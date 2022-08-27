https://ukraina.ru/20220827/1038180791.html

Украина перестаёт огрызаться. Что не так с военной помощью Запада

Украина перестаёт огрызаться. Что не так с военной помощью Запада - 27.08.2022 Украина.ру

Украина перестаёт огрызаться. Что не так с военной помощью Запада

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге рассказал, изменит ли очередная военная помощь расстановку сил, затягивает ли она СВО и как на Западе меняется риторика вокруг помощи Украине.

2022-08-27T15:21

2022-08-27T15:21

2022-08-27T15:21

видео

ростислав ищенко

джо байден

сво

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1b/1038180669_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f1b4f33cc9e004dd8256072f36a0b790.png

США выделят Украине крупнейший пакет военной помощи на общую сумму $2,98 млрд. Об этом заявил Джо Байден по случаю Дня независимости Украины.В конце минувшей недели США объявили о выделении Украине крупнейшего единовременного пакета военной помощи на сумму три миллиарда долларов. Пакет, среди прочего, включает шесть ЗРК NASAMS. При этом в американской администрации отмечали, что поставки в рамках данного транша начнутся лишь через несколько месяцев и будут продолжаться на протяжении нескольких лет.Ранее президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ростислав ищенко, джо байден, сво, запад, видео