https://ukraina.ru/20220901/1038294005.html

Эксперт объяснил, почему ВСУ торопятся пойти в контрнаступление до зимы

Эксперт объяснил, почему ВСУ торопятся пойти в контрнаступление до зимы - 01.09.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему ВСУ торопятся пойти в контрнаступление до зимы

Генштаб ВСУ торопится пойти в наступление до начала зимы из-за ряда природных и географических особенностей региона, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2022-09-01T06:00

2022-09-01T06:00

2022-09-01T06:00

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контрнаступление

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Во-первых, нет "зелёнки". А это дает преимущество наступающим.Кроме того, ответил он, несмотря на сложные погодные условия конца февраля и начала марта, ВС РФ удалось занять Херсонскую и часть Запорожской области.Также он добавил, что для наступления необходимо увеличить группировку техникой и живой силой.Алехин считает, что союзные силы используют медленную, но верную тактику огневого вала и занятия позиций. При этом, он не исключает, что тактика будет меняться.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220826/1038130076.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зима, всу, контрнаступление