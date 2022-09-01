https://ukraina.ru/20220901/1038313647.html
Экс-депутат Рады Черновол обвинил папу римского в ограниченности из-за СВО
Экс-депутат Рады Черновол обвинил папу римского в ограниченности из-за СВО - 01.09.2022 Украина.ру
Экс-депутат Рады Черновол обвинил папу римского в ограниченности из-за СВО
Папа римский Франциск показал свою "интеллектуальную ограниченность", давая оценку причин российской спецоперации на Украине, написал в колонке для "Главреда" бывший депутат Рады Тарас Черновол
2022-09-01T08:13
2022-09-01T08:13
2022-09-01T08:13
папа римский
украина
сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102148/35/1021483540_0:175:3076:1905_1920x0_80_0_0_5c6f28795f4f0b0ae0596a2715276569.jpg
По его мнению, понтифик заявлением о том, что НАТО несет ответственность за эскалацию конфликта, "сделал подарок" России.По его словам, папа римский придерживается старых стереотипов и будучи аргентинцем, он отличается антиамериканскими и антизападными настроениями в силу своего происхождения.Франциск остался "склонным к левачеству и легко заглатывает все антизападные веяния и сообщения", такими людьми очень легко манипулировать, заключил бывший депутат.Ранее в Foreign Affairs сообщили, что папа римский Франциск поддерживает мнение, что НАТО ответственно за начало спецоперации России на Украине.
https://ukraina.ru/20220825/1038094757.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102148/35/1021483540_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_de665d0a264af2b7344a60cab3feabcc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
папа римский, украина, сво, новости
Экс-депутат Рады Черновол обвинил папу римского в ограниченности из-за СВО
Папа римский Франциск показал свою "интеллектуальную ограниченность", давая оценку причин российской спецоперации на Украине, написал в колонке для "Главреда" бывший депутат Рады Тарас Черновол
По его мнению, понтифик заявлением о том, что НАТО несет ответственность за эскалацию конфликта, "сделал подарок" России.
"Папа показывает небрезгливость в озвучке несправедливых и неприемлемых с точки зрения католической доктрины справедливости заявлений. Делает это, на мой взгляд, по двум причинам. Первое — невысокий уровень интеллектуального осмысления процессов в мире и церкви, и привычка собирать умело подложенные верхушки новостных сообщений", — написал Черновол.
По его словам, папа римский придерживается старых стереотипов и будучи аргентинцем, он отличается антиамериканскими и антизападными настроениями в силу своего происхождения.
Франциск остался "склонным к левачеству и легко заглатывает все антизападные веяния и сообщения", такими людьми очень легко манипулировать, заключил бывший депутат.
Ранее в Foreign Affairs сообщили, что папа римский Франциск поддерживает мнение, что НАТО ответственно за начало спецоперации России на Украине.