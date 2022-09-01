https://ukraina.ru/20220901/1038315220.html

Посол РФ в Турции высказался о визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Посол РФ в Турции высказался о визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - 01.09.2022 Украина.ру

Посол РФ в Турции высказался о визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов выразил надежду, что запланированный визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС не будет отменен в последний момент, как это было раньше

2022-09-01T09:24

2022-09-01T09:24

2022-09-01T09:24

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявлял, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.В понедельник, 29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье.Он добавил, что Россия открыта и готова показать атомную станцию, ситуацию вокруг нее международным экспертам.

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магатэ, запорожская аэс, новости, россия, украина