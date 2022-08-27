Украина перестаёт огрызаться. Что не так с военной помощью Запада - 27.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220827/1038180791.html
Украина перестаёт огрызаться. Что не так с военной помощью Запада
Украина перестаёт огрызаться. Что не так с военной помощью Запада - 27.08.2022 Украина.ру
Украина перестаёт огрызаться. Что не так с военной помощью Запада
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге рассказал, изменит ли очередная военная помощь расстановку сил, затягивает ли она СВО и как на Западе меняется риторика вокруг помощи Украине.
2022-08-27T15:21
2022-08-27T15:21
видео
ростислав ищенко
джо байден
сво
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1b/1038180669_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f1b4f33cc9e004dd8256072f36a0b790.png
США выделят Украине крупнейший пакет военной помощи на общую сумму $2,98 млрд. Об этом заявил Джо Байден по случаю Дня независимости Украины.В конце минувшей недели США объявили о выделении Украине крупнейшего единовременного пакета военной помощи на сумму три миллиарда долларов. Пакет, среди прочего, включает шесть ЗРК NASAMS. При этом в американской администрации отмечали, что поставки в рамках данного транша начнутся лишь через несколько месяцев и будут продолжаться на протяжении нескольких лет.Ранее президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1b/1038180669_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_706e433f8ee70292a6a06a4beba6381b.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, ростислав ищенко, джо байден, сво, запад, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Джо Байден, СВО, Запад

Украина перестаёт огрызаться. Что не так с военной помощью Запада

15:21 27.08.2022
 
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге рассказал, изменит ли очередная военная помощь расстановку сил, затягивает ли она СВО и как на Западе меняется риторика вокруг помощи Украине.
США выделят Украине крупнейший пакет военной помощи на общую сумму $2,98 млрд. Об этом заявил Джо Байден по случаю Дня независимости Украины.
В конце минувшей недели США объявили о выделении Украине крупнейшего единовременного пакета военной помощи на сумму три миллиарда долларов. Пакет, среди прочего, включает шесть ЗРК NASAMS. При этом в американской администрации отмечали, что поставки в рамках данного транша начнутся лишь через несколько месяцев и будут продолжаться на протяжении нескольких лет.
Ранее президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
 
ВидеоРостислав ИщенкоДжо БайденСВОЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21Украина перестаёт огрызаться. Что не так с военной помощью Запада
15:06В России рассказали, когда разработают новый вариант экипировки солдата будущего
14:28Стрелявшая по запорожской АЭС американская гаубица уничтожена - Минобороны
14:12Армен Гаспарян об итогах недели: ООН, рептилоиды и тотальная расхлябанность
13:34США заключили контракт на поставку современных зенитных комплексов Украине
13:08День капитуляции Украины
12:54"Обыкновенные жулики": британский священник раскрыл неприглядную правду об украинских беженцах
12:25Обстрелы, NASAMS от США. Главное на Украине на 12:00 27 августа
12:20Запад жалуется: санкции против России заработают лишь через много лет
12:06По закону украинских джунглей - "Водное неперемирие". Киев поставил Донецк на грань катастрофы
11:27Западная Украина за минувшую неделю - c 20 по 27 августа
11:10Энергетический кризис: Чешский министр заявил о предреволюционной обстановке в ЕС
11:04Виктория Федосова: Проигрывая на поле боя, Киев отвечает экологической ядерной угрозой
10:26Pizzicato в конце времен. Культурные события августа на Украине
10:25Британия намерена "утопить" Евросоюз с помощью Украины - хорватский эксперт
10:07Поддержка терактов, попытка прорыва, гибель наёмника. Главное на Украине на утро 27 августа
10:05Мир "Великого Кольца": технический прогресс
09:56AGM-88 HARM: что особенного в этой ракете
09:46Папа Римский решил ехать в Донбасс через Россию
09:22Ликвидированы десятки: ВДВ остановила прорыв украинских неонацистов
Лента новостейМолния