https://ukraina.ru/20220830/1038243510.html

В США опровергли заявление о том, что поставки оружия Украине угрожают боеготовности страны

Поставки оружия Украине не угрожают боеготовности страны - США

В США опровергли заявление о том, что поставки оружия Украине угрожают боеготовности страны

Боеготовности американских войск не подрывается из-за поставок оружия на Украину. Об этом 29 августа заявил журналистам представитель военного командования США

2022-08-30T09:41

2022-08-30T09:41

2022-08-30T09:41

новости

украина

военная помощь

сша

боеготовность

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Ранее в СМИ писали, что из-за поставок на Украину американские запасы снарядов калибра 155 миллиметров оказались на "неприятно низком" уровне.Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил Украина.ру, что очередная военная помощь не изменит расстановку сил, она лишь затягивает СВО, а между тем на Западе уже меняется риторика вокруг помощи Украине.

https://ukraina.ru/20220829/1038224218.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, военная помощь, сша, боеготовность