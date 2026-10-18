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Дрон-камикадзе упал в Литве — подробности происшествия
Дрон-камикадзе упал в Литве — подробности происшествия - 18.10.2026 Украина.ру
Дрон-камикадзе упал в Литве — подробности происшествия
В небе Литвы заметили беспилотник — объект двигался на север. Об этом 18 октября сообщила телерадиокомпания LRT со ссылкой на главу Национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса
2026-10-18T12:04
2026-10-18T12:04
2026-10-18T12:04
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По его словам, утром в воскресенье в воздушное пространство Литвы залетел неопознанный объект, вероятнее всего беспилотник. До этого Reuters писал, что в Литве вводили красный уровень опасности из-за воздушной угрозы и закрывали аэропорт Каунас, а затем предупреждение сняли.Виткаускас говорит, что угроза опознана. Как в этот момент действовали литовские силы и была ли возможность ликвидировать объект, пока неизвестно. Объект держал курс на север. За ним следили в сторону Латвии.Телеграм-канал "Спутник Ближнее зарубежье пишет: инцидент произошёл на фоне масштабной атаки украинских дальних дронов-камикадзе на Петербург. Минобороны Литвы и НАТО инцидент публично не комментировали. Откуда взялся объект, не сообщается.Стоит отметить: в последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны. Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
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новости, литва, украина, санкт-петербург, дональд трамп, ввс, нато, украина.ру
Новости, Литва, Украина, Санкт-Петербург, Дональд Трамп, ВВС, НАТО, Украина.ру
Дрон-камикадзе упал в Литве — подробности происшествия
В небе Литвы заметили беспилотник — объект двигался на север. Об этом 18 октября сообщила телерадиокомпания LRT со ссылкой на главу Национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса
По его словам, утром в воскресенье в воздушное пространство Литвы залетел неопознанный объект, вероятнее всего беспилотник. До этого Reuters писал, что в Литве вводили красный уровень опасности из-за воздушной угрозы и закрывали аэропорт Каунас, а затем предупреждение сняли.
Виткаускас говорит, что угроза опознана. Как в этот момент действовали литовские силы и была ли возможность ликвидировать объект, пока неизвестно. Объект держал курс на север. За ним следили в сторону Латвии.
Телеграм-канал "Спутник Ближнее зарубежье пишет: инцидент произошёл на фоне масштабной атаки украинских дальних дронов-камикадзе на Петербург. Минобороны Литвы и НАТО инцидент публично не комментировали. Откуда взялся объект, не сообщается.
Стоит отметить: в последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны. Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
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