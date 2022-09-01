"Грабили нагло и подчистую": военкор из Аргентины рассказал о жизни Донбасса под гнётом ВСУ - 01.09.2022 Украина.ру
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"Грабили нагло и подчистую": военкор из Аргентины рассказал о жизни Донбасса под гнётом ВСУ
"Грабили нагло и подчистую": военкор из Аргентины рассказал о жизни Донбасса под гнётом ВСУ - 01.09.2022 Украина.ру
"Грабили нагло и подчистую": военкор из Аргентины рассказал о жизни Донбасса под гнётом ВСУ
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал Украина.ру о том, что силовики киевского режима относились к населению Донбасса, как к врагам украинской армии
2022-09-01T14:06
2022-09-01T14:06
новости
корреспонденты
грабежи
военные
всу
донбасс
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Он заявил, что во время оккупации ВСУ использовали местных жителей в качестве "живого щита". В Северодонецке, по его словам, он видел подбитые украинские танки прямо между домами, то есть они укрывались в жилых кварталах.При этом, как подчеркивает Сальгадо, такие случаи были системным явлением, поэтому можно утверждать, что ВСУ являлись оккупационной армией.Украинские военные никогда не желали мирного сосуществования с местными жителями и не чувствовали себя частью населения Донбасса, рассказывает корреспондент. Они не пытались убедить людей в своей правоте, а обращались с ними, как с врагами.Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220804/1037269876.html
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новости, корреспонденты, грабежи, военные, всу, донбасс
Новости, корреспонденты, грабежи, военные, ВСУ, Донбасс

"Грабили нагло и подчистую": военкор из Аргентины рассказал о жизни Донбасса под гнётом ВСУ

14:06 01.09.2022
 
© Филипп Прокудин/Украина.руСеверодонецк Азот разрушения автомобили
Северодонецк Азот разрушения автомобили
© Филипп Прокудин/Украина.ру
Читать в
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал Украина.ру о том, что силовики киевского режима относились к населению Донбасса, как к врагам украинской армии
Он заявил, что во время оккупации ВСУ использовали местных жителей в качестве "живого щита". В Северодонецке, по его словам, он видел подбитые украинские танки прямо между домами, то есть они укрывались в жилых кварталах.
Местные жители, пережившие оккупацию, часто рассказывали мне, как силовики киевского режима грабили их нагло и подчистую. Все двери зданий, где побывали солдаты ВСУ, взломаны и разбиты. То есть в отсутствии жителей они взламывали двери, грабили и использовали их квартиры для своих нужд.
Себастьян Сальгадо
Себастьян Сальгадо
Военный корреспондент из Аргентины
При этом, как подчеркивает Сальгадо, такие случаи были системным явлением, поэтому можно утверждать, что ВСУ являлись оккупационной армией.
Украинские военные никогда не желали мирного сосуществования с местными жителями и не чувствовали себя частью населения Донбасса, рассказывает корреспондент. Они не пытались убедить людей в своей правоте, а обращались с ними, как с врагами.
Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 07:30
Эксперт объяснил, почему киевский режим сменил тактику "живого щита"Украина осознает, что тактика живого щита не работает, поэтому киевский режим начал применять тактику выжженной земли, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
 
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