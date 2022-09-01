https://ukraina.ru/20220901/1038329632.html

"Грабили нагло и подчистую": военкор из Аргентины рассказал о жизни Донбасса под гнётом ВСУ

"Грабили нагло и подчистую": военкор из Аргентины рассказал о жизни Донбасса под гнётом ВСУ - 01.09.2022 Украина.ру

"Грабили нагло и подчистую": военкор из Аргентины рассказал о жизни Донбасса под гнётом ВСУ

Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал Украина.ру о том, что силовики киевского режима относились к населению Донбасса, как к врагам украинской армии

2022-09-01T14:06

2022-09-01T14:06

2022-09-01T14:06

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Он заявил, что во время оккупации ВСУ использовали местных жителей в качестве "живого щита". В Северодонецке, по его словам, он видел подбитые украинские танки прямо между домами, то есть они укрывались в жилых кварталах.При этом, как подчеркивает Сальгадо, такие случаи были системным явлением, поэтому можно утверждать, что ВСУ являлись оккупационной армией.Украинские военные никогда не желали мирного сосуществования с местными жителями и не чувствовали себя частью населения Донбасса, рассказывает корреспондент. Они не пытались убедить людей в своей правоте, а обращались с ними, как с врагами.Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220804/1037269876.html

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новости, корреспонденты, грабежи, военные, всу, донбасс