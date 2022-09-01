Сколько еще украинцев погибнет и можно ли было избежать спецоперации - Ищенко. Видео - 01.09.2022 Украина.ру
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Сколько еще украинцев погибнет и можно ли было избежать спецоперации - Ищенко. Видео
Сколько еще украинцев погибнет и можно ли было избежать спецоперации - Ищенко. Видео - 01.09.2022 Украина.ру
Сколько еще украинцев погибнет и можно ли было избежать спецоперации - Ищенко. Видео
В прямом эфире политолог, дипломат Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 01.09.2022
2022-09-01T15:04
2022-09-01T15:04
видео
ростислав ищенко
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В прямом эфире политолог, дипломат Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей: 01:47 - Хорваты и сербы: истоки конфликта;03:44 – Почему с Украиной нужно покончить?08:05 – О смысле жизни;09:45 – Кому работать на освобожденных территориях?15:08 – Почему в Киеве игнорировали Минские соглашения и какие были альтернативы СВО;24:18 – Кто виноват в Голодоморе?31:31 – Зачем нам учебник украинского языка?32:40 – Перспективы сотрудничества с Китаем;37:35 – Участие поляков в боевых действиях на Украине;45:09 – Вероятные сроки СВО;50:20 – С кем будет решаться вопрос о перемирии? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, ростислав ищенко, видео
Видео, Ростислав Ищенко

Сколько еще украинцев погибнет и можно ли было избежать спецоперации - Ищенко. Видео

15:04 01.09.2022
 
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В прямом эфире политолог, дипломат Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей:
01:47 - Хорваты и сербы: истоки конфликта;
03:44 – Почему с Украиной нужно покончить?
08:05 – О смысле жизни;
09:45 – Кому работать на освобожденных территориях?
15:08 – Почему в Киеве игнорировали Минские соглашения и какие были альтернативы СВО;
24:18 – Кто виноват в Голодоморе?
31:31 – Зачем нам учебник украинского языка?
32:40 – Перспективы сотрудничества с Китаем;
37:35 – Участие поляков в боевых действиях на Украине;
45:09 – Вероятные сроки СВО;
50:20 – С кем будет решаться вопрос о перемирии?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
ВидеоРостислав Ищенко
 
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