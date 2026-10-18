Дрон-камикадзе упал в Литве — подробности происшествия - 18.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261018/dron-kamikadze-upal-v-litve--podrobnosti-proisshestviya--1083896106.html
Дрон-камикадзе упал в Литве — подробности происшествия
Дрон-камикадзе упал в Литве — подробности происшествия - 18.10.2026 Украина.ру
Дрон-камикадзе упал в Литве — подробности происшествия
В небе Литвы заметили беспилотник — объект двигался на север. Об этом 18 октября сообщила телерадиокомпания LRT со ссылкой на главу Национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса
2026-10-18T12:04
2026-10-18T12:04
новости
литва
украина
санкт-петербург
дональд трамп
ввс
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/12/1083895973_9:0:1271:710_1920x0_80_0_0_4b3a1fafe0c0052d4def08ab3c74cecf.png
По его словам, утром в воскресенье в воздушное пространство Литвы залетел неопознанный объект, вероятнее всего беспилотник. До этого Reuters писал, что в Литве вводили красный уровень опасности из-за воздушной угрозы и закрывали аэропорт Каунас, а затем предупреждение сняли.Виткаускас говорит, что угроза опознана. Как в этот момент действовали литовские силы и была ли возможность ликвидировать объект, пока неизвестно. Объект держал курс на север. За ним следили в сторону Латвии.Телеграм-канал "Спутник Ближнее зарубежье пишет: инцидент произошёл на фоне масштабной атаки украинских дальних дронов-камикадзе на Петербург. Минобороны Литвы и НАТО инцидент публично не комментировали. Откуда взялся объект, не сообщается.Стоит отметить: в последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны. Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
литва
украина
санкт-петербург
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/12/1083895973_166:0:1113:710_1920x0_80_0_0_748d697874efaa9f81cdf6db4b915522.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, литва, украина, санкт-петербург, дональд трамп, ввс, нато, украина.ру
Новости, Литва, Украина, Санкт-Петербург, Дональд Трамп, ВВС, НАТО, Украина.ру

Дрон-камикадзе упал в Литве — подробности происшествия

12:04 18.10.2026
 
© Lietuvos policija
© Lietuvos policija
Читать в
ДзенTelegram
В небе Литвы заметили беспилотник — объект двигался на север. Об этом 18 октября сообщила телерадиокомпания LRT со ссылкой на главу Национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса
По его словам, утром в воскресенье в воздушное пространство Литвы залетел неопознанный объект, вероятнее всего беспилотник. До этого Reuters писал, что в Литве вводили красный уровень опасности из-за воздушной угрозы и закрывали аэропорт Каунас, а затем предупреждение сняли.
Виткаускас говорит, что угроза опознана. Как в этот момент действовали литовские силы и была ли возможность ликвидировать объект, пока неизвестно. Объект держал курс на север. За ним следили в сторону Латвии.
Телеграм-канал "Спутник Ближнее зарубежье пишет: инцидент произошёл на фоне масштабной атаки украинских дальних дронов-камикадзе на Петербург. Минобороны Литвы и НАТО инцидент публично не комментировали. Откуда взялся объект, не сообщается.
Стоит отметить: в последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны. Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЛитваУкраинаСанкт-ПетербургДональд ТрампВВСНАТОУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:04Дрон-камикадзе упал в Литве — подробности происшествия
12:00"Вокруг Булгакова": Иешуа, мастер и судьбы их учений
11:55А потом — эротика: в Донецке задержали популярного блогера из-за футболки
11:24NYT: США предложили Европе возобновить закупку российского газа в рамках мирного соглашения
11:13Галкин* разозлил турок: никакого "хош гельдиниз" и Стамбула
11:01От футбольного поля до пекинской ярмарки: русская литература выходит на новый маршрут
10:54"У Украины нет доступа": Рубио признал, что Starshield для ВСУ закрыт
10:20СК квалифицировала атаку БПЛА на Петербург как теракт
10:00Замполит штурмовой роты Шумкин: в Белгородской области стоял со срочниками, ни один не побежал
09:56Как Трамп заморозил антироссийский "санкционный ад" в пользу своих друзей
09:32Война пришла на Волынь, львовские депутаты пригрозили Трампу. Западная Украина за неделю
09:21Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октября
08:04Противник должен быть нейтрализован: России необходима дебандеризация Украины
08:01Крымская оборонительная: 85 лет первому штурму второй обороны Севастополя
07:07Много жертв и потерь: саммит ЕС по Украине атаковало дикое земноводное
06:30Олег Иванов: Россия переходит к "стратегии паралича", после которой Украина не сможет сопротивляться
06:20Сигнал для Украины: эксперт объяснил, почему США прикрутили Киеву "Старлинки"
06:05Страна рухнет окончательно: эксперты о выборе, который должны сделать украинцы
05:30"Кукла и кукловод поругались": эксперт о том, что будет с разведданными для Украины
04:30"Герани" обесточили Киев: эксперт оценил эффект ударов по энергетике Украины
Лента новостейМолния