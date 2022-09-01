https://ukraina.ru/20220901/1038313647.html

Экс-депутат Рады Черновол обвинил папу римского в ограниченности из-за СВО

Экс-депутат Рады Черновол обвинил папу римского в ограниченности из-за СВО - 01.09.2022 Украина.ру

Экс-депутат Рады Черновол обвинил папу римского в ограниченности из-за СВО

Папа римский Франциск показал свою "интеллектуальную ограниченность", давая оценку причин российской спецоперации на Украине, написал в колонке для "Главреда" бывший депутат Рады Тарас Черновол

2022-09-01T08:13

2022-09-01T08:13

2022-09-01T08:13

папа римский

украина

сво

новости

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По его мнению, понтифик заявлением о том, что НАТО несет ответственность за эскалацию конфликта, "сделал подарок" России.По его словам, папа римский придерживается старых стереотипов и будучи аргентинцем, он отличается антиамериканскими и антизападными настроениями в силу своего происхождения.Франциск остался "склонным к левачеству и легко заглатывает все антизападные веяния и сообщения", такими людьми очень легко манипулировать, заключил бывший депутат.Ранее в Foreign Affairs сообщили, что папа римский Франциск поддерживает мнение, что НАТО ответственно за начало спецоперации России на Украине.

https://ukraina.ru/20220825/1038094757.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

папа римский, украина, сво, новости