"Эффективные оплеухи Вашингтону": эксперт назвал военные цели, которые РФ может поразить по всему миру - 02.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220902/1038326654.html
"Эффективные оплеухи Вашингтону": эксперт назвал военные цели, которые РФ может поразить по всему миру
"Эффективные оплеухи Вашингтону": эксперт назвал военные цели, которые РФ может поразить по всему миру - 02.09.2022 Украина.ру
"Эффективные оплеухи Вашингтону": эксперт назвал военные цели, которые РФ может поразить по всему миру
Москва может ответить на возможные удары Украины по территории России "эффективными оплеухами" по американским военным базам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
2022-09-02T06:00
2022-09-02T06:00
новости
базы
сша
европа
удар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036970617_307:41:2909:1505_1920x0_80_0_0_8b3d9f32e1a395ab472809f9028a7864.jpg
В Германии у США есть военная база "Рамштайн". Подберезкин отметил, что не знает, насколько она уязвима для действий международных террористов.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220901/1038311207.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036970617_248:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_5b69ff7991d688c917836a92b2e45d2e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, базы, сша, европа, удар
Новости, базы, США, Европа, удар

"Эффективные оплеухи Вашингтону": эксперт назвал военные цели, которые РФ может поразить по всему миру

06:00 02.09.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
Москва может ответить на возможные удары Украины по территории России "эффективными оплеухами" по американским военным базам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
"Американских баз несколько сотен по всему миру разбросано, там тоже американские граждане, которые могут получить в ответ не менее эффективные оплеухи. Где они там есть, в Ираке, на Ближнем и Среднем Востоке… мы можем ответить так, что "мама не горюй", - сказал Подберезкин.
В Германии у США есть военная база "Рамштайн". Подберезкин отметил, что не знает, насколько она уязвима для действий международных террористов.
Полный текст интервью читайте здесь
Вчера, 07:12
Экс-советник министра обороны США раскрыл, кто координирует действия ЗеленскогоСША ответственны за все происходящее на Украине, так как именно они диктуют Киеву план действий. Об этом 31 августа сообщил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор, передает YouTube-канал Judging Freedom
 
НовостибазыСШАЕвропаудар
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:53В Запорожской области пообещали ответить на попытки Киева захватить ЗАЭС
07:53Политолог рассказал, как потратят $3 млрд военной помощи Украине
07:49Кто и когда завербовал Рината Ахметова. О чем украинский олигарх хотел бы забыть
07:45Военная дипломатия: журналист выяснил подробности вербовки аргентинской молодежи в украинские войска
07:37Обществу нужны более пространные объяснения СВО - Мухин
07:34Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине
07:30"Политический расчет": военкор объяснил, почему РФ на фронте взяла оперативную паузу как минимум до зимы
07:25Байден обвинил сторонников Трампа в угрозе американской демократии
07:23Мухин рассказал, кто воюет против российских войск на Украине
07:22"Тяжелые последствия для ВСУ": в Снигиревки рассказали о забитых моргах в Николаеве
07:15Владимир Евсеев: Когда Россия начнет наступление на юг, ВСУ побыстрее уберутся из Донбасса
07:15Используют по прямому назначению: эксперт рассказал, куда отправятся отчеты МАГАТЭ
07:13Германия не может прекратить импорт российского газа — Шольц
07:07"Относились, как к собакам": военкор поделился историями очевидцев киевской оккупации Донбасса
07:00Им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются – Стешин о ВСУ
06:53"Это русские принесли Хаймарсы" - политолог о возможных отговорках МАГАТЭ
06:45"Умирали двойной смертью": военкор рассказал, что пришлось пережить народу Донбасса с 2014 года
06:37"Пытаются выдать Киев за жертву": зарубежный журналист раскрыл правду о работе СМИ на Западе
06:30"Фантазии сумасшедшей бабы": эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины о вступлении в НАТО
06:22Политолог предположил, что заявят в МАГАТЭ после миссии на ЗАЭС
Лента новостейМолния