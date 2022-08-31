https://ukraina.ru/20220831/1038267879.html
"ВСУ не достигнут успеха": Журналист из Херсона рассказал, где скоро будут идти тяжелые бои
"ВСУ не достигнут успеха": Журналист из Херсона рассказал, где скоро будут идти тяжелые бои - 31.08.2022 Украина.ру
"ВСУ не достигнут успеха": Журналист из Херсона рассказал, где скоро будут идти тяжелые бои
Будут тяжелые бои в Николаевской и Херсонской областях, потому что у России и противника много артиллерии, противотанковых средств и ПЗРК, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
2022-08-31T04:37
2022-08-31T04:37
2022-08-31T04:37
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украина
новости
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В Минобороны РФ сообщили 29 августа, что украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери.По его словам, противник никуда не продвинется и не достигнет успеха, потому что российская армия имеет преимущество в артиллерии и авиации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038254408.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, россия, украина, новости
ВСУ, Россия, Украина, Новости
"ВСУ не достигнут успеха": Журналист из Херсона рассказал, где скоро будут идти тяжелые бои
Будут тяжелые бои в Николаевской и Херсонской областях, потому что у России и противника много артиллерии, противотанковых средств и ПЗРК, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
В Минобороны РФ сообщили 29 августа, что украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери.
В течении двух-трех дней или даже недели мы увидим жестокие бои, потому что и у нас, и у противника много артиллерии, противотанковых средств и ПЗРК. Бои будут тяжелые.
Роман Сапоньков
военный журналист
По его словам, противник никуда не продвинется и не достигнет успеха, потому что российская армия имеет преимущество в артиллерии и авиации.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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