Посол РФ в Турции высказался о визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - 01.09.2022 Украина.ру
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Посол РФ в Турции высказался о визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Посол РФ в Турции высказался о визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - 01.09.2022 Украина.ру
Посол РФ в Турции высказался о визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Посол РФ в Турции Алексей Ерхов выразил надежду, что запланированный визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС не будет отменен в последний момент, как это было раньше
2022-09-01T09:24
2022-09-01T09:24
магатэ
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новости
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявлял, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.В понедельник, 29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье.Он добавил, что Россия открыта и готова показать атомную станцию, ситуацию вокруг нее международным экспертам.
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магатэ, запорожская аэс, новости, россия, украина
магатэ, Запорожская АЭС, Новости, Россия, Украина

Посол РФ в Турции высказался о визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

09:24 01.09.2022
 
Миссия МАГАТЭ перед выездом в Запорожье
Миссия МАГАТЭ перед выездом в Запорожье
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Посол РФ в Турции Алексей Ерхов выразил надежду, что запланированный визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС не будет отменен в последний момент, как это было раньше
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявлял, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.
В понедельник, 29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье.
"Мы надеемся, что запланированный визит не будет отменен в последний момент, как это было раньше, и что эксперты приедут и убедятся, что правда на нашей стороне", - подчеркнул он.
Он добавил, что Россия открыта и готова показать атомную станцию, ситуацию вокруг нее международным экспертам.
Запорожская АЭС

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт, и это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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Повод давить на Россию. Что миссия МАГАТЭ должна увидеть на Запорожской АЭС
 
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