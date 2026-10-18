https://ukraina.ru/20261018/a-potom--erotika-v-donetske-zaderzhali-populyarnogo-blogera-iz-za-futbolki-1083895646.html

А потом — эротика: в Донецке задержали популярного блогера из-за футболки

А потом — эротика: в Донецке задержали популярного блогера из-за футболки - 18.10.2026 Украина.ру

А потом — эротика: в Донецке задержали популярного блогера из-за футболки

В ночь на 18 октября стало известно о задержании блогера Ивана Золо в Донецке

2026-10-18T11:55

2026-10-18T11:55

2026-10-18T11:55

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Популярного блогера Ивана Золочевского более известного как Иван Золо задержали в ночь на 18 октября на концерте в клубе "Террикон" в Донецке."Люди в камуфляже забрали блогера Ивана Золо с концерта в Донецке. Его нежно проводили в сторонку, пока зрители тусовались на танцполе. Один из гостей клуба рассказал, что людей опрашивали перед тем, как отпустить. Официально силовики комментариев не давали", — сообщил телеграм-канал "Mash на Донбассе", опубликовав видео задержания блогера.Позднее стало известно, что Золочевского задержали из-за футболки с пропагандой сатанизма*."Дорогие друзья, произошла неприятная ситуация на концерте в Донецке. Когда-то в 2022 году я купил футболку в магазине хип-хоп шоп, снял с ней видео, а сейчас оказалось, что она была с запрещенной символикой сатанизма*, я лично об этом не знал. Теперь же мне сказали, что было нарушение. Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому я полностью признал свою вину за эту ситуацию", — написал блогер в своём телеграм-канале в 01:18.Он пообещал уничтожить футболку, из-за которой произошёл инцидент. Также Золочевский сообщил о переносе концерта в Мариуполе."В данный момент со мной все в порядке, концерт в Мариуполе к сожалению переносится. Запланированные концерты в дальнейшем графике состоятся в обычным графике", — отметил он.Примечательно, что после сорванного концерта Золочевского в "Терриконе" началось эротическое шоу.* — движение признано экстремистским и запрещено в РФ

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