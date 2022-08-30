Поставки оружия Украине не угрожают боеготовности страны - США
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В США опровергли заявление о том, что поставки оружия Украине угрожают боеготовности страны
Поставки оружия Украине не угрожают боеготовности страны - США
В США опровергли заявление о том, что поставки оружия Украине угрожают боеготовности страны
Боеготовности американских войск не подрывается из-за поставок оружия на Украину. Об этом 29 августа заявил журналистам представитель военного командования США
2022-08-30T09:41
2022-08-30T09:41
новости
украина
военная помощь
сша
боеготовность
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Ранее в СМИ писали, что из-за поставок на Украину американские запасы снарядов калибра 155 миллиметров оказались на "неприятно низком" уровне.Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил Украина.ру, что очередная военная помощь не изменит расстановку сил, она лишь затягивает СВО, а между тем на Западе уже меняется риторика вокруг помощи Украине.
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новости, украина, военная помощь, сша, боеготовность
Новости, Украина, военная помощь, США, боеготовность

В США опровергли заявление о том, что поставки оружия Украине угрожают боеготовности страны

09:41 30.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие
 ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Боеготовности американских войск не подрывается из-за поставок оружия на Украину. Об этом 29 августа заявил журналистам представитель военного командования США
"Мы в состоянии предоставить то, что мы предоставили, и все равно сохранить нашу готовность как вооруженных сил", - подчеркнул он в ходе брифинга.
Ранее в СМИ писали, что из-за поставок на Украину американские запасы снарядов калибра 155 миллиметров оказались на "неприятно низком" уровне.
Военная помощь Украине

РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил Украина.ру, что очередная военная помощь не изменит расстановку сил, она лишь затягивает СВО, а между тем на Западе уже меняется риторика вокруг помощи Украине.
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 15:40
Пентагон назвал дату проведения очередной встречи доноров военной помощи УкраинеГлава Пентагона Ллойд Остин 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии созывает очередную встречу стран, оказывающих военную помощь Украине, сообщило 29 августа министерство обороны США
 
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