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Индийский журналист ответил на требование США по России

Индийский журналист ответил на требование США по России - 01.09.2022 Украина.ру

Индийский журналист ответил на требование США по России

США не могут диктовать условия Индии и требовать от страны разрыва отношений с Россией. Об этом на днях написал индийский писатель и журналист Уллех Н.П. в статье для газеты Wiener Zeitung

2022-09-01T07:36

2022-09-01T07:36

2022-09-01T07:36

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Автор публикации призвал Белый дом не считать жителей страны "своими вассалами".Писатель подчеркнул, что большая часть индийского населения разделяет позицию правительства во главе с Нарендрой Моди, которое отказалось ввести санкции против Москвы."В прошлом Россия поддерживала Индию перед лицом жестких мер Запада во многих серьезных конфликтах — в Кашмире с 1947 года, на Гоа в 1961 году или в Бангладеше в 1971 году", — напомнил автор статьи.Уллех также раскритиковал Вашингтон за отправку оружия Киеву, поскольку его жертвами становятся мирные жители, попавшие в зону поражения.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

индия, россия, сша, новости, оружие