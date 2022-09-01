https://ukraina.ru/20220901/1038307538.html

Полковник Виктор Баранец: Если США полезут на Украину, Россия аккуратно применит ядерное оружие

Полковник Виктор Баранец: Если США полезут на Украину, Россия аккуратно применит ядерное оружие - 01.09.2022 Украина.ру

Полковник Виктор Баранец: Если США полезут на Украину, Россия аккуратно применит ядерное оружие

Украина.ру, 01.09.2022

2022-09-01T07:03

2022-09-01T07:03

2022-09-01T07:03

интервью

всу

украина

сша

ядерное оружие

владимир зеленский

валерий залужный

херсон

донбасс

авдеевка

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России не нужно наносить удары по Украине в пропагандистских целях. Мы воюем всерьез. Нам это шоу, которые привело к 1200 украинским трупам, не надо. Даже один солдат и офицер – это серьезная потеря для нас. У нашей операции есть своя логика и свои цели, о которых мы, в отличие от Зеленского, заявлять не будем, говорит военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руУкраинские войска ранее предприняли неудачную попытку на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехники. Тем не менее, им удалось продвинуться на пять-шесть километров.- Виктор Николаевич, как мы их будем оттуда выбивать?- Пока мы с вами разговариваем, возможно, что мы эти пять-шесть километров уже назад вернули. Там идет серьезное расшатывание фронта. Это для нас не проблема. Украинская сторона, особенно в личном составе, понесла очень серьезные потери.Но я хочу, чтобы вы со мной разговаривали как с объективным человеком, а не как с киевским брехуном, который всегда говорит о перемоге, но ни разу не скажет, что и нам досталось. Так вот я вам говорю – и нам досталось тоже. Но наши потери в десятки раз меньше, чем украинские. Потерять такое количество личного состава, чтобы, как вы говорите, продвинуться на пять-шесть километров, это провал.Я вообще не располагаю данными о пяти-шести километров. По моим сведениям, было углубление в нашу линию обороны на полтора километра, а сегодня к утру линия вернулась назад. Я сегодня к вечеру буду знать объективную картину.Я поделюсь с вами только одним своим личным соображением. С того момента как началось украинское контрнаступление, я внимательно читаю российские и украинские сайты. Меня больше всего поражает, что и та, и другая сторона говорит о перемоге. А чешу репу и думаю: "Блин, а что же там на поле боя происходит".Послушаешь украинского аналитика Жданова, везде перемога. "Як мы надавалы москалям". И у нас тоже: 50 танков, 1700 погибших и так далее. Ребята, давайте спокойно относиться к этим цифрам. Потому что это тоже пропаганда.Повторюсь, я ненавижу наших коллег-экспертов с обеих сторон, которые твердят только о перемоге. Давайте говорить правду, хотя это страшно тяжело.- Нужно ли нам предпринимать наступательные действия на Николаев или Кривой Рог в политических целях?- Никаких политических целей. Мы не дураки. Мы воюем всерьез. Нам это шоу, которые привело к 1200 украинским трупам, не надо. Даже один солдат и офицер – это серьезная потеря для нас. Эти полтора километра мы, безусловно, вернем. Но у нашей операции в данный момент есть своя логика и свои цели, о которых мы, в отличие от Зеленского, заявлять как дураки не будем.Я закончил военное училище и академию и могу сказать, что это первый случай в истории военного искусства, который надо занести в книгу рекордов Гиннеса, когда за полтора-два месяца заявляется, на каком направлении мы будем наступать, какими силами и с какой целью. Так даже в подкидного дурака не играют.Я вас уверяю, что мы будем наступать. Приоткрою карты. Будем наступать на Славянск и на Краматорск, будем наступать и на Николаев. У нас еще много работы в тех краях.- Есть версия, что события под Херсоном были отвлекающим маневром для подготовки удара на харьковско-изюмском направлении. Якобы противник перебрасывает в этот район польские танки и свежие резервы, прошедшие обучение в Британии. Возможно ли это?- Когда случаются такие прецеденты, то даже в рядах серьезных политиков и экспертов появляются миллионы сказочников, которые вам расскажут миллионы версий того, почему это произошло. Я не отношу себя к этой стае гадальщиков. Потому что истинные цели этого шоу знают только Зеленский, Залужный и их американо-британские советники. Да, сегодня картина на поле боя разновекторная. Действительно есть харьковское направление. Но я вам сейчас тоже могу сказать, что мы готовим харьковскую наступательную операцию, а потом краматорскую и николаевскую. А потом возьмем Одессу и Запорожье, а потом подумаем, где новый год встречать – в Харькове или в Киеве.- Как вы в целом оцениваете ситуацию в Донбассе. Удается ли нам решать те цели и задачи, которые мы перед собой поставили?- Там нам приходится туго, потому что мы вынуждены выколупывать украинцев из-под земли. Я не хочу повторять банальное "они же восемь лет готовились". Но я действительно поражен серьезностью их фортификаций, когда на глубину 15 метров опускается вагон, а потом заливается четырехслойным железобетоном. Попробуйте, поковыряйте. "Вот, мы уже шесть месяцев под этой Авдеевкой стоим и ничего не можем взять". Попробуйте, возьмите. А потом будете учить наш Генштаб, что с этим делать.Конечно, у нас есть свои задачи на сентябрь. Это и Авдеевка, и Бахмут (Артемовск), и Николаев. Но если вы спросите меня о моих прогнозах, то я не исключаю, что Киев снова попытается наступать на том же направлении. Или может быть еще круче. Если Зеленскому не жалко потерять еще больше людей, противник попытается прорваться где-то на границе с Белгородской областью и пролезет на пять-шесть километров. Возможно и такое шоу.Но мы пока пользуемся не своими догадками. У нас есть разведка. Ее данные позволяют объективно оценивать ситуацию. Только никому не говорите, но мы ждем перемен в украинском политическом руководстве. Мы кое-что знаем больше, чем знает враг. И мы, конечно, будем наблюдать, сконцентрирует ли Украина силы для очередного разрекламированного "наступу".- В Донбассе у нас есть нехватка личного состава. И в этой связи обсуждается информация о "третьем русском корпусе", сформированном из добровольцев. Вы что-то об этом знаете? Решит ли это проблему?- Вы, пожалуйста, осторожнее с этими оценками. А то у меня ощущение, что вы у Зеленского в предбаннике сидели. Кто вам сказал, что миллионная армия испытывает недостаток в пехоте? У нас всего достаточно.У нас в каждом регионе официально формируются добровольческие батальоны. Да, мы уже сформировали корпус. Мы готовимся. Идет перегруппировка, идет ротация, идет так называемая "скрытая мобилизация".Если бы вы у меня спросили, правда ли, что у нас недостаток в беспилотниках, я бы сказал: "да". Но мы сейчас стахановскими темпами исправляем ситуацию с беспилотниками. День и ночь их клепаем как сосиски. Мы исправляем положение со связью. Но у нас никогда не было недостатка в личном составе.Потому что мы прекрасно знаем, что даже одного нашего профессионального контрактника стыдно посылать против вчерашнего студента, сторожа или гинеколога, которых Зеленский бросает на фронт. Почему мы пока воюем меньшими силами? Потому что на одного профессионального украинского сержанта приходится десять стоматологов, учителей и водителей трамваев. Мы имеем дело с профанами, которые реденько присыпаны профессиональными вояками. У нас тотальное преимущество в артиллерии и авиации. У нас всего хватает. Мы просто меняем расположение сил на поле боя в соответствии с текущей ситуацией.- Я о недостатке пехоты услышал не от Зеленского. Об этом, например, говорит ваш коллега Дмитрий Стешин. По его словам, у противника пехоты в три-четыре раза больше. Я не думаю, что он врет или работает на Украину.- Это моя точка зрения. У меня с Дмитрием Стешиным разные источники информации. Он имеет полное право думать так, я имею право думать иначе. В этом нет ничего странного. У нас десяток военных аналитиков, которые думают не так, как Баранец. А в Киеве вообще все думают не так, как мы.- Бригадный генерал США в отставке Марк Арнольд предложил поставить Киеву дальнобойную артиллерию для удара вглубь российской территории, а также призвал США возглавить коалицию из стран, чтобы напрямую вступить в войну с Россией на Украине. По его мнению, только так можно остановить спецоперацию, и это займет около года. Чем мы ответим, если это все же случится?- Это уже будет мировая война. Это будет прямое столкновение между Россией и Америкой. Я не исключаю, что нам придется доставать из ножен ядерный меч. Так бы я ответил американскому генералу. Мы уже воюем с американцами на украинском поле боя. Просто они в этом не признаются. "Да, оружие даем, да, советников даем, да, украинские генералы нам кофе приносят". Но если Америка напрямую вмешается в этот конфликт, никто не будет задавать вопрос, почему мы не бьем по центрам принятия решений. Потому что эти центры будут в Вашингтоне, в Лондоне, в Париже и в Берлине. У нас длинные руки. Мы всех достанем.- Получается, что у нас не хватает сил, чтобы одержать победу иным способом?- Дорогой мой человек, все может случиться. Мы недавно внесли в свою ядерную доктрину поправку. В ней сказано, что если мы не сможем отстоять свою территориальную целостность с помощью обычных вооружений, мы оставляем за собой право доставать ядерное оружие.Это не значит, что мы сразу же "Ярсами", "Сарматами" и "Тополями" будем бить врага. Но у нас есть тактическое ядерное оружие. И мы имеем полное право его использовать. Если припрет, пусть ни у кого не будет сомнений, что мы его будем использовать.

https://ukraina.ru/20220805/1037335669.html

https://ukraina.ru/20220831/1038290498.html

https://ukraina.ru/20220831/1038296266.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, украина, сша, ядерное оружие, владимир зеленский, валерий залужный, херсон, донбасс, авдеевка