"Эффективные оплеухи Вашингтону": эксперт назвал военные цели, которые РФ может поразить по всему миру
Москва может ответить на возможные удары Украины по территории России "эффективными оплеухами" по американским военным базам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
"Американских баз несколько сотен по всему миру разбросано, там тоже американские граждане, которые могут получить в ответ не менее эффективные оплеухи. Где они там есть, в Ираке, на Ближнем и Среднем Востоке… мы можем ответить так, что "мама не горюй", - сказал Подберезкин.
В Германии у США есть военная база "Рамштайн". Подберезкин отметил, что не знает, насколько она уязвима для действий международных террористов.
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Вчера, 07:12Экс-советник министра обороны США раскрыл, кто координирует действия ЗеленскогоСША ответственны за все происходящее на Украине, так как именно они диктуют Киеву план действий. Об этом 31 августа сообщил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор, передает YouTube-канал Judging Freedom