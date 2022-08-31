https://ukraina.ru/20220831/1038302449.html

Алексей Подберезкин о том, почему Россия разгромила ВСУ на юге, и как произойдет надлом украинской армии

Алексей Подберезкин о том, почему Россия разгромила ВСУ на юге, и как произойдет надлом украинской армии - 31.08.2022 Украина.ру

Алексей Подберезкин о том, почему Россия разгромила ВСУ на юге, и как произойдет надлом украинской армии

Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T17:44

2022-08-31T17:44

2022-08-31T17:44

подберёзкин

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Помогут ли польские танки Т-72 на харьковском направлении ВСУ дать бой и сможет ли Россия ответить на возможные ракетные удары Украины вглубь страны, изданию Украина.ру в интервью рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.— Алексей Иванович, горячие события происходят на фронте: наступление ВСУ на Херсон (на Николаево-Криворожском направлении) было безуспешным. Оцените ситуацию, как эксперт, что там произошло на самом деле?— Может быть, сейчас окончательные оценки давать рано, но есть совершенно очевидные вещи. То, что киевскому режиму потребовалось изобразить бурную деятельность и ради этого он готов был бросить фактически на уничтожение свои последние резервы, это совершенно очевидно.Вот то, что у него было под рукой, из боеготовых резервов, то, что он собирал - всё было брошено туда. И авиация – несколько самолетов, и бронетанковая техника. Видимо, последняя. Там два-три батальона. И, конечно, людской ресурс, в основном укомплектованы они были людьми с Западной Украины. Вот это так называемое контрнаступление было имитацией бурной деятельности, которая очень дорого обошлась вооруженным силам Украины.По сути дела, уже сейчас можно говорить о крайне неудачных действиях ВСУ, в результате которых они понесли потери. Я думаю, что эти потери еще, как минимум, будут удвоены. Это будет означать разгром основных резервов на юге. Второго эшелона для наступления нет, третьего – тем более. Резервов тоже нет.Бросили, чтобы попытаться с криками прорваться и изобразить результат. Именно для политических задач, потому что сейчас в Праге идет совещание министров обороны западных стран. Они хотят продемонстрировать, что они боеспособны и им нужна помощь, благодаря которой они будут вести дальнейшие активные боевые действия. Все это у них не получилось.Издержки будут колоссальные. Я думаю, в результате этих потерь будет окончательно потеряна боеспособность и произойдет надлом украинской армии, как минимум на криворожско-николаевском направлении.— Что вы имеете ввиду, поясните?— Очень важно здесь психологическое состояние. Когда небоеспособными становятся целые воинские подразделения, это становиться похоже на катастрофу. В это же время и на севере Харькова и около Донецка продолжаются активные боевые действия союзников. Это не отдельный район, где украинская армия потерпела поражение, она терпит поражение и на севере, и на донецком направлении.— Чем обусловлено их провальное наступление? Они просчитались или мы были готовы?— То, что мы были хорошо к этому готовы – это очевидно. Более того, я думаю, в определенной степени, мы их сами вытащили на это наступление, спровоцировали, потому что им пришлось вылезать из окопов и идти по незащищенной местности, по сути, подставляясь под удары высокоточной артиллерии. Мне кажется, этот разгром был вызван именно этим.Потому что украинская армия смогла доказать, что она в городских застройках, прикрываясь гражданским населением, может иногда эффективно обороняться. Но наступать у них никогда не получалось, ну и сейчас они выбрали крайне неудачное место, и время для наступления. Просто исходя из политических соображений. Они рискнули оставшимися резервами, чтобы продемонстрировать готовность к наступлению.— Вы говорите, что мы их спровоцировали, а как мы это сделали, потому что им было нужно это или тактическими ходами войск в процессе боев?— Я думаю, тактическими действиями это было вызвано, очевидно же, что линия фронта стабилизировалась и активных действий в последнее время не предпринималось, начались позиционные бои. Не думаю, что это была инициатива ВСУ. Политический нажим Зеленского здесь проявился в полной мере. Не зря он собирал военачальников и, видимо, требовал категорически предпринять что-то.В условиях, когда нет господства в воздухе, отправлять оставшиеся самолеты, штурмовики, бомбардировщики, истребители и прочее против сильной противовоздушной обороны противника это просто верх безумия!Также, как и использовать танковые и бронетанковые подразделения в степи, когда их легко обнаруживают и легко уничтожают высокоточным оружием и артиллерией.— В мининформе ДНР и в СМИ говорят, что ВСУ готовят наступление и на харьковско-изюмском направлении, Украина перебрасывает туда польские танки и резервы, которые прошли обучение в Британии. Если это так, то как это изменит ситуацию на линии огня?— Поляки обещали перебросить эти танки, но дело не в количестве танков, они должны быть в слаженных подразделениях, должны быть экипажи и командиры, они должны действовать при поддержке мотопехоты. Эти танки, которые переброшены, они устаревшие. Они сами по себе мало что значат.— А наступление все-таки будет на том направлении?— Союзническое наступление и на харьковском, и на донецком, оно не останавливалось, идет процесс вытеснения и выдавливания. По сути, Харьков постепенно попадает опять в полукольцо, в котором он был несколько месяцев назад. Совершенно определенно просматривается сближение войск союзников.— Это да, а украинцы планируют, в том числе при помощи польских танков, там наступать?— Нет, нечем там наступать, в лучшем случае, это может быть использовано в качестве активного резерва. Еще раз говорю, очень важна боеспособность этих подразделений - воюют не танки, а воинские подразделения. Эти танки ничего не дадут.— 137 тысяч военных, которые пополнят ряды армии России по указу Путина, это просто резерв или часть из них заменит бойцов на фронте?— Увеличение на 10 процентов вооруженных сил мало о чем говорит, потому что половина военнослужащих, половина гражданский персонал. В рамках той внутренней реорганизации между родами войск, которая происходит в вооруженных силах, ну да, какое-то количество контрактников сухопутных сил будет увеличено. Но акцент реорганизации не на этом.— Но эксперты говорят, что 137 тысяч это - именно военные. А нашим войскам сейчас вообще нужна большая ротация?— Естественно, никакое воинское подразделение не может идти без конца вперед, люди устают и техника устает. Два-три дня и надо отдыхать, как опыт показывает. Ротация происходит, и достаточно оперативно, по планам, это неизбежно.— Американский генерал Арнольд призвал США помочь Украине ударить вглубь РФ - то есть предоставить соответствующее оружие и снаряды к нему. Как вы считаете, это реально?— Такие заявления отставных генералов и полковников – сколько хотите может быть, они мало о чем говорят в реальности. Такие генералы ни за что ответственности не несут. В лучшем случае они могут на своем ранчо быков выращивать. Их заявления ничего не значат.— Но если все-таки представить, что Украине дадут такую возможность и технику, чем мы можем защититься и ответить?— У нас на самом деле тоже средств достаточно. Американских баз несколько сотен по всему миру разбросано, там тоже американские граждане, которые могут получить в ответ не менее эффективные оплеухи. Где они там есть, в Ираке, на Ближнем и Среднем Востоке… мы можем ответить так, что "мама не горюй". Кстати и в Европе есть американские базы. "Рамштайн" в Германии, например. Насколько она уязвима, например, для действия международных террористов? Посмотрим.— Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина сказала, что ее страна может получить возможность вступить в НАТО еще до окончания СВО. Это реальная угроза или опять просто болтология безосновательная?— Это полная ерунда. И такие глупые заявления мы слышим из Киева регулярно, сколько хотите. Никто Киеву предлагать, тем более принимать в НАТО не будет. Тем более, это решение консенсусное, то есть с этим должны смогласиться все члены Альянса. Но никто не захочет на себя принимать эту головную боль. Это фантазии сумасшедшей бабы.— Не останавливает их от таких желаний даже то, что военные действия идут...— Это высказывание идиотки, нельзя обращать на это внимание. Вот другого ответа быть не может, кто она такая и какое она отношение к этому имеет? Никакого.— Военкорр Александр Коц пишет, что Украина разделила ранее свою армию на две части – на расходный материал и элиту. И вот до этого шли неопытные подразделения, а сейчас с 28 числа элита воюет уже. Но результат не особо изменился для ВСУ. Почему так происходит?— Да. То, что вы называете элитой, контрактников, они его сохраняли до поры до времени. Больше у них резервов нет, вот они их и использовали. Другого у них нет.— То есть, если украинцы пойдут на Харьков, будет тоже самое, что и на юге?— Они никуда не пойдут, они даже фронт не могут удержать, никакого контрнаступления не будет, там нет ничего.— Министр обороны России Шойгу говорил, что замедление атаки союзных войск - это тактика для сохранения людей. Но нам же нужно отодвигать фронт, чтобы не били по Донецку, плюс воды нет на Донбассе - нужно канал Северский Донец отбить для этого, да и в целом надо отодвигать линию. Почему все-таки есть замедление? Это верный ход?— Вот так и отодвигают, потому что не животами надо отодвигать, а массированным огнем, вот этот огонь и дает свой результат. Войска продвигаются и там, где было сопротивление. Там, где были точки многолетнего противостояния, потому что пока такие укрепленные точки не отбить, продвинуться вперед нельзя.— Политолог Сергей Марков высказал мнение, что наступление ВСУ на Херсон это даже хорошо и выгодно нашим войскам, потому что теоретически мы можем разбить крупную их группировку и пойти взять Николаев. Это реально?— В принципе, да! После того, как их резервы будут разбиты, создается опасность того, что может быть развито наступление через север Николаевской области, и останется отрезанной Николаевская и Одесская область. Это видят кстати не только у нас, но и с той стороны. Это вполне реально, после неудачного контрнаступления, чем оно опасно, что может быть наступление в обратном направлении. Это как на Курской дуге.

https://ukraina.ru/20220829/1038233791.html

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https://ukraina.ru/20220831/1038280912.html

https://ukraina.ru/20220831/1038247574.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

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