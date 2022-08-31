Азаров о том, чем в первую очередь нужно обеспечить людей на освобожденных территориях Украины - 31.08.2022 Украина.ру
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Азаров о том, чем в первую очередь нужно обеспечить людей на освобожденных территориях Украины
Азаров о том, чем в первую очередь нужно обеспечить людей на освобожденных территориях Украины - 31.08.2022 Украина.ру
Азаров о том, чем в первую очередь нужно обеспечить людей на освобожденных территориях Украины
Самое главное, что нужно сделать России на подконтрольных территориях Украины – это обеспечить местных жителей самыми необходимыми потребностями, особенно в преддверии зимы, сказал экс премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру
2022-08-31T07:00
2022-08-31T07:00
новости
украина
россия
николай азаров
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Он рассказал, что самое главное на освобожденных территорий, где прекращена подача воды, это обеспечение необходимых населению потребностей: это вода, отопление и электроэнергия.По его словам, президент Украины дал указание ВСУ, чтобы они целенаправленно разрушили систему подачи воды в Донбассе и "каким надо быть отморозком, чтобы такое решение на себя взять".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, украина, россия, николай азаров
Новости, Украина, Россия, Николай Азаров

Азаров о том, чем в первую очередь нужно обеспечить людей на освобожденных территориях Украины

07:00 31.08.2022
 
© РИА Новости . Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкДети в бомбоубежище в городе Донецке
Дети в бомбоубежище в городе Донецке - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Ирина Геращенко
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Самое главное, что нужно сделать России на подконтрольных территориях Украины – это обеспечить местных жителей самыми необходимыми потребностями, особенно в преддверии зимы, сказал экс премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру
Он рассказал, что самое главное на освобожденных территорий, где прекращена подача воды, это обеспечение необходимых населению потребностей: это вода, отопление и электроэнергия.

Школы, больницы, транспортное сообщение - это тоже важно, но сначала нужно, чтобы жизненно необходимые вещи были решены, особенно в преддверии зимы.

Николай Азаров интервью
Николай Азаров
экс премьер-министр Украины
По его словам, президент Украины дал указание ВСУ, чтобы они целенаправленно разрушили систему подачи воды в Донбассе и "каким надо быть отморозком, чтобы такое решение на себя взять".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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