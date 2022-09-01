https://ukraina.ru/20220901/1038313801.html

Страны G7 подготовили план по установлению цен на российскую нефть - WSJ

Страны G7 подготовили план по установлению цен на российскую нефть - WSJ - 01.09.2022 Украина.ру

Страны G7 подготовили план по установлению цен на российскую нефть - WSJ

Министры финансов G7 в пятницу представят план по установлению предельной цены на российскую нефть. Об этом сообщила американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники

2022-09-01T08:22

2022-09-01T08:22

2022-09-01T08:22

нефть

цены

новости

g7

план

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"Министры финансов "семерки" в пятницу во время виртуальной встречи, как ожидается, выпустят одобрение плана по установлению предельной цены и возьмут на себя обязательство завершить его имплементацию", — отметило издание.Как говорится в материале, представление плана по установлению предела цен ожидается к концу недели, поскольку западные финансовые чиновники рассчитывают выработать действенную политику к декабрю.В июле Евросоюз ввел шестой пакет санкций против РФ, предусматривающий частичное эмбарго на поставки российской нефти. США, Великобритания и Канада установили запрет на импорт нефти из РФ. Страны G7 планировали ввести потолок цен на нее к декабрю. Тем временем Россия предложила скидку на нефть до 30% по долгосрочным контрактам для азиатских стран.До этого президент РФ Владимир Путин предупредил, что при введении ограничений на поставки нефти из России цены на топливо взлетят "до небес". По словам президента РФ, в этом случае западные страны наступят "на те же самые грабли", что и с поставками российского газа.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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нефть, цены, новости, g7, план