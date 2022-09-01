https://ukraina.ru/20220901/1038294005.html
Эксперт объяснил, почему ВСУ торопятся пойти в контрнаступление до зимы
Эксперт объяснил, почему ВСУ торопятся пойти в контрнаступление до зимы - 01.09.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему ВСУ торопятся пойти в контрнаступление до зимы
Генштаб ВСУ торопится пойти в наступление до начала зимы из-за ряда природных и географических особенностей региона, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2022-09-01T06:00
2022-09-01T06:00
2022-09-01T06:00
новости
зима
всу
контрнаступление
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Во-первых, нет "зелёнки". А это дает преимущество наступающим.Кроме того, ответил он, несмотря на сложные погодные условия конца февраля и начала марта, ВС РФ удалось занять Херсонскую и часть Запорожской области.Также он добавил, что для наступления необходимо увеличить группировку техникой и живой силой.Алехин считает, что союзные силы используют медленную, но верную тактику огневого вала и занятия позиций. При этом, он не исключает, что тактика будет меняться.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038130076.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зима, всу, контрнаступление
Эксперт объяснил, почему ВСУ торопятся пойти в контрнаступление до зимы
Генштаб ВСУ торопится пойти в наступление до начала зимы из-за ряда природных и географических особенностей региона, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин