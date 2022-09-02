https://ukraina.ru/20220902/1038326654.html

"Эффективные оплеухи Вашингтону": эксперт назвал военные цели, которые РФ может поразить по всему миру

"Эффективные оплеухи Вашингтону": эксперт назвал военные цели, которые РФ может поразить по всему миру - 02.09.2022 Украина.ру

"Эффективные оплеухи Вашингтону": эксперт назвал военные цели, которые РФ может поразить по всему миру

Москва может ответить на возможные удары Украины по территории России "эффективными оплеухами" по американским военным базам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин

2022-09-02T06:00

2022-09-02T06:00

2022-09-02T06:00

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В Германии у США есть военная база "Рамштайн". Подберезкин отметил, что не знает, насколько она уязвима для действий международных террористов.Полный текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220901/1038311207.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, базы, сша, европа, удар