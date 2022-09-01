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"Грабили нагло и подчистую": военкор из Аргентины рассказал о жизни Донбасса под гнётом ВСУ
"Грабили нагло и подчистую": военкор из Аргентины рассказал о жизни Донбасса под гнётом ВСУ - 01.09.2022 Украина.ру
"Грабили нагло и подчистую": военкор из Аргентины рассказал о жизни Донбасса под гнётом ВСУ
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал Украина.ру о том, что силовики киевского режима относились к населению Донбасса, как к врагам украинской армии
2022-09-01T14:06
2022-09-01T14:06
2022-09-01T14:06
новости
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грабежи
военные
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Он заявил, что во время оккупации ВСУ использовали местных жителей в качестве "живого щита". В Северодонецке, по его словам, он видел подбитые украинские танки прямо между домами, то есть они укрывались в жилых кварталах.При этом, как подчеркивает Сальгадо, такие случаи были системным явлением, поэтому можно утверждать, что ВСУ являлись оккупационной армией.Украинские военные никогда не желали мирного сосуществования с местными жителями и не чувствовали себя частью населения Донбасса, рассказывает корреспондент. Они не пытались убедить людей в своей правоте, а обращались с ними, как с врагами.Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220804/1037269876.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, корреспонденты, грабежи, военные, всу, донбасс
Новости, корреспонденты, грабежи, военные, ВСУ, Донбасс
"Грабили нагло и подчистую": военкор из Аргентины рассказал о жизни Донбасса под гнётом ВСУ
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал Украина.ру о том, что силовики киевского режима относились к населению Донбасса, как к врагам украинской армии
Он заявил, что во время оккупации ВСУ использовали местных жителей в качестве "живого щита". В Северодонецке, по его словам, он видел подбитые украинские танки прямо между домами, то есть они укрывались в жилых кварталах.
Местные жители, пережившие оккупацию, часто рассказывали мне, как силовики киевского режима грабили их нагло и подчистую. Все двери зданий, где побывали солдаты ВСУ, взломаны и разбиты. То есть в отсутствии жителей они взламывали двери, грабили и использовали их квартиры для своих нужд.
Себастьян Сальгадо
Военный корреспондент из Аргентины
При этом, как подчеркивает Сальгадо, такие случаи были системным явлением, поэтому можно утверждать, что ВСУ являлись оккупационной армией.
Украинские военные никогда не желали мирного сосуществования с местными жителями и не чувствовали себя частью населения Донбасса, рассказывает корреспондент. Они не пытались убедить людей в своей правоте, а обращались с ними, как с врагами.
Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте
на сайте Украина.ру.