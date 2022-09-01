https://ukraina.ru/20220901/1038298956.html

Эксперт рассказал, что значит заявление мэра Одессы о компромиссах для украинской государственности

Эксперт рассказал, что значит заявление мэра Одессы о компромиссах для украинской государственности - 01.09.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, что значит заявление мэра Одессы о компромиссах для украинской государственности

Заявления мэра Одессы Геннадия Труханова и других политиков о необходимости переговоров ничего не изменят, так как переговоры возможны только на условиях Москвы, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2022-09-01T06:30

2022-09-01T06:30

2022-09-01T06:30

новости

геннадий труханов

одесса

переговоры

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Несколькими днями ранее Труханов заявил, что необходимо "постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации". В тот же день один из американских аналитиков сказал, что "если Украина любым способом не начнет переговоры с Россией, то она утратит свою государственность".Кроме того, эксперт считает ложными надежды на сепаратные переговоры с региональными элитами Украины, такими как Труханов, и не думает, что российское руководство пойдет на это.Ранее Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией. Возможность продолжить переговоры, заявил он на встрече с президентов Турции Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, в Киеве рассмотрят только если Россия выведет войска.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220304/1033435605.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, геннадий труханов, одесса, переговоры