Рогов: Киев помогает нам в воссоединении с Россией
Украинские силовики обстреливают мирных жителей Энергодара и других городов освобожденных территорий Украины, тем самым проигрывая битву за умы, заявил в интервью изданию Украина.ру член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Он напомнил, что жители Запорожской области видят, что их обстреливают украинские войска, что они написали письмо в Международное агентство по атомной энергетике с просьбой повлиять на Киев, чтобы остановить обстрелы Запорожской АЭС. Также Рогов отметил, что уже 45 тысяч человек в Запорожской области подали документы для получения российское гражданство.
"И это несмотря на постоянные угрозы с той стороны, теракты, запугивание", - сказал Рогов.
Киев таким образом активно помогает воссоединению региона с Россией, добавил Рогов. Украинские войска "в бессильной злобе лупят" по людям, понимая, что битва за умы и души проиграна. Чем больше террора с украинской стороны, тем больше людей хотят Украину забыть как страшный сон, подчеркнул он.
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Вчера, 16:19Польша оказалась причастна к неудачной атаке украинских диверсантов на Запорожскую АЭСБританские спецслужбы контролировали попытку захвата Запорожской АЭС войсками киевского режима. Об этом сообщил агентству РИА Новости 1 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов