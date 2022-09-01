https://ukraina.ru/20220901/1038334848.html

Не хватает стабильности, будем с Россией! Что говорят жители Мелитополя. Опрос Украина.ру

Не хватает стабильности, будем с Россией! Что говорят жители Мелитополя. Опрос Украина.ру - 01.09.2022 Украина.ру

Не хватает стабильности, будем с Россией! Что говорят жители Мелитополя. Опрос Украина.ру

Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин пообщался с жителями Мелитополя и узнал, каким они видят своё будущее и с какими проблемами сталкиваются на данном... Украина.ру, 01.09.2022

2022-09-01T15:14

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2022-09-01T15:17

видео

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Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин пообщался с жителями Мелитополя и узнал, каким они видят своё будущее и с какими проблемами сталкиваются на данном этапе. Подробности - в видеоматериалеНапомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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