Эксперт объяснил, почему ВСУ торопятся пойти в контрнаступление до зимы - 01.09.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему ВСУ торопятся пойти в контрнаступление до зимы
Эксперт объяснил, почему ВСУ торопятся пойти в контрнаступление до зимы - 01.09.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему ВСУ торопятся пойти в контрнаступление до зимы
Генштаб ВСУ торопится пойти в наступление до начала зимы из-за ряда природных и географических особенностей региона, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2022-09-01T06:00
2022-09-01T06:00
новости
зима
всу
контрнаступление
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Во-первых, нет "зелёнки". А это дает преимущество наступающим.Кроме того, ответил он, несмотря на сложные погодные условия конца февраля и начала марта, ВС РФ удалось занять Херсонскую и часть Запорожской области.Также он добавил, что для наступления необходимо увеличить группировку техникой и живой силой.Алехин считает, что союзные силы используют медленную, но верную тактику огневого вала и занятия позиций. При этом, он не исключает, что тактика будет меняться.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038130076.html
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новости, зима, всу, контрнаступление
Новости, Зима, ВСУ, контрнаступление

Эксперт объяснил, почему ВСУ торопятся пойти в контрнаступление до зимы

06:00 01.09.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы ополчения на линии разграничения
Бойцы ополчения на линии разграничения - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Генштаб ВСУ торопится пойти в наступление до начала зимы из-за ряда природных и географических особенностей региона, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Конечно, зимой воевать сложнее, чем летом. Но у зимы есть ряд преимуществ.
Во-первых, нет "зелёнки". А это дает преимущество наступающим.
Кроме того, ответил он, несмотря на сложные погодные условия конца февраля и начала марта, ВС РФ удалось занять Херсонскую и часть Запорожской области.
Также он добавил, что для наступления необходимо увеличить группировку техникой и живой силой.
Алехин считает, что союзные силы используют медленную, но верную тактику огневого вала и занятия позиций. При этом, он не исключает, что тактика будет меняться.
Полный текст интервью читайте здесь.
иней - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 07:38
Зеленский назвал предстоящую зиму самой сложной в истории УкраиныГрядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ. Об этом 25 августа вечером заявил в обращении к народу президент страны Владимир Зеленский
 
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