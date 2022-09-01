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Индийский журналист ответил на требование США по России
Индийский журналист ответил на требование США по России - 01.09.2022 Украина.ру
Индийский журналист ответил на требование США по России
США не могут диктовать условия Индии и требовать от страны разрыва отношений с Россией. Об этом на днях написал индийский писатель и журналист Уллех Н.П. в статье для газеты Wiener Zeitung
2022-09-01T07:36
2022-09-01T07:36
2022-09-01T07:36
индия
россия
сша
новости
оружие
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Автор публикации призвал Белый дом не считать жителей страны "своими вассалами".Писатель подчеркнул, что большая часть индийского населения разделяет позицию правительства во главе с Нарендрой Моди, которое отказалось ввести санкции против Москвы."В прошлом Россия поддерживала Индию перед лицом жестких мер Запада во многих серьезных конфликтах — в Кашмире с 1947 года, на Гоа в 1961 году или в Бангладеше в 1971 году", — напомнил автор статьи.Уллех также раскритиковал Вашингтон за отправку оружия Киеву, поскольку его жертвами становятся мирные жители, попавшие в зону поражения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
индия, россия, сша, новости, оружие
Индия, Россия, США, Новости, оружие
Индийский журналист ответил на требование США по России
США не могут диктовать условия Индии и требовать от страны разрыва отношений с Россией. Об этом на днях написал индийский писатель и журналист Уллех Н.П. в статье для газеты Wiener Zeitung
Автор публикации призвал Белый дом не считать жителей страны "своими вассалами".
"Если США подумали, что они могут диктовать условия Индии или отговаривать ее от продолжения отношений с Россией, то наш ответ таков: мы не ваши вассалы. США не следует ожидать, что Индия будет считать чужих врагов своими. У нас есть свои стратегические интересы точно так же, как и у них. Для Индии военные связи с Россией имеют решающее значение, поскольку отношения длятся уже много десятилетий", — отметил Уллех.
Писатель подчеркнул, что большая часть индийского населения разделяет позицию правительства во главе с Нарендрой Моди, которое отказалось ввести санкции против Москвы.
"В прошлом Россия поддерживала Индию перед лицом жестких мер Запада во многих серьезных конфликтах — в Кашмире с 1947 года, на Гоа в 1961 году или в Бангладеше в 1971 году", — напомнил автор статьи.
Уллех также раскритиковал Вашингтон за отправку оружия Киеву, поскольку его жертвами становятся мирные жители, попавшие в зону поражения.