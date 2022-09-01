Сто тысяч британцев пообещали не платить по счетам за электричество в знак протеста против высоких цен - 01.09.2022 Украина.ру
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Сто тысяч британцев пообещали не платить по счетам за электричество в знак протеста против высоких цен
Сто тысяч британцев пообещали не платить по счетам за электричество в знак протеста против высоких цен - 01.09.2022 Украина.ру
Сто тысяч британцев пообещали не платить по счетам за электричество в знак протеста против высоких цен
Движение гражданского неповиновения "Не плати! СК" убеждает граждан Великобритании не оплачивать свои счета за электроэнергию из-за роста цен. К настоящему времени уже 130 тысяч человек присоединились к инициативе. Статью активиста движения Льюиса Форда опубликовал на днях англоязычный сайт катарского телеканала "Аль-Джазира"
2022-09-01T15:15
2022-09-01T15:15
новости
великобритания
инфляция
бойкот
протест
электроэнергия
аль-джазира
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По словам Форда, британское правительство не потрудилось защитить трудящихся страны от резкого роста цен, в то время как крупные энергетические корпорации получают рекордные прибыли.Активист, работающий консультантом в сфере IT, рассказал, что финансовое положение его семьи гораздо лучше по сравнению с ситуацией большинства его соотечественников. Тем не менее, она тоже страдает от роста цен.С другой стороны, такие энергетические гиганты, как Centrica, Shell и BP увеличивают свои доходы. В прошлом месяце Шелл объявил о прибыли, превышающей 11 миллиардов долларов во втором квартале. BP получила рекордную за 14 лет квартальную прибыль, отмечает Форд.С другой стороны, Shell не платила налог на добычу нефти и газа в Великобритании в 2021 году. Shell и BP также не платили корпоративный налог или сборы на добычу нефти в Северном море за период с 2018 по 2020 год, возмущается активист.Понятно, что мир переживает глобальный энергетический кризис, но другие правительства, в отличие от британского, принимают меры, чтобы заботиться о своих гражданах, добавляет Форд.Кампания "Не плати! СК" (Соединённое Королевство – ред.) является вынужденным последним средством отчаявшихся граждан, подводит итог британский активист.По состоянию на 1 сентября, более 132 тысяч человек пообещали принять участие в кампании отказа от оплаты счетов за электричество. Информацию об этом публикует сайт движения. Там сообщается, что акция произойдёт, если хотя бы миллион человек зарегистрируются для участия в кампании. В противном случае она не состоится.
https://ukraina.ru/20220711/1034333819.html
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новости, великобритания, инфляция, бойкот, протест, электроэнергия, аль-джазира
Новости, Великобритания, инфляция, бойкот, протест, электроэнергия, Аль-Джазира

Сто тысяч британцев пообещали не платить по счетам за электричество в знак протеста против высоких цен

15:15 01.09.2022
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Движение гражданского неповиновения "Не плати! СК" убеждает граждан Великобритании не оплачивать свои счета за электроэнергию из-за роста цен. К настоящему времени уже 130 тысяч человек присоединились к инициативе. Статью активиста движения Льюиса Форда опубликовал на днях англоязычный сайт катарского телеканала "Аль-Джазира"
По словам Форда, британское правительство не потрудилось защитить трудящихся страны от резкого роста цен, в то время как крупные энергетические корпорации получают рекордные прибыли.
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Активист, работающий консультантом в сфере IT, рассказал, что финансовое положение его семьи гораздо лучше по сравнению с ситуацией большинства его соотечественников. Тем не менее, она тоже страдает от роста цен.

В то же самое время, когда мне повысили зарплату, резко подскочили цены на продовольствие и электроэнергию. Компания, управляющая яслями, подняла цены. … На самом деле мы не почувствовали повышения зарплаты. Практически каждый месяц у нас заканчиваются деньги. Мы всё ещё живем от зарплаты до зарплаты

Льюис Форд
Активист движения "Не плати! СК"
С другой стороны, такие энергетические гиганты, как Centrica, Shell и BP увеличивают свои доходы. В прошлом месяце Шелл объявил о прибыли, превышающей 11 миллиардов долларов во втором квартале. BP получила рекордную за 14 лет квартальную прибыль, отмечает Форд.
С другой стороны, Shell не платила налог на добычу нефти и газа в Великобритании в 2021 году. Shell и BP также не платили корпоративный налог или сборы на добычу нефти в Северном море за период с 2018 по 2020 год, возмущается активист.

Мы не можем продолжать передавать нашу заработную плату этим корпорациям, чтобы они могли защитить свою прибыль и выплаты акционерам, в то время как тысячи людей в стране умирают каждый год, потому что они не могут отапливать или охлаждать свои дома. Мы знаем, что это правительство прилагает согласованные усилия, чтобы переместить богатство и деньги от среднего человека из рабочего и среднего классов к небольшому проценту богачей

Льюис Форд
Активист движения "Не плати! СК"
Понятно, что мир переживает глобальный энергетический кризис, но другие правительства, в отличие от британского, принимают меры, чтобы заботиться о своих гражданах, добавляет Форд.
- РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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Кампания "Не плати! СК" (Соединённое Королевство – ред.) является вынужденным последним средством отчаявшихся граждан, подводит итог британский активист.
По состоянию на 1 сентября, более 132 тысяч человек пообещали принять участие в кампании отказа от оплаты счетов за электричество. Информацию об этом публикует сайт движения. Там сообщается, что акция произойдёт, если хотя бы миллион человек зарегистрируются для участия в кампании. В противном случае она не состоится.
 
НовостиВеликобританияинфляциябойкотпротестэлектроэнергияАль-Джазира
 
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