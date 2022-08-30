Не везде: Рожин рассказал о стабилизации на линии фронта - 30.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220830/1038226829.html
Не везде: Рожин рассказал о стабилизации на линии фронта
Не везде: Рожин рассказал о стабилизации на линии фронта - 30.08.2022 Украина.ру
Не везде: Рожин рассказал о стабилизации на линии фронта
Летняя кампания на Украине завершилась стабилизацией линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
2022-08-30T08:00
2022-08-30T09:09
новости
рожин
спецоперация
всу
пески
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037295022_0:95:3366:1988_1920x0_80_0_0_0ccfd6d34974ca18c7700133183ffc21.jpg
Однако он заметил, что на некоторых участках фронта союзные войска, владея инициативой, продолжают вести тактические наступательные операции.Он добавил, что новая тактика союзных сил состоит в «перемалывании» обороны ВСУ с последующим медленным продвижением пехоты и занятием позиций. По его словам, это позволяет снизить потери среди своего личного состава и максимизировать позиции противника.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220813/1037585450.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037295022_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_02dfbeca18c430c4aa2ef658790a065e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, рожин, спецоперация, всу, пески
Новости, Рожин, Спецоперация, ВСУ, Пески

Не везде: Рожин рассказал о стабилизации на линии фронта

08:00 30.08.2022 (обновлено: 09:09 30.08.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Летняя кампания на Украине завершилась стабилизацией линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
Однако он заметил, что на некоторых участках фронта союзные войска, владея инициативой, продолжают вести тактические наступательные операции.

«Занимаются определенные населенные пункты. Например, недавно на николаевском направлении мы взяли Благодатное, а в районе Донецка — Пески. Также продолжается наступление на Соледар, Северск и Артёмовск. На остальных участках фронт застыл».

Борис Рожин
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики
Он добавил, что новая тактика союзных сил состоит в «перемалывании» обороны ВСУ с последующим медленным продвижением пехоты и занятием позиций. По его словам, это позволяет снизить потери среди своего личного состава и максимизировать позиции противника.
порошенко всу бтр солдаты авдеевка флаг оружие - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 08:30
"В лоб взять трудно": Кнутов рассказал, что сейчас происходит на авдеевском направленииАвдеевку взять сложно, но армия РФ перемалывать укрепления противника, идет небольшое продвижение, но основной упор делается на охват, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиРожинСпецоперацияВСУПески
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:40"Сработали четко": ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону
10:32Украинская программа релокации – план опустошения Юго-Востока
10:24Сара Реджинелла: В Италии меня преследуют за правду о Донбассе (нужно фото, но с книгой в руках оставить)
10:19"Мы продолжим плавать, летать, проходить": США не собирается снижать напряженность вокруг Тайваня
10:15Украинскую армию снабдили "кулинарным оружием"
10:04Юшков: Евросоюз проводит энергетический геноцид бедных стран
09:57Украинские диверсанты проникли в Херсон, но что-то пошло не так
09:41В США опровергли заявление о том, что поставки оружия Украине угрожают боеготовности страны
09:26ВСУ обстреляли хранилище обработанного топлива на ЗАЭС
09:00Ненависть к Зеленскому, обстрелы возможного маршрута миссии МАГАТЭ. Главное на Украине на утро 30 августа
09:00"Могучее удовольствие": Гаспарян сказал, что должно прийти на смену спецоперации
08:45"Нужны производственные мощности": Кнутов рассказал о перспективных российских беспилотниках
08:30"Надо было раньше": эксперт рассказала, почему РФ нужно бить по центрам принятия решений на Украине
08:15"Убиты, уехали или сидят в тюрьме": Азаров рассказал про политику Киева
08:02Михаил Хазин о том, кто что и от кого прячет на Запорожской АЭС
08:00Не везде: Рожин рассказал о стабилизации на линии фронта
07:45Ядерщик Владимир Кузнецов о том, почему России нельзя оставлять МАГАТЭ на ЗАЭС и серьезности угрозы
07:45Это гражданская война в форме войны двух государств – Акопов о СВО
07:30Им покажут "грязную бомбу"? Вассерман ответил, чем важен визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
07:27Большая стройка. Как жители Мариуполя провожают мирное лето
Лента новостейМолния