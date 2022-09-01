Владимир Рогов: "Украина? Никогда опять!" Что говорят об обстреле Запорожской АЭС в регионе - 01.09.2022 Украина.ру
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Владимир Рогов: "Украина? Никогда опять!" Что говорят об обстреле Запорожской АЭС в регионе
Владимир Рогов: "Украина? Никогда опять!" Что говорят об обстреле Запорожской АЭС в регионе - 01.09.2022 Украина.ру
Владимир Рогов: "Украина? Никогда опять!" Что говорят об обстреле Запорожской АЭС в регионе
прокомментировал Украине.ру последние обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Украина.ру, 01.09.2022
2022-09-01T14:18
2022-09-01T15:39
запорожская аэс
запорожская область
запорожье
энергодар
магатэ
украина
всу
потери всу
интервью
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов прокомментировал Украине.ру последние обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. - Владимир, сейчас идет операция по уничтожению украинского десанта. Насколько она близка к завершению? - Как идет зачистка, каковы ее результаты – сообщат военные. Я все же представитель гражданских, хоть и военно-гражданских властей, поэтому могу комментировать то, что касается восстановления нормальной жизни. - Почему украинская армия начала обстрелы во время приезда миссии МАГАТЭ? Так ведь не удастся скрыть, что удары по атомной станции наносят именно ВСУ. - Всем и так давно известно, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Это чистая попытка сорвать миссию Международного агентства по атомной энергии. Показательны слова по этому поводу с двух сторон. [Глава МАГАТЭ Рафаэль] Гросси утверждает, что его представителей ничто не остановит. А представитель [президента Украины Владимира] Зеленского в Запорожье Александр Старух заявил, что никуда миссия не попадет из-за обстрела Энергодара. А обстрел Энергодара украинская сторона прекращать не хочет. - Реакция Европы и США Киеву безразлична? - Все это осуществляется по команде западных кураторов, поэтому никакой реакции на украинский терроризм не будет. - А люди на освобожденных территориях видят, кто стреляет? - Безусловно видят, поэтому все активнее выступают за воссоединение с Россией. Именно местные жители направили в МАГАТЭ письмо с требованием прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Именно поэтому в движение "Мы вместе с Россией" идут тысячи людей. Заявления на получения паспортов подали уже 45 тысяч человек, а еще больше, к сожалению, все еще стоит в очередях. Тех, кто охвачен паспортизацией – я имею в виду и тех, кто получил, ждет получения, и собирает документы – таких десятки процентов от общей численности населения. И это несмотря на постоянные угрозы с той стороны, теракты, запугивание. Симпатии к нашему делу растут, наши идеи, наши взгляды все популярнее. - Получается, Киев постоянно сам доказывает, что люди делают правильный выбор? - Да, получается, Киев активно нам помогает. Если серьезно, то он в бессильной злобе лупит по объектам жизнеобеспечения и просто по людям, понимая, что проиграл битву за умы и души. Чем больше террора с той стороны, тем больше людей хотят забыть Украину как страшный сон. Лозунг "нiколи знову", которым пользовался Киев, сейчас иронично возвращают ему же – никогда сюда не возвращайтесь, не возвращайте Украину. Даже 24 августа нам поступали предложения праздновать день независимости от Украины. Это воля народа.
https://ukraina.ru/20220901/1038330912.html
https://ukraina.ru/20220901/1038334956.html
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Филипп Прокудин
Филипп Прокудин
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Украина.ру
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожская аэс, запорожская область, запорожье, энергодар, магатэ, украина, всу, потери всу, интервью
Запорожская АЭС, Запорожская область, Запорожье, Энергодар, магатэ, Украина, ВСУ, потери ВСУ, Интервью

Владимир Рогов: "Украина? Никогда опять!" Что говорят об обстреле Запорожской АЭС в регионе

14:18 01.09.2022 (обновлено: 15:39 01.09.2022)
 
© Русская веснаВладимир Рогов интервью
Владимир Рогов интервью
© Русская весна
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Филипп Прокудин
обозреватель
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов прокомментировал Украине.ру последние обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ.
- Владимир, сейчас идет операция по уничтожению украинского десанта. Насколько она близка к завершению?
- Как идет зачистка, каковы ее результаты – сообщат военные. Я все же представитель гражданских, хоть и военно-гражданских властей, поэтому могу комментировать то, что касается восстановления нормальной жизни.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
14:11
Провокация на ЗАЭС: версии
- Почему украинская армия начала обстрелы во время приезда миссии МАГАТЭ? Так ведь не удастся скрыть, что удары по атомной станции наносят именно ВСУ.
- Всем и так давно известно, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Это чистая попытка сорвать миссию Международного агентства по атомной энергии. Показательны слова по этому поводу с двух сторон. [Глава МАГАТЭ Рафаэль] Гросси утверждает, что его представителей ничто не остановит. А представитель [президента Украины Владимира] Зеленского в Запорожье Александр Старух заявил, что никуда миссия не попадет из-за обстрела Энергодара. А обстрел Энергодара украинская сторона прекращать не хочет.
- Реакция Европы и США Киеву безразлична?
- Все это осуществляется по команде западных кураторов, поэтому никакой реакции на украинский терроризм не будет.
МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
15:29
МАГАТЭ. Справка
- А люди на освобожденных территориях видят, кто стреляет?
- Безусловно видят, поэтому все активнее выступают за воссоединение с Россией. Именно местные жители направили в МАГАТЭ письмо с требованием прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Именно поэтому в движение "Мы вместе с Россией" идут тысячи людей. Заявления на получения паспортов подали уже 45 тысяч человек, а еще больше, к сожалению, все еще стоит в очередях. Тех, кто охвачен паспортизацией – я имею в виду и тех, кто получил, ждет получения, и собирает документы – таких десятки процентов от общей численности населения. И это несмотря на постоянные угрозы с той стороны, теракты, запугивание. Симпатии к нашему делу растут, наши идеи, наши взгляды все популярнее.
- Получается, Киев постоянно сам доказывает, что люди делают правильный выбор?
- Да, получается, Киев активно нам помогает. Если серьезно, то он в бессильной злобе лупит по объектам жизнеобеспечения и просто по людям, понимая, что проиграл битву за умы и души. Чем больше террора с той стороны, тем больше людей хотят забыть Украину как страшный сон. Лозунг "нiколи знову", которым пользовался Киев, сейчас иронично возвращают ему же – никогда сюда не возвращайтесь, не возвращайте Украину. Даже 24 августа нам поступали предложения праздновать день независимости от Украины. Это воля народа.
 
Запорожская АЭСЗапорожская областьЗапорожьеЭнергодармагатэУкраинаВСУпотери ВСУИнтервью
 
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