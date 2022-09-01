https://ukraina.ru/20220901/1038328950.html
Владимир Рогов: "Украина? Никогда опять!" Что говорят об обстреле Запорожской АЭС в регионе
Владимир Рогов: "Украина? Никогда опять!" Что говорят об обстреле Запорожской АЭС в регионе - 01.09.2022 Украина.ру
Владимир Рогов: "Украина? Никогда опять!" Что говорят об обстреле Запорожской АЭС в регионе
прокомментировал Украине.ру последние обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Украина.ру, 01.09.2022
2022-09-01T14:18
2022-09-01T14:18
2022-09-01T15:39
запорожская аэс
запорожская область
запорожье
энергодар
магатэ
украина
всу
потери всу
интервью
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов прокомментировал Украине.ру последние обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. - Владимир, сейчас идет операция по уничтожению украинского десанта. Насколько она близка к завершению? - Как идет зачистка, каковы ее результаты – сообщат военные. Я все же представитель гражданских, хоть и военно-гражданских властей, поэтому могу комментировать то, что касается восстановления нормальной жизни. - Почему украинская армия начала обстрелы во время приезда миссии МАГАТЭ? Так ведь не удастся скрыть, что удары по атомной станции наносят именно ВСУ. - Всем и так давно известно, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Это чистая попытка сорвать миссию Международного агентства по атомной энергии. Показательны слова по этому поводу с двух сторон. [Глава МАГАТЭ Рафаэль] Гросси утверждает, что его представителей ничто не остановит. А представитель [президента Украины Владимира] Зеленского в Запорожье Александр Старух заявил, что никуда миссия не попадет из-за обстрела Энергодара. А обстрел Энергодара украинская сторона прекращать не хочет. - Реакция Европы и США Киеву безразлична? - Все это осуществляется по команде западных кураторов, поэтому никакой реакции на украинский терроризм не будет. - А люди на освобожденных территориях видят, кто стреляет? - Безусловно видят, поэтому все активнее выступают за воссоединение с Россией. Именно местные жители направили в МАГАТЭ письмо с требованием прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Именно поэтому в движение "Мы вместе с Россией" идут тысячи людей. Заявления на получения паспортов подали уже 45 тысяч человек, а еще больше, к сожалению, все еще стоит в очередях. Тех, кто охвачен паспортизацией – я имею в виду и тех, кто получил, ждет получения, и собирает документы – таких десятки процентов от общей численности населения. И это несмотря на постоянные угрозы с той стороны, теракты, запугивание. Симпатии к нашему делу растут, наши идеи, наши взгляды все популярнее. - Получается, Киев постоянно сам доказывает, что люди делают правильный выбор? - Да, получается, Киев активно нам помогает. Если серьезно, то он в бессильной злобе лупит по объектам жизнеобеспечения и просто по людям, понимая, что проиграл битву за умы и души. Чем больше террора с той стороны, тем больше людей хотят забыть Украину как страшный сон. Лозунг "нiколи знову", которым пользовался Киев, сейчас иронично возвращают ему же – никогда сюда не возвращайтесь, не возвращайте Украину. Даже 24 августа нам поступали предложения праздновать день независимости от Украины. Это воля народа.
https://ukraina.ru/20220901/1038330912.html
https://ukraina.ru/20220901/1038334956.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, запорожская область, запорожье, энергодар, магатэ, украина, всу, потери всу, интервью
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов прокомментировал Украине.ру последние обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ.
- Владимир, сейчас идет операция по уничтожению украинского десанта. Насколько она близка к завершению?
- Как идет зачистка, каковы ее результаты – сообщат военные. Я все же представитель гражданских, хоть и военно-гражданских властей, поэтому могу комментировать то, что касается восстановления нормальной жизни.
- Почему украинская армия начала обстрелы во время приезда миссии МАГАТЭ? Так ведь не удастся скрыть, что удары по атомной станции наносят именно ВСУ.
- Всем и так давно известно, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Это чистая попытка сорвать миссию Международного агентства по атомной энергии. Показательны слова по этому поводу с двух сторон. [Глава МАГАТЭ Рафаэль] Гросси утверждает, что его представителей ничто не остановит. А представитель [президента Украины Владимира] Зеленского в Запорожье Александр Старух заявил, что никуда миссия не попадет из-за обстрела Энергодара. А обстрел Энергодара украинская сторона прекращать не хочет.
- Реакция Европы и США Киеву безразлична?
- Все это осуществляется по команде западных кураторов, поэтому никакой реакции на украинский терроризм не будет.
- А люди на освобожденных территориях видят, кто стреляет?
- Безусловно видят, поэтому все активнее выступают за воссоединение с Россией. Именно местные жители направили в МАГАТЭ письмо с требованием прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Именно поэтому в движение "Мы вместе с Россией" идут тысячи людей. Заявления на получения паспортов подали уже 45 тысяч человек, а еще больше, к сожалению, все еще стоит в очередях. Тех, кто охвачен паспортизацией – я имею в виду и тех, кто получил, ждет получения, и собирает документы – таких десятки процентов от общей численности населения. И это несмотря на постоянные угрозы с той стороны, теракты, запугивание. Симпатии к нашему делу растут, наши идеи, наши взгляды все популярнее.
- Получается, Киев постоянно сам доказывает, что люди делают правильный выбор?
- Да, получается, Киев активно нам помогает. Если серьезно, то он в бессильной злобе лупит по объектам жизнеобеспечения и просто по людям, понимая, что проиграл битву за умы и души. Чем больше террора с той стороны, тем больше людей хотят забыть Украину как страшный сон. Лозунг "нiколи знову", которым пользовался Киев, сейчас иронично возвращают ему же – никогда сюда не возвращайтесь, не возвращайте Украину. Даже 24 августа нам поступали предложения праздновать день независимости от Украины. Это воля народа.