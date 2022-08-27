https://ukraina.ru/20220827/1038180791.html
Украина перестаёт огрызаться. Что не так с военной помощью Запада
Украина перестаёт огрызаться. Что не так с военной помощью Запада - 27.08.2022 Украина.ру
Украина перестаёт огрызаться. Что не так с военной помощью Запада
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге рассказал, изменит ли очередная военная помощь расстановку сил, затягивает ли она СВО и как на Западе меняется риторика вокруг помощи Украине.
2022-08-27T15:21
2022-08-27T15:21
2022-08-27T15:21
видео
ростислав ищенко
джо байден
сво
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1b/1038180669_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f1b4f33cc9e004dd8256072f36a0b790.png
США выделят Украине крупнейший пакет военной помощи на общую сумму $2,98 млрд. Об этом заявил Джо Байден по случаю Дня независимости Украины.В конце минувшей недели США объявили о выделении Украине крупнейшего единовременного пакета военной помощи на сумму три миллиарда долларов. Пакет, среди прочего, включает шесть ЗРК NASAMS. При этом в американской администрации отмечали, что поставки в рамках данного транша начнутся лишь через несколько месяцев и будут продолжаться на протяжении нескольких лет.Ранее президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1b/1038180669_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_706e433f8ee70292a6a06a4beba6381b.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, джо байден, сво, запад, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Джо Байден, СВО, Запад
Украина перестаёт огрызаться. Что не так с военной помощью Запада
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге рассказал, изменит ли очередная военная помощь расстановку сил, затягивает ли она СВО и как на Западе меняется риторика вокруг помощи Украине.
США выделят Украине крупнейший пакет военной помощи на общую сумму $2,98 млрд. Об этом заявил Джо Байден по случаю Дня независимости Украины.
В конце минувшей недели США объявили о выделении Украине крупнейшего единовременного пакета военной помощи на сумму три миллиарда долларов. Пакет, среди прочего, включает шесть ЗРК NASAMS. При этом в американской администрации отмечали, что поставки в рамках данного транша начнутся лишь через несколько месяцев и будут продолжаться на протяжении нескольких лет.
Ранее президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.