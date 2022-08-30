В США опровергли заявление о том, что поставки оружия Украине угрожают боеготовности страны
Боеготовности американских войск не подрывается из-за поставок оружия на Украину. Об этом 29 августа заявил журналистам представитель военного командования США
"Мы в состоянии предоставить то, что мы предоставили, и все равно сохранить нашу готовность как вооруженных сил", - подчеркнул он в ходе брифинга.
Ранее в СМИ писали, что из-за поставок на Украину американские запасы снарядов калибра 155 миллиметров оказались на "неприятно низком" уровне.
Военная помощь Украине
РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил Украина.ру, что очередная военная помощь не изменит расстановку сил, она лишь затягивает СВО, а между тем на Западе уже меняется риторика вокруг помощи Украине.