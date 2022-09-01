Эксперт рассказал, что значит заявление мэра Одессы о компромиссах для украинской государственности - 01.09.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, что значит заявление мэра Одессы о компромиссах для украинской государственности
Эксперт рассказал, что значит заявление мэра Одессы о компромиссах для украинской государственности - 01.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, что значит заявление мэра Одессы о компромиссах для украинской государственности
Заявления мэра Одессы Геннадия Труханова и других политиков о необходимости переговоров ничего не изменят, так как переговоры возможны только на условиях Москвы, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2022-09-01T06:30
2022-09-01T06:30
новости
геннадий труханов
одесса
переговоры
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Несколькими днями ранее Труханов заявил, что необходимо "постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации". В тот же день один из американских аналитиков сказал, что "если Украина любым способом не начнет переговоры с Россией, то она утратит свою государственность".Кроме того, эксперт считает ложными надежды на сепаратные переговоры с региональными элитами Украины, такими как Труханов, и не думает, что российское руководство пойдет на это.Ранее Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией. Возможность продолжить переговоры, заявил он на встрече с президентов Турции Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, в Киеве рассмотрят только если Россия выведет войска.Полный текст интервью читайте здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, геннадий труханов, одесса, переговоры
Новости, Геннадий Труханов, Одесса, переговоры

Эксперт рассказал, что значит заявление мэра Одессы о компромиссах для украинской государственности

06:30 01.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСуд над бывшим мэром Одессы Г. Трухановым в Киеве
Суд над бывшим мэром Одессы Г. Трухановым в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Заявления мэра Одессы Геннадия Труханова и других политиков о необходимости переговоров ничего не изменят, так как переговоры возможны только на условиях Москвы, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Несколькими днями ранее Труханов заявил, что необходимо "постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации". В тот же день один из американских аналитиков сказал, что "если Украина любым способом не начнет переговоры с Россией, то она утратит свою государственность".

Если и будут какие-то переговоры, то только на условиях Москвы. И я сомневаюсь, что [Владимир] Зеленский согласится на переговоры. Американцы и британцы ему этого не дадут.

Кроме того, эксперт считает ложными надежды на сепаратные переговоры с региональными элитами Украины, такими как Труханов, и не думает, что российское руководство пойдет на это.
Ранее Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией. Возможность продолжить переговоры, заявил он на встрече с президентов Турции Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, в Киеве рассмотрят только если Россия выведет войска.
Полный текст интервью читайте здесь.
Украина Одесса флаг порт жители поют гимн герб - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 07:34
Одесса в ожидании войны. Патриоты наслаждаются фейками, мэр Труханов солидаризовался с националистамиПроисходящие военные действия на Украине потихоньку добираются до Одессы и области. На одесском направлении со дня на день ожидается высадка российского десанта и, естественно, количество панических слухов, связанное с этим, только растет. Именно одесское направление, по прогнозам СНБО и украинского генштаба, может стать одним из самых горячих
 
НовостиГеннадий ТрухановОдессапереговоры
 
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