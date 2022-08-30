"Нужны производственные мощности": Кнутов рассказал о перспективных российских беспилотниках - 30.08.2022 Украина.ру
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"Нужны производственные мощности": Кнутов рассказал о перспективных российских беспилотниках
"Нужны производственные мощности": Кнутов рассказал о перспективных российских беспилотниках - 30.08.2022 Украина.ру
"Нужны производственные мощности": Кнутов рассказал о перспективных российских беспилотниках
В России есть немало разработок перспективных беспилотников, которые могут применяться в СВО и принести большую пользу. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-30T08:45
2022-08-30T09:06
новости
юрий кнутов
спецоперация
беспилотники
беспилотники
выставка
армия
производство
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Эксперт особо отметил участвовавшие в выставке на форуме «Армия-2022» беспилотники компании ZALA. В отличие от других таких аппаратов, они снабжены электрическим двигателем и сделаны из композитных материалов, в связи с чем отличаются малозаметностью и бесшумностью.Кроме того, он упомянул и другие аппараты — беспилотники типа «камикадзе» с барражирующим боеприпасом, небольшие квадрокоптеры для применения в звене взвод — рота, беспилотники-разведчики, которые могут находиться в воздухе почти сутки.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, юрий кнутов, спецоперация, беспилотники, беспилотники, выставка, армия, производство
Новости, Юрий Кнутов, Спецоперация, беспилотники, беспилотники, выставка, Армия, производство

"Нужны производственные мощности": Кнутов рассказал о перспективных российских беспилотниках

08:45 30.08.2022 (обновлено: 09:06 30.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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В России есть немало разработок перспективных беспилотников, которые могут применяться в СВО и принести большую пользу. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт особо отметил участвовавшие в выставке на форуме «Армия-2022» беспилотники компании ZALA. В отличие от других таких аппаратов, они снабжены электрическим двигателем и сделаны из композитных материалов, в связи с чем отличаются малозаметностью и бесшумностью.
Рабочий визит президента РФ В.Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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Баранец объяснил, почему РФ следует закупить беспилотники у ИранаЗакупка Россией иранских дронов была бы очень важным и нужным шагом, и это связано не только с их нехваткой у ВС РФ, проявившейся в ходе спецоперации на Украине. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Кроме того, он упомянул и другие аппараты — беспилотники типа «камикадзе» с барражирующим боеприпасом, небольшие квадрокоптеры для применения в звене взвод — рота, беспилотники-разведчики, которые могут находиться в воздухе почти сутки.

«Наработок очень много. Но нужны производственные мощности, чтобы выпускать это в том объеме, который нужен фронту. Мощности создаются, но пока чувствуется нехватка».

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиЮрий КнутовСпецоперациябеспилотникибеспилотникивыставкаАрмияпроизводство
 
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