https://ukraina.ru/20220902/1038340160.html

Рогов: Киев помогает нам в воссоединении с Россией

Рогов: Киев помогает нам в воссоединении с Россией - 02.09.2022 Украина.ру

Рогов: Киев помогает нам в воссоединении с Россией

Украинские силовики обстреливают мирных жителей Энергодара и других городов освобожденных территорий Украины, тем самым проигрывая битву за умы, заявил в интервью изданию Украина.ру член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-09-02T06:07

2022-09-02T06:07

2022-09-02T06:07

новости

запорожская аэс

запорожье

рогов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037427486_0:51:1279:770_1920x0_80_0_0_7d07f209af869b3207ec6d34a142707b.jpg

Он напомнил, что жители Запорожской области видят, что их обстреливают украинские войска, что они написали письмо в Международное агентство по атомной энергетике с просьбой повлиять на Киев, чтобы остановить обстрелы Запорожской АЭС. Также Рогов отметил, что уже 45 тысяч человек в Запорожской области подали документы для получения российское гражданство.Киев таким образом активно помогает воссоединению региона с Россией, добавил Рогов. Украинские войска "в бессильной злобе лупят" по людям, понимая, что битва за умы и души проиграна. Чем больше террора с украинской стороны, тем больше людей хотят Украину забыть как страшный сон, подчеркнул он.Полный текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220901/1038338744.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская аэс, запорожье, рогов, россия