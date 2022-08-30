Украинская компания по доставке еды предложила в меню "русского солдата"
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПодготовка к открытию санаториев в Сочи соль перец стол столовая
Одна из украинских компаний, предоставляющая услуги кейтеринга, предложила людям "съесть орка", то есть российского военнослужащего в терминологии украинской пропаганды
В программу сервисного обслуживания входит сервировка стола "в виде солдата". Назвали такое предложение "Банкет из орка".
Подобные проявления русофобии и разжигания межнациональной розни в поледние годы на Украине не редкость. Ранее там начали производить торты с изображением погибших в ходе спецоперации российских солдат. "Кондитеры" заверяли, что заработанные деньги отправляют в помощь ВСУ.
А лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко презентовала два "бренда" колбасы: "Бандеровская" и "Смерть москалям", отмечая, что такая колбаса – самая вкусная.
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