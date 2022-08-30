https://ukraina.ru/20220830/1038226829.html

Не везде: Рожин рассказал о стабилизации на линии фронта

Не везде: Рожин рассказал о стабилизации на линии фронта - 30.08.2022 Украина.ру

Не везде: Рожин рассказал о стабилизации на линии фронта

Летняя кампания на Украине завершилась стабилизацией линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин

2022-08-30T08:00

2022-08-30T08:00

2022-08-30T09:09

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спецоперация

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Однако он заметил, что на некоторых участках фронта союзные войска, владея инициативой, продолжают вести тактические наступательные операции.Он добавил, что новая тактика союзных сил состоит в «перемалывании» обороны ВСУ с последующим медленным продвижением пехоты и занятием позиций. По его словам, это позволяет снизить потери среди своего личного состава и максимизировать позиции противника.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220813/1037585450.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, рожин, спецоперация, всу, пески