https://ukraina.ru/20220901/1038331044.html

Стало известно, кто готовил и курировал провальную атаку украинских диверсантов на Запорожскую АЭС

Стало известно, кто готовил и курировал провальную атаку украинских диверсантов на Запорожскую АЭС - 01.09.2022 Украина.ру

Стало известно, кто готовил и курировал провальную атаку украинских диверсантов на Запорожскую АЭС

Украинские диверсанты, осуществившие попытку захвата Запорожской АЭС (ЗАЭС), проходили подготовку в Великобритании. Такое заявление 1 сентября РИА Новости сделали в военно-гражданской администрации региона

2022-09-01T13:57

2022-09-01T13:57

2022-09-01T13:57

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Отмечается, что разработка операции проходила под контролем британских спецслужб. Сами диверсанты проходили подготовку за пределами Украины. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе шести утра 1 сентября две диверсионные группы с Украины в количестве 60 человек предприняли попытку высадиться с самоходных барж в нескольких километрах от ЗАЭС. Для их подавления была поднята в воздух армейская авиация.Позднее в российском оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ потопили плавсредства диверсантов и отразили атаку.По данным администрации освобожденных территорий Запорожской области, в результате боестолкновений трое украинских боевиков оказались в плену, двое из них ранены и находятся в тяжелом состоянии.Как пишет в своем Telegram-канале член ВГА Владимир Рогов, еще 12 диверсантов ведут боевые действия.В четверг, 1 сентября в Энергодар с целью инспекции ЗАЭС должна прибыть миссия Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ).Москва считает, что усилившиеся обстрелы города со стороны ВСУ вместе с попыткой диверсии являются частью плана Киева по дестабилизации обстановки и срыва приезда специалистов МАГАТЭ.В сложившиеся ситуации ЗАЭС надо заглушить и отключить украинские территории от энергии, которую производит она, а также обезопасить станцию от ударов украинских войск, сказал ранее политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру.

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новости, запорожская аэс, диверсии, диверсанты, атака, украина, россия