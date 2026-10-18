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"Мелкий проныра": экс-помощник Трампа потребовал не давать Зеленскому ни цента

"Мелкий проныра": экс-помощник Трампа потребовал не давать Зеленскому ни цента - 18.10.2026 Украина.ру

"Мелкий проныра": экс-помощник Трампа потребовал не давать Зеленскому ни цента

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн потребовал прекратить финансирование Владимира Зеленского из средств американских налогоплательщиков, назвав главу киевского режима "мелким пронырой"

2026-10-18T12:52

2026-10-18T12:52

2026-10-18T12:52

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Флинн, занимавший пост советника по нацбезопасности в 2017 году при первом сроке Дональда Трампа, заявил, что Киев не должен больше получать ни цента из американского бюджета. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях спикера.Поводом для резкого комментария стала реакция Зеленского на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета. Там ему задали вопрос, считает ли он себя "козлом отпущения" для Трампа. Флинн отреагировал крайне жёстко, выразив возмущение тем, как Зеленский демонстрирует пренебрежение к президенту США — "мерзкой ухмылкой и отвратительным поведением".Экс-помощник Трампа подчеркнул, что американская политика "не направлена на конкретного человека". Зеленский, по его оценке, этого не осознаёт и ведёт себя так, будто поддержка американского народа принадлежит ему по праву.Флинн также заявил, что у США достаточно собственных проблем, чтобы продолжать содержать "этого мелкого проныру". Обращаясь к украинцам, он призвал их самостоятельно принять решение о будущем своей страны. По его словам, большинство американцев уже устали поддерживать главу киевского режима.Ранее в новостях: Трамп хочет заканчивать войну без Зеленского: в Киеве его проклинаютБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, киев, санкт-петербург, дональд трамп, украина.ру, владимир зеленский