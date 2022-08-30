https://ukraina.ru/20220830/1038214305.html

"Нужны производственные мощности": Кнутов рассказал о перспективных российских беспилотниках

"Нужны производственные мощности": Кнутов рассказал о перспективных российских беспилотниках - 30.08.2022 Украина.ру

"Нужны производственные мощности": Кнутов рассказал о перспективных российских беспилотниках

В России есть немало разработок перспективных беспилотников, которые могут применяться в СВО и принести большую пользу. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-30T08:45

2022-08-30T08:45

2022-08-30T09:06

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юрий кнутов

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Эксперт особо отметил участвовавшие в выставке на форуме «Армия-2022» беспилотники компании ZALA. В отличие от других таких аппаратов, они снабжены электрическим двигателем и сделаны из композитных материалов, в связи с чем отличаются малозаметностью и бесшумностью.Кроме того, он упомянул и другие аппараты — беспилотники типа «камикадзе» с барражирующим боеприпасом, небольшие квадрокоптеры для применения в звене взвод — рота, беспилотники-разведчики, которые могут находиться в воздухе почти сутки.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220720/1036639268.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, юрий кнутов, спецоперация, беспилотники, беспилотники, выставка, армия, производство