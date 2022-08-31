https://ukraina.ru/20220831/1038232774.html
Азаров о том, чем в первую очередь нужно обеспечить людей на освобожденных территориях Украины
Азаров о том, чем в первую очередь нужно обеспечить людей на освобожденных территориях Украины - 31.08.2022 Украина.ру
Азаров о том, чем в первую очередь нужно обеспечить людей на освобожденных территориях Украины
Самое главное, что нужно сделать России на подконтрольных территориях Украины – это обеспечить местных жителей самыми необходимыми потребностями, особенно в преддверии зимы, сказал экс премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру
2022-08-31T07:00
2022-08-31T07:00
2022-08-31T07:00
новости
украина
россия
николай азаров
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Он рассказал, что самое главное на освобожденных территорий, где прекращена подача воды, это обеспечение необходимых населению потребностей: это вода, отопление и электроэнергия.По его словам, президент Украины дал указание ВСУ, чтобы они целенаправленно разрушили систему подачи воды в Донбассе и "каким надо быть отморозком, чтобы такое решение на себя взять".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220828/1038187617.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, николай азаров
Азаров о том, чем в первую очередь нужно обеспечить людей на освобожденных территориях Украины
Самое главное, что нужно сделать России на подконтрольных территориях Украины – это обеспечить местных жителей самыми необходимыми потребностями, особенно в преддверии зимы, сказал экс премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру