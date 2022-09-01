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Есть пленные: прояснилась судьба диверсантов, которые пытались захватить Запорожскую АЭС

Есть пленные: прояснилась судьба диверсантов, которые пытались захватить Запорожскую АЭС - 01.09.2022 Украина.ру

Есть пленные: прояснилась судьба диверсантов, которые пытались захватить Запорожскую АЭС

В результате неудачной попытки украинских диверсионных групп напасть на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) большая часть нападавших уничтожена, сообщили 1 сентября в военно-гражданской администрации (ВГА) региона

2022-09-01T13:25

2022-09-01T13:25

2022-09-01T13:29

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диверсанты

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе шести утра 1 сентября две диверсионные группы с Украины в количестве 60 человек предприняли попытку высадиться с самоходных барж в нескольких километрах от ЗАЭС. Для их подавления была поднята в воздух армейская авиация. Позднее в российском оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ потопили плавсредства диверсантов и отразили атаку. По данным администрации освобожденных территорий Запорожской области, в результате боестолкновений трое украинских боевиков оказались в плену, двое из них ранены и находятся в тяжелом состоянии.Как пишет в своем Telegram-канале член ВГА Владимир Рогов, еще 12 диверсантов ведут боевые действия. В четверг, 1 сентября в Энергодар с целью инспекции ЗАЭС должна прибыть миссия Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ).Москва считает, что усилившиеся обстрелы города со стороны ВСУ вместе с попыткой диверсии являются частью плана Киева по дестабилизации обстановки и срыва приезда специалистов МАГАТЭ.

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2022

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новости, пленные, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, диверсии, диверсанты, россия