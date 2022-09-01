Экс-депутат Рады Черновол обвинил папу римского в ограниченности из-за СВО - 01.09.2022 Украина.ру
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Экс-депутат Рады Черновол обвинил папу римского в ограниченности из-за СВО
Экс-депутат Рады Черновол обвинил папу римского в ограниченности из-за СВО - 01.09.2022 Украина.ру
Экс-депутат Рады Черновол обвинил папу римского в ограниченности из-за СВО
Папа римский Франциск показал свою "интеллектуальную ограниченность", давая оценку причин российской спецоперации на Украине, написал в колонке для "Главреда" бывший депутат Рады Тарас Черновол
2022-09-01T08:13
2022-09-01T08:13
папа римский
украина
сво
новости
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По его мнению, понтифик заявлением о том, что НАТО несет ответственность за эскалацию конфликта, "сделал подарок" России.По его словам, папа римский придерживается старых стереотипов и будучи аргентинцем, он отличается антиамериканскими и антизападными настроениями в силу своего происхождения.Франциск остался "склонным к левачеству и легко заглатывает все антизападные веяния и сообщения", такими людьми очень легко манипулировать, заключил бывший депутат.Ранее в Foreign Affairs сообщили, что папа римский Франциск поддерживает мнение, что НАТО ответственно за начало спецоперации России на Украине.
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папа римский, украина, сво, новости
Папа Римский, Украина, СВО, Новости

Экс-депутат Рады Черновол обвинил папу римского в ограниченности из-за СВО

08:13 01.09.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск
© Sputnik
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Папа римский Франциск показал свою "интеллектуальную ограниченность", давая оценку причин российской спецоперации на Украине, написал в колонке для "Главреда" бывший депутат Рады Тарас Черновол
По его мнению, понтифик заявлением о том, что НАТО несет ответственность за эскалацию конфликта, "сделал подарок" России.

"Папа показывает небрезгливость в озвучке несправедливых и неприемлемых с точки зрения католической доктрины справедливости заявлений. Делает это, на мой взгляд, по двум причинам. Первое — невысокий уровень интеллектуального осмысления процессов в мире и церкви, и привычка собирать умело подложенные верхушки новостных сообщений", — написал Черновол.

По его словам, папа римский придерживается старых стереотипов и будучи аргентинцем, он отличается антиамериканскими и антизападными настроениями в силу своего происхождения.
Франциск остался "склонным к левачеству и легко заглатывает все антизападные веяния и сообщения", такими людьми очень легко манипулировать, заключил бывший депутат.
Ранее в Foreign Affairs сообщили, что папа римский Франциск поддерживает мнение, что НАТО ответственно за начало спецоперации России на Украине.
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