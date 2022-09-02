Рогов: Киев помогает нам в воссоединении с Россией - 02.09.2022 Украина.ру
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Рогов: Киев помогает нам в воссоединении с Россией
Рогов: Киев помогает нам в воссоединении с Россией - 02.09.2022 Украина.ру
Рогов: Киев помогает нам в воссоединении с Россией
Украинские силовики обстреливают мирных жителей Энергодара и других городов освобожденных территорий Украины, тем самым проигрывая битву за умы, заявил в интервью изданию Украина.ру член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-02T06:07
2022-09-02T06:07
новости
запорожская аэс
запорожье
рогов
россия
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Он напомнил, что жители Запорожской области видят, что их обстреливают украинские войска, что они написали письмо в Международное агентство по атомной энергетике с просьбой повлиять на Киев, чтобы остановить обстрелы Запорожской АЭС. Также Рогов отметил, что уже 45 тысяч человек в Запорожской области подали документы для получения российское гражданство.Киев таким образом активно помогает воссоединению региона с Россией, добавил Рогов. Украинские войска "в бессильной злобе лупят" по людям, понимая, что битва за умы и души проиграна. Чем больше террора с украинской стороны, тем больше людей хотят Украину забыть как страшный сон, подчеркнул он.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220901/1038338744.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запорожская аэс, запорожье, рогов, россия
Новости, Запорожская АЭС, Запорожье, Рогов, Россия

Рогов: Киев помогает нам в воссоединении с Россией

06:07 02.09.2022
 
© Фото : Владимир Рогов / TelegramЗапорожская область референдум
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
Читать в
Украинские силовики обстреливают мирных жителей Энергодара и других городов освобожденных территорий Украины, тем самым проигрывая битву за умы, заявил в интервью изданию Украина.ру член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Он напомнил, что жители Запорожской области видят, что их обстреливают украинские войска, что они написали письмо в Международное агентство по атомной энергетике с просьбой повлиять на Киев, чтобы остановить обстрелы Запорожской АЭС. Также Рогов отметил, что уже 45 тысяч человек в Запорожской области подали документы для получения российское гражданство.
"И это несмотря на постоянные угрозы с той стороны, теракты, запугивание", - сказал Рогов.
Киев таким образом активно помогает воссоединению региона с Россией, добавил Рогов. Украинские войска "в бессильной злобе лупят" по людям, понимая, что битва за умы и души проиграна. Чем больше террора с украинской стороны, тем больше людей хотят Украину забыть как страшный сон, подчеркнул он.
Полный текст интервью читайте здесь
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 16:19
Польша оказалась причастна к неудачной атаке украинских диверсантов на Запорожскую АЭСБританские спецслужбы контролировали попытку захвата Запорожской АЭС войсками киевского режима. Об этом сообщил агентству РИА Новости 1 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
 
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