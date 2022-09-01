Эксперт рассказал, что значит заявление мэра Одессы о компромиссах для украинской государственности
Заявления мэра Одессы Геннадия Труханова и других политиков о необходимости переговоров ничего не изменят, так как переговоры возможны только на условиях Москвы, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Несколькими днями ранее Труханов заявил, что необходимо "постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации". В тот же день один из американских аналитиков сказал, что "если Украина любым способом не начнет переговоры с Россией, то она утратит свою государственность".
Если и будут какие-то переговоры, то только на условиях Москвы. И я сомневаюсь, что [Владимир] Зеленский согласится на переговоры. Американцы и британцы ему этого не дадут.
Кроме того, эксперт считает ложными надежды на сепаратные переговоры с региональными элитами Украины, такими как Труханов, и не думает, что российское руководство пойдет на это.
Ранее Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией. Возможность продолжить переговоры, заявил он на встрече с президентов Турции Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, в Киеве рассмотрят только если Россия выведет войска.
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4 марта, 07:34Одесса в ожидании войны. Патриоты наслаждаются фейками, мэр Труханов солидаризовался с националистамиПроисходящие военные действия на Украине потихоньку добираются до Одессы и области. На одесском направлении со дня на день ожидается высадка российского десанта и, естественно, количество панических слухов, связанное с этим, только растет. Именно одесское направление, по прогнозам СНБО и украинского генштаба, может стать одним из самых горячих