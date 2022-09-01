Стало известно, кто готовил и курировал провальную атаку украинских диверсантов на Запорожскую АЭС - 01.09.2022 Украина.ру
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Стало известно, кто готовил и курировал провальную атаку украинских диверсантов на Запорожскую АЭС
Стало известно, кто готовил и курировал провальную атаку украинских диверсантов на Запорожскую АЭС - 01.09.2022 Украина.ру
Стало известно, кто готовил и курировал провальную атаку украинских диверсантов на Запорожскую АЭС
Украинские диверсанты, осуществившие попытку захвата Запорожской АЭС (ЗАЭС), проходили подготовку в Великобритании. Такое заявление 1 сентября РИА Новости сделали в военно-гражданской администрации региона
2022-09-01T13:57
2022-09-01T13:57
новости
запорожская аэс
диверсии
диверсанты
атака
украина
россия
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Отмечается, что разработка операции проходила под контролем британских спецслужб. Сами диверсанты проходили подготовку за пределами Украины. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе шести утра 1 сентября две диверсионные группы с Украины в количестве 60 человек предприняли попытку высадиться с самоходных барж в нескольких километрах от ЗАЭС. Для их подавления была поднята в воздух армейская авиация.Позднее в российском оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ потопили плавсредства диверсантов и отразили атаку.По данным администрации освобожденных территорий Запорожской области, в результате боестолкновений трое украинских боевиков оказались в плену, двое из них ранены и находятся в тяжелом состоянии.Как пишет в своем Telegram-канале член ВГА Владимир Рогов, еще 12 диверсантов ведут боевые действия.В четверг, 1 сентября в Энергодар с целью инспекции ЗАЭС должна прибыть миссия Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ).Москва считает, что усилившиеся обстрелы города со стороны ВСУ вместе с попыткой диверсии являются частью плана Киева по дестабилизации обстановки и срыва приезда специалистов МАГАТЭ.В сложившиеся ситуации ЗАЭС надо заглушить и отключить украинские территории от энергии, которую производит она, а также обезопасить станцию от ударов украинских войск, сказал ранее политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру.
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новости, запорожская аэс, диверсии, диверсанты, атака, украина, россия
Новости, Запорожская АЭС, диверсии, диверсанты, атака, Украина, Россия

Стало известно, кто готовил и курировал провальную атаку украинских диверсантов на Запорожскую АЭС

13:57 01.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Украинские диверсанты, осуществившие попытку захвата Запорожской АЭС (ЗАЭС), проходили подготовку в Великобритании. Такое заявление 1 сентября РИА Новости сделали в военно-гражданской администрации региона
Отмечается, что разработка операции проходила под контролем британских спецслужб. Сами диверсанты проходили подготовку за пределами Украины.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе шести утра 1 сентября две диверсионные группы с Украины в количестве 60 человек предприняли попытку высадиться с самоходных барж в нескольких километрах от ЗАЭС. Для их подавления была поднята в воздух армейская авиация.
Позднее в российском оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ потопили плавсредства диверсантов и отразили атаку.
По данным администрации освобожденных территорий Запорожской области, в результате боестолкновений трое украинских боевиков оказались в плену, двое из них ранены и находятся в тяжелом состоянии.
Как пишет в своем Telegram-канале член ВГА Владимир Рогов, еще 12 диверсантов ведут боевые действия.
В четверг, 1 сентября в Энергодар с целью инспекции ЗАЭС должна прибыть миссия Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ).
Москва считает, что усилившиеся обстрелы города со стороны ВСУ вместе с попыткой диверсии являются частью плана Киева по дестабилизации обстановки и срыва приезда специалистов МАГАТЭ.
В сложившиеся ситуации ЗАЭС надо заглушить и отключить украинские территории от энергии, которую производит она, а также обезопасить станцию от ударов украинских войск, сказал ранее политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
09:39
ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС и ближайшие населенные пункты – Минобороны РФС восьми утра в четверг украинские военные ведут массированный артиллерийский обстрел района Запорожской АЭС, пункта разграничения Васильевки и места встречи миссии МАГАТЭ, сообщает 1 сентября Минобороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
14:03ВС РФ продолжают зачистку Энергодара от украинских диверсантов
13:57Стало известно, кто готовил и курировал провальную атаку украинских диверсантов на Запорожскую АЭС
13:57Алексей Мухин: С той стороны находятся такие же упрямые русские
13:47Захарова анонсировала ответ РФ на решение ЕС о заморозке визового соглашения
13:46Украина дала странное объяснение своему молчанию по поводу контрнаступления
13:44Игорь Юшков о том, как долго будут высокие цены на энергоносители и что происходит с экономикой России
13:25Есть пленные: прояснилась судьба диверсантов, которые пытались захватить Запорожскую АЭС
13:25Андрей Суздальцев о подлинных целях украинские диверсантов, которые хотели захватить Запорожскую АЭС
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