https://ukraina.ru/20220831/1038232774.html

Азаров о том, чем в первую очередь нужно обеспечить людей на освобожденных территориях Украины

Азаров о том, чем в первую очередь нужно обеспечить людей на освобожденных территориях Украины - 31.08.2022 Украина.ру

Азаров о том, чем в первую очередь нужно обеспечить людей на освобожденных территориях Украины

Самое главное, что нужно сделать России на подконтрольных территориях Украины – это обеспечить местных жителей самыми необходимыми потребностями, особенно в преддверии зимы, сказал экс премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру

2022-08-31T07:00

2022-08-31T07:00

2022-08-31T07:00

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николай азаров

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Он рассказал, что самое главное на освобожденных территорий, где прекращена подача воды, это обеспечение необходимых населению потребностей: это вода, отопление и электроэнергия.По его словам, президент Украины дал указание ВСУ, чтобы они целенаправленно разрушили систему подачи воды в Донбассе и "каким надо быть отморозком, чтобы такое решение на себя взять".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220828/1038187617.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, николай азаров