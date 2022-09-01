https://ukraina.ru/20220901/1038334230.html

Сто тысяч британцев пообещали не платить по счетам за электричество в знак протеста против высоких цен

Сто тысяч британцев пообещали не платить по счетам за электричество в знак протеста против высоких цен - 01.09.2022 Украина.ру

Сто тысяч британцев пообещали не платить по счетам за электричество в знак протеста против высоких цен

Движение гражданского неповиновения "Не плати! СК" убеждает граждан Великобритании не оплачивать свои счета за электроэнергию из-за роста цен. К настоящему времени уже 130 тысяч человек присоединились к инициативе. Статью активиста движения Льюиса Форда опубликовал на днях англоязычный сайт катарского телеканала "Аль-Джазира"

2022-09-01T15:15

2022-09-01T15:15

2022-09-01T15:15

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электроэнергия

аль-джазира

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По словам Форда, британское правительство не потрудилось защитить трудящихся страны от резкого роста цен, в то время как крупные энергетические корпорации получают рекордные прибыли.Активист, работающий консультантом в сфере IT, рассказал, что финансовое положение его семьи гораздо лучше по сравнению с ситуацией большинства его соотечественников. Тем не менее, она тоже страдает от роста цен.С другой стороны, такие энергетические гиганты, как Centrica, Shell и BP увеличивают свои доходы. В прошлом месяце Шелл объявил о прибыли, превышающей 11 миллиардов долларов во втором квартале. BP получила рекордную за 14 лет квартальную прибыль, отмечает Форд.С другой стороны, Shell не платила налог на добычу нефти и газа в Великобритании в 2021 году. Shell и BP также не платили корпоративный налог или сборы на добычу нефти в Северном море за период с 2018 по 2020 год, возмущается активист.Понятно, что мир переживает глобальный энергетический кризис, но другие правительства, в отличие от британского, принимают меры, чтобы заботиться о своих гражданах, добавляет Форд.Кампания "Не плати! СК" (Соединённое Королевство – ред.) является вынужденным последним средством отчаявшихся граждан, подводит итог британский активист.По состоянию на 1 сентября, более 132 тысяч человек пообещали принять участие в кампании отказа от оплаты счетов за электричество. Информацию об этом публикует сайт движения. Там сообщается, что акция произойдёт, если хотя бы миллион человек зарегистрируются для участия в кампании. В противном случае она не состоится.

https://ukraina.ru/20220711/1034333819.html

https://ukraina.ru/20220728/1036896433.html

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новости, великобритания, инфляция, бойкот, протест, электроэнергия, аль-джазира