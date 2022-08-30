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Украинская компания по доставке еды предложила в меню "русского солдата"

Кейтеринг-компания на Украине предложила в меню "русского солдата"

Украинская компания по доставке еды предложила в меню "русского солдата"

Одна из украинских компаний, предоставляющая услуги кейтеринга, предложила людям "съесть орка", то есть российского военнослужащего в терминологии украинской пропаганды

2022-08-30T16:05

2022-08-30T16:05

2022-08-30T16:05

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В программу сервисного обслуживания входит сервировка стола "в виде солдата". Назвали такое предложение "Банкет из орка". Подобные проявления русофобии и разжигания межнациональной розни в поледние годы на Украине не редкость. Ранее там начали производить торты с изображением погибших в ходе спецоперации российских солдат. "Кондитеры" заверяли, что заработанные деньги отправляют в помощь ВСУ.А лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко презентовала два "бренда" колбасы: "Бандеровская" и "Смерть москалям", отмечая, что такая колбаса – самая вкусная.

https://ukraina.ru/20220327/1033626168.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, еда, компания, сервис, обслуживание