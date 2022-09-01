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Есть пленные: прояснилась судьба диверсантов, которые пытались захватить Запорожскую АЭС
Есть пленные: прояснилась судьба диверсантов, которые пытались захватить Запорожскую АЭС - 01.09.2022 Украина.ру
Есть пленные: прояснилась судьба диверсантов, которые пытались захватить Запорожскую АЭС
В результате неудачной попытки украинских диверсионных групп напасть на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) большая часть нападавших уничтожена, сообщили 1 сентября в военно-гражданской администрации (ВГА) региона
2022-09-01T13:25
2022-09-01T13:25
2022-09-01T13:29
новости
пленные
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
диверсии
диверсанты
россия
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Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе шести утра 1 сентября две диверсионные группы с Украины в количестве 60 человек предприняли попытку высадиться с самоходных барж в нескольких километрах от ЗАЭС. Для их подавления была поднята в воздух армейская авиация. Позднее в российском оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ потопили плавсредства диверсантов и отразили атаку. По данным администрации освобожденных территорий Запорожской области, в результате боестолкновений трое украинских боевиков оказались в плену, двое из них ранены и находятся в тяжелом состоянии.Как пишет в своем Telegram-канале член ВГА Владимир Рогов, еще 12 диверсантов ведут боевые действия. В четверг, 1 сентября в Энергодар с целью инспекции ЗАЭС должна прибыть миссия Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ).Москва считает, что усилившиеся обстрелы города со стороны ВСУ вместе с попыткой диверсии являются частью плана Киева по дестабилизации обстановки и срыва приезда специалистов МАГАТЭ.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пленные, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, диверсии, диверсанты, россия
Новости, Пленные, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область, диверсии, диверсанты, Россия
Есть пленные: прояснилась судьба диверсантов, которые пытались захватить Запорожскую АЭС
13:25 01.09.2022 (обновлено: 13:29 01.09.2022)
В результате неудачной попытки украинских диверсионных групп напасть на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) большая часть нападавших уничтожена, сообщили 1 сентября в военно-гражданской администрации (ВГА) региона
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе шести утра 1 сентября две диверсионные группы с Украины в количестве 60 человек предприняли попытку высадиться с самоходных барж в нескольких километрах от ЗАЭС. Для их подавления была поднята в воздух армейская авиация.
Позднее в российском оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ потопили плавсредства диверсантов и отразили атаку.
По данным администрации освобожденных территорий Запорожской области, в результате боестолкновений трое украинских боевиков оказались в плену, двое из них ранены и находятся в тяжелом состоянии.
Как пишет в своем Telegram-канале член ВГА Владимир Рогов, еще 12 диверсантов ведут боевые действия.
В четверг, 1 сентября в Энергодар с целью инспекции ЗАЭС должна прибыть миссия Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ).
Москва считает, что усилившиеся обстрелы города со стороны ВСУ вместе с попыткой диверсии являются частью плана Киева по дестабилизации обстановки и срыва приезда специалистов МАГАТЭ.