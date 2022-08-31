https://ukraina.ru/20220831/1038267879.html

"ВСУ не достигнут успеха": Журналист из Херсона рассказал, где скоро будут идти тяжелые бои

"ВСУ не достигнут успеха": Журналист из Херсона рассказал, где скоро будут идти тяжелые бои - 31.08.2022 Украина.ру

"ВСУ не достигнут успеха": Журналист из Херсона рассказал, где скоро будут идти тяжелые бои

Будут тяжелые бои в Николаевской и Херсонской областях, потому что у России и противника много артиллерии, противотанковых средств и ПЗРК, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру

2022-08-31T04:37

2022-08-31T04:37

2022-08-31T04:37

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В Минобороны РФ сообщили 29 августа, что украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери.По его словам, противник никуда не продвинется и не достигнет успеха, потому что российская армия имеет преимущество в артиллерии и авиации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220830/1038254408.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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