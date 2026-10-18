https://ukraina.ru/20261018/strana-rukhnet-okonchatelno-eksperty-o-vybore-kotoryy-dolzhny-sdelat-ukraintsy-1083885547.html

Страна рухнет окончательно: эксперты о выборе, который должны сделать украинцы

Страна рухнет окончательно: эксперты о выборе, который должны сделать украинцы - 18.10.2026 Украина.ру

Страна рухнет окончательно: эксперты о выборе, который должны сделать украинцы

Ситуация на подконтрольной Киеву части Украины складывается катастрофическая. В этих условиях обществу надо бы отрезветь и искать путь к достижению компромисса, искать возможности примирения, но пока признаков такого отрезвления не наблюдается

2026-10-18T06:05

2026-10-18T06:05

2026-10-18T06:05

эксклюзив

украина

россия

киев

владимир зеленский

анна скороход

алексей кущ

верховная рада

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Это признают даже некоторые украинские политики. Депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью журналистке Лане Шевчук признала, что Москва и Киев могли бы договориться и даже "прийти к чему-то" уже к зиме, но украинские власти не хотят начинать диалог. Вместо этого они "со слайдиками бегают и красиво орут".Цена этих "слайдиков" слишком высока для народа. По официальным данным, за первые шесть месяцев 2026 года смертность в стране в 3,5 раза превысила рождаемость. Как ранее отмечал украинский экономист Алексей Кущ, в стране "каждый год фактически исчезает такой город, как Винница".Теперь уже больше. По данным главы украинского Офиса миграционной политики Василия Воскобойника, за 2025 год население страны сократилось на 800 тысяч человек – в эту цифру входят и умершие, и уехавшие.Миллионы украинцев никогда не вернутсяПокинувшая страну украинская журналистка Диана Панченко предостерегает украинских политиков и чиновников: по её информации, в Вашингтоне решено, что либо они убирают Зеленского, либо тонут вместе с ним.Однако, по её словам, тех политиков, с кем ей довелось пообщаться в последнее время, объединяет одно – все они думают, что им и что Украине что-то должны – Россия и Запад."Я каждому задаю вопрос: а кому вообще теперь нужна какая-то Украина – другая, не такая, какая-нибудь Украина? Тридцать лет вы продавали себя Западу, пока не сдали себя в аренду окончательно, и это вас разрушило. Теперь вы хотите продать России свою нейтральность, на что изначально и договаривались после распада СССР.Мы показали, что с нами нельзя договариваться, мы делали то, чего нельзя было делать и не делали то, что делать следовало", – сказала Панченко в очередном выпуске своего видеоблога. Она добавила, что много лет предупреждала: нельзя играть с Западом против России, что за это её объявляли "российским агентом".Но что теперь?"Обеим сторонам предстоит понять: России не нужна вся Украина, России нужно, чтобы на этой территории не было оружия, направленного на Россию", – сказала Панченко, напомнив о лживых обещаниях Зеленского, о последующих его действиях и их последствиях.Возродится ли Украина? Только за годы войны в Россию уехали около пяти миллионов украинцев, их называют "предателями". Но пройдет время, и все поймут, что они были правы, они хотели мира, они были против войны.А Зеленский шёл во власть не ради людей, но ради власти и денег. И сегодня все больше украинцев понимают, что совершили ошибку. Теперь Украина больше не дом для миллионов людей, констатировала журналистка.По её мнению, миллионы украинцев уже не вернутся. Не вернутся, если не будет построена новая Украина, не Украина Бандеры. Но кем и за чей счёт она будет построена, с какой идеей будет жить – "и чем люди, которые там ещё остались, отличаются от людей, с которыми они сейчас воюют?"."Мы не центр Вселенной"О необъяснимом чувстве многих (но, конечно, не всех) на Украине, что все кругом им должны, говорит и украинский политический аналитик Виталий Барвиненко. Этот момент он отметил, комментируя выступления Зеленского, а также выступления ряда политиков и лидеров общественного мнения, призывающих закрыть посольства в странах, не оказывающих Киеву должного содействия."Это самоубийственная риторика для страны",– сказал эксперт. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, если в Раде остались ещё здоровые силы, то они должны "сбивать эту спесь, потому что мы – не центр Вселенной, мы зависим на 90% от наших внешних партнеров или ситуативных союзников, которые на данном этапе нас поддерживают".Барвиненко подчеркнул, что если эта поддержка остановится, то "мы (киевский режим – Ред.) рухнем даже не под угрозой РФ… мы рухнем под огромным валом внутренних противоречий и проблем".До сих пор эти проблемы или не решались, или решались репрессивными методами – "на кого санкции, кого посадили, кого в бега отправили, кого паспорта лишили…". Но всё это уже не работает, считает эксперт."Хватит ненавидеть друг друга"И вот теперь, если не будет внешней поддержки, если "не будет плана выхода из этой страшной ситуации, то страна… может рухнуть просто под грузом внутриполитических проблем, которые в огромном большинстве или просто по глупости, или из мании величия продуцированы нынешней властью", объяснил Барвиненко.Он добавил, что неизбежный вопрос "зачем все это было" украинское общество должно будет задавать самому себе. Очень многое зависело именно от выбора общества, а выбор был сделан в пользу оголтелого популизма и красивых картинок из фильмов. Теперь страна платит за это страшную цену.Но, даже заплатив сотнями тысяч жертв, разрушенными городами, уничтоженными предприятиями и целыми отраслями экономики, общество "так и не поняло, что выбор – это не только право, выбор – это и ответственность", констатировал эксперт.По его мнению, оснований для оптимизма мало, потом "появится очередной лидер с очередными красивыми текстами, и измученное войной, измученное этой властью общество опять выберет очередную картинку". Но не выберет прагматика, который попытался бы найти выход из нынешней плачевной ситуации.Барвиненко напомнил об опыте Британии, где после войны Уинстона Черчилля сменил на посту премьера Клемент Эттли, который занялся просто восстановлением страны. Вот и Украине сейчас нужен такой условный Эттли, "который сможет раны успокоить, который сможет сшить это общество разорванное, который сможет сказать о том, что нам хватит говорить лозунгами, хватит ненавидеть друг друга".Но общество должно до такого выбора дозреть.

https://ukraina.ru/20261017/sergey-sivokho-chelovek-kotoromu-ne-dali-izmenit-mir-1083876581.html

https://ukraina.ru/20261017/pust-zabirayut-soseda-pochemu-ukraintsy-mechtayut-o-peremoge-no-ne-khotyat-voevat-1083838250.html

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эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, анна скороход, алексей кущ, верховная рада