"Нужны производственные мощности": Кнутов рассказал о перспективных российских беспилотниках
08:45 30.08.2022 (обновлено: 09:06 30.08.2022)
В России есть немало разработок перспективных беспилотников, которые могут применяться в СВО и принести большую пользу. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт особо отметил участвовавшие в выставке на форуме «Армия-2022» беспилотники компании ZALA. В отличие от других таких аппаратов, они снабжены электрическим двигателем и сделаны из композитных материалов, в связи с чем отличаются малозаметностью и бесшумностью.
20 июля, 08:00Баранец объяснил, почему РФ следует закупить беспилотники у ИранаЗакупка Россией иранских дронов была бы очень важным и нужным шагом, и это связано не только с их нехваткой у ВС РФ, проявившейся в ходе спецоперации на Украине. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Кроме того, он упомянул и другие аппараты — беспилотники типа «камикадзе» с барражирующим боеприпасом, небольшие квадрокоптеры для применения в звене взвод — рота, беспилотники-разведчики, которые могут находиться в воздухе почти сутки.
«Наработок очень много. Но нужны производственные мощности, чтобы выпускать это в том объеме, который нужен фронту. Мощности создаются, но пока чувствуется нехватка».
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