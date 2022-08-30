Кейтеринг-компания на Украине предложила в меню "русского солдата"
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Украинская компания по доставке еды предложила в меню "русского солдата"
Кейтеринг-компания на Украине предложила в меню "русского солдата"
Украинская компания по доставке еды предложила в меню "русского солдата"
Одна из украинских компаний, предоставляющая услуги кейтеринга, предложила людям "съесть орка", то есть российского военнослужащего в терминологии украинской пропаганды
2022-08-30T16:05
2022-08-30T16:05
новости
украина
еда
компания
сервис
обслуживание
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В программу сервисного обслуживания входит сервировка стола "в виде солдата". Назвали такое предложение "Банкет из орка". Подобные проявления русофобии и разжигания межнациональной розни в поледние годы на Украине не редкость. Ранее там начали производить торты с изображением погибших в ходе спецоперации российских солдат. "Кондитеры" заверяли, что заработанные деньги отправляют в помощь ВСУ.А лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко презентовала два "бренда" колбасы: "Бандеровская" и "Смерть москалям", отмечая, что такая колбаса – самая вкусная.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, еда, компания, сервис, обслуживание
Новости, Украина, еда, компания, сервис, обслуживание

Украинская компания по доставке еды предложила в меню "русского солдата"

16:05 30.08.2022
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПодготовка к открытию санаториев в Сочи соль перец стол столовая
Подготовка к открытию санаториев в Сочи соль перец стол столовая - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Артур Лебедев
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Одна из украинских компаний, предоставляющая услуги кейтеринга, предложила людям "съесть орка", то есть российского военнослужащего в терминологии украинской пропаганды
В программу сервисного обслуживания входит сервировка стола "в виде солдата". Назвали такое предложение "Банкет из орка".
Подобные проявления русофобии и разжигания межнациональной розни в поледние годы на Украине не редкость. Ранее там начали производить торты с изображением погибших в ходе спецоперации российских солдат. "Кондитеры" заверяли, что заработанные деньги отправляют в помощь ВСУ.
А лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко презентовала два "бренда" колбасы: "Бандеровская" и "Смерть москалям", отмечая, что такая колбаса – самая вкусная.
Киев ВСУ призывники солдаты Украина - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 19:10
Референдум о присоединении к России, зверства украинских военных. Итоги 27 марта на УкраинеГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о возможности проведения референдума о присоединении к России. Убийства и пытки пленных украинскими военными возмутили не только Россию, но и Китай
 
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