https://ukraina.ru/20220901/1038333929.html

Сколько еще украинцев погибнет и можно ли было избежать спецоперации - Ищенко. Видео

Сколько еще украинцев погибнет и можно ли было избежать спецоперации - Ищенко. Видео - 01.09.2022 Украина.ру

Сколько еще украинцев погибнет и можно ли было избежать спецоперации - Ищенко. Видео

В прямом эфире политолог, дипломат Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 01.09.2022

2022-09-01T15:04

2022-09-01T15:04

2022-09-01T15:04

видео

ростислав ищенко

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В прямом эфире политолог, дипломат Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей: 01:47 - Хорваты и сербы: истоки конфликта;03:44 – Почему с Украиной нужно покончить?08:05 – О смысле жизни;09:45 – Кому работать на освобожденных территориях?15:08 – Почему в Киеве игнорировали Минские соглашения и какие были альтернативы СВО;24:18 – Кто виноват в Голодоморе?31:31 – Зачем нам учебник украинского языка?32:40 – Перспективы сотрудничества с Китаем;37:35 – Участие поляков в боевых действиях на Украине;45:09 – Вероятные сроки СВО;50:20 – С кем будет решаться вопрос о перемирии? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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