи Бездомного.По логике, конечно, стихи Бездомного действительно так себе, но мы не можем этого говорить с уверенностью. Вполне себе булгаковский пример – поверил бы Михаил Афанасьевич, что слабенький драматург Владимир Киршон, с которым он был на ножах, останется в памяти народной благодаря одному единственному стихотворению "Я спросил у ясеня", опубликованному в 1933 году? Правда, благодаря Рязанову (он их слышал ещё до войны, в одном из спектаклей по пьесе Киршона), но остался же!Кстати, фраза мастера "как будто я других не читал", заставляет подозревать, что он просто стихи не любит. Другие – это какие? Вот, например, Пушкин… Ах, Бездомный – не Пушкин? А вы почём знаете – вы же его стихов не читали…Вообще эскапада мастера против стихов выглядит как реакция на то, что Бездомный назвал себя поэтом. Тоже волюнтаризм – ему себя мастером называть можно, а Бездомному себя поэтому – нет, хотя он именно что поэт. Правда, мастер в ранних редакциях сам был поэтом, но поэтом он при этом не был, поскольку стихи не писал (парадокс, но не забываем, что автор известнейшей поэмы Гоголь тоже стихов не писал, хотя без сомнения был поэтом).Во-вторых, мастер признаёт Бездомного учеником так же как Иешуа – Левия – после смерти. Но статус Левия в окружении Иешуа "может кто подтвердить" – Воланд и Азазелло, а о последних словах мастера мы знаем со слов Бездомного – прямо из психиатрической лечебницы. Очень убедительно, но приходится верить...

https://ukraina.ru/20260628/vokrug-bulgakova-iisus-i-ieshua--cherty-skhodstva-i-razlichiya-1080175373.html

https://ukraina.ru/20250921/vokrug-bulgakova-pervyy-uchenik-ieshua--leviy-matvey-1068896202.html

https://ukraina.ru/20211205/1032789233.html

https://ukraina.ru/20260906/vokrug-bulgakova-shizofreniya-kak-i-bylo-skazano-1082942200.html

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Василий Стоякин https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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история, рязанов, пушкин, николай васильевич гоголь, михаил булгаков, роман, писатель, мастер и маргарита, русская литература, поэт