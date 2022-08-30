Не везде: Рожин рассказал о стабилизации на линии фронта
08:00 30.08.2022 (обновлено: 09:09 30.08.2022)
Летняя кампания на Украине завершилась стабилизацией линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
Однако он заметил, что на некоторых участках фронта союзные войска, владея инициативой, продолжают вести тактические наступательные операции.
«Занимаются определенные населенные пункты. Например, недавно на николаевском направлении мы взяли Благодатное, а в районе Донецка — Пески. Также продолжается наступление на Соледар, Северск и Артёмовск. На остальных участках фронт застыл».
Он добавил, что новая тактика союзных сил состоит в «перемалывании» обороны ВСУ с последующим медленным продвижением пехоты и занятием позиций. По его словам, это позволяет снизить потери среди своего личного состава и максимизировать позиции противника.
13 августа, 08:30"В лоб взять трудно": Кнутов рассказал, что сейчас происходит на авдеевском направленииАвдеевку взять сложно, но армия РФ перемалывать укрепления противника, идет небольшое продвижение, но основной упор делается на охват, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.