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Страны G7 подготовили план по установлению цен на российскую нефть - WSJ
Страны G7 подготовили план по установлению цен на российскую нефть - WSJ - 01.09.2022 Украина.ру
Страны G7 подготовили план по установлению цен на российскую нефть - WSJ
Министры финансов G7 в пятницу представят план по установлению предельной цены на российскую нефть. Об этом сообщила американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники
2022-09-01T08:22
2022-09-01T08:22
2022-09-01T08:22
нефть
цены
новости
g7
план
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"Министры финансов "семерки" в пятницу во время виртуальной встречи, как ожидается, выпустят одобрение плана по установлению предельной цены и возьмут на себя обязательство завершить его имплементацию", — отметило издание.Как говорится в материале, представление плана по установлению предела цен ожидается к концу недели, поскольку западные финансовые чиновники рассчитывают выработать действенную политику к декабрю.В июле Евросоюз ввел шестой пакет санкций против РФ, предусматривающий частичное эмбарго на поставки российской нефти. США, Великобритания и Канада установили запрет на импорт нефти из РФ. Страны G7 планировали ввести потолок цен на нее к декабрю. Тем временем Россия предложила скидку на нефть до 30% по долгосрочным контрактам для азиатских стран.До этого президент РФ Владимир Путин предупредил, что при введении ограничений на поставки нефти из России цены на топливо взлетят "до небес". По словам президента РФ, в этом случае западные страны наступят "на те же самые грабли", что и с поставками российского газа.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
нефть, цены, новости, g7, план
нефть, цены, Новости, G7, план
Страны G7 подготовили план по установлению цен на российскую нефть - WSJ
Министры финансов G7 в пятницу представят план по установлению предельной цены на российскую нефть. Об этом сообщила американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники
"Министры финансов "семерки" в пятницу во время виртуальной встречи, как ожидается, выпустят одобрение плана по установлению предельной цены и возьмут на себя обязательство завершить его имплементацию", — отметило издание.
Как говорится в материале, представление плана по установлению предела цен ожидается к концу недели, поскольку западные финансовые чиновники рассчитывают выработать действенную политику к декабрю.
"Чиновники пытаются решить несколько сложных вопросов о том, как будет работать ограничение цен", — уточнила газета.
В июле Евросоюз ввел шестой пакет санкций против РФ, предусматривающий частичное эмбарго на поставки российской нефти. США, Великобритания и Канада установили запрет на импорт нефти из РФ. Страны G7 планировали ввести потолок цен на нее к декабрю. Тем временем Россия предложила скидку на нефть до 30% по долгосрочным контрактам для азиатских стран.
До этого президент РФ Владимир Путин предупредил, что при введении ограничений на поставки нефти из России цены на топливо взлетят "до небес". По словам президента РФ, в этом случае западные страны наступят "на те же самые грабли", что и с поставками российского газа.